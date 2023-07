Les institutions de microfinance ont débloqué, dans le cadre de la deuxième édition du programme « Forsa », pas moins de 1.400 financements à fin juin dernier, selon le ministère du Tourisme de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Ce chiffre témoigne de la progression rapide du programme dans ses diverses étapes clés, avec notamment l’achèvement des Commissions Régionales de Sélection, indique le ministère dans un communiqué, précisant que ces dernières ont réussi à sélectionner plus de 30.000 candidats.

« Le programme Forsa enchaîne les succès. Après une première édition couronnée de succès, au cours de laquelle 10.000 porteurs de projets ont été accompagnés et financés, l’édition 2023 évolue à une vitesse encore plus impressionnante, démontrant des améliorations quantitatives et qualitatives remarquables. Capitalisant sur le modèle mis en place en 2022 ainsi que sur les enseignements tirés, la deuxième édition a atteint sa pleine vitesse de croisière, seulement quelques mois après son lancement », s’est félicité le ministère.

En matière d’accompagnement, 23.600 porteurs de projets ont bénéficié de la formation e-learning et sont actuellement pris en charge par les incubateurs du programme. Cette avancée significative du programme s’est généralisée à l’ensemble des 12 régions.

Sur le plan qualitatif, le ministère tient à souligner la nette amélioration observée dans la qualité des dossiers reçus lors de cette édition. Cela témoigne de l’implication et de la préparation accrues des candidats, en grande partie grâce aux diverses communautés « Forsa » qui ont émergé depuis le lancement du programme.

Ces communautés ont facilité l’échange d’expériences entre les participants, créant ainsi un environnement propice à l’apprentissage mutuel et au partage de bonnes pratiques. Cette évolution qualitative démontre la maturité croissante des entrepreneurs et leur engagement à présenter des projets solides et innovants.

« Nous sommes fiers du travail accompli et des résultats de cette deuxième édition de Forsa. Les candidats ont fait preuve d’un dynamisme et d’une créativité exceptionnels. Les projets soumis couvrent un large spectre, allant des projets traditionnels aux initiatives les plus novatrices », a dit Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, en charge du programme « Forsa ».

Cette diversité témoigne de la puissance du programme dans l’accompagnement de profils et de projets variés, a fait valoir Mme Ammor, citée dans le communiqué.

Et de poursuivre : « Dans cette édition, nous mettons également un accent particulier sur la participation féminine, ce qui montre l’engagement de Forsa à promouvoir l’égalité des genres et à soutenir activement les femmes entrepreneurs ».

Dans les prochains mois, le programme « Forsa » continuera son avancée pour atteindre son objectif d’accompagner 10.000 porteurs de projets afin de leur permettre de réaliser leur rêve entrepreneurial.

En témoigne Amira, lauréate de la première édition et porteuse du projet « Leadvice », agence de conseil en stratégie. « Forsa a tout changé. Grâce au financement, j’ai pu agrandir mon projet et recruter deux personnes. Forsa m’a aussi permis de développer mon sens de responsabilité. Maintenant, je me sens responsable de mon projet et des personnes qui travaillent avec moi », a-t-elle dit.