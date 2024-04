Le Qatar est en train de « réévaluer » sa médiation entre Israël et le Hamas palestinien, a déclaré mercredi le Premier ministre de ce pays du Golfe qui joue un rôle de premier plan dans les tractations pour une trêve dans la bande de Gaza.

« Nous sommes en train de procéder à une réévaluation globale de notre rôle », a déclaré dans une conférence de presse conjointe de cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani avec son homologue turc Hakan Fidan.

Il a estimé qu’il y a eu « une atteinte au rôle du Qatar » et que son pays prendrait au « moment opportun une décision » sur la poursuite ou non de son implication dans les tractations visant à obtenir notamment une trêve entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël, en guerre depuis plus de six mois dans la bande de Gaza.

Le Qatar a récemment réagi avec colère à une déclaration du représentant démocrate américain Steny Hoyer qui lui a demandé de faire pression sur le Hamas, la qualifiant de « non constructive ».

Hoyer a déclaré que le Qatar devrait signaler au Hamas que des « répercussions » s’ensuivraient si le groupe palestinien bloquait les « progrès » vers un cessez-le-feu temporaire et la libération des otages détenus à Gaza.

De son coté, Hakan Fidan a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de vouloir entraîner le Moyen-Orient dans la guerre « pour rester au pouvoir ».

« Il est évident que (Benjamin) Netanyahu essaie d’entraîner la région dans la guerre pour rester au pouvoir », a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères.

Fidan a jugé « persistant » le risque que le conflit à Gaza s’étende à la région.

« Nous allons redoubler d’efforts pour mettre fin à cette guerre », a-t-il ajouté au terme d’un entretien avec Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

Fidan a par ailleurs indiqué s’être entretenu « trois heures » durant à Doha mercredi avec le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh et les membres du bureau politique du mouvement islamiste palestinien, au sujet notamment des pourparlers en faveur d’un cessez-le-feu.

Haniyeh doit être reçu ce week-end en Turquie par le président turc Recep Tayyip Erdogan, l’un des dirigeants les plus critiques d’Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien.

L’attaque a entraîné la mort de 1.170 personnes, en majorité des civils, selon un bilan de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Plus de 250 personnes ont été enlevées et 129 restent retenues à Gaza, dont 34 sont mortes d’après des responsables israéliens.

Israël a juré de détruire le Hamas et a mené une offensive dans la bande de Gaza, où 33.899 personnes, la plupart des civils, ont été tuées, selon le ministère de la Santé du mouvement palestinien.