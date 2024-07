La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a procédé, mercredi à Meknès, à l’inauguration du Coco Park à Meknès, le plus grand espace d’attractions au Maroc, qui a nécessité un investissement de 200 millions de dirhams.

Ce projet, qui générera plus de 480 emplois directs et indirects, vient renforcer significativement l’offre d’animation de la région Fès-Meknès ainsi que la dynamique initiée par la signature du contrat d’application de la feuille de route du tourisme dans la région de Fès-Meknès le 30 janvier 2024, qui met l’accent sur l’expérience touristique.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Mme Ammor a indiqué que ce projet est « un véritable catalyseur pour le développement économique régional ».

Elle a ajouté que « des projets comme Coco Park sont essentiels pour offrir une animation de qualité capable d’attirer les familles et les amateurs de loisirs, ce qui permet également d’augmenter les durées moyennes de séjour ».

Accompagnée notamment du gouverneur de la Préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, du président du Conseil Régional Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari, et du Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), Imad Barrakad, la ministre a souligné que le gouvernement soutient fortement l’investissement dans l’animation, à travers des programmes dédiés tels que « Go Siyaha », « Moukawala Siyahia », ou encore la nouvelle charte d’investissement.

De son côté, l’administrateur du parc, Hicham Meskini, a affirmé que « ce projet de longue haleine s’inscrit dans une nouvelle ère pour faire entrer le Maroc dans le domaine du loisir et du divertissement ».

Il s’agit également d’accompagner la région dans sa stratégie de développement touristique à l’horizon 2030 et d’inciter d’autres promoteurs à se lancer dans ce domaine, a-t-il poursuivi.

Expérience immersive

« Coco Park » offre une expérience immersive unique sur le thème amazonien sur une surface de plus de 10 hectares. Avec plus de 50 attractions pour tous les âges, incluant des jeux d’arcade, des manèges à sensations fortes, et des attractions inédites, le parc promet une expérience inoubliable.

Parmi les attractions phares de ce parc, qui ouvrira officiellement ses portes au public le 20 juillet, on compte un simulateur de rafting, un cinéma 5D et une tyrolienne impressionnante de 300 mètres de long.

Les visiteurs pourront profiter de représentations animalières spectaculaires, de nombreuses animations et de jeux aquatiques encadrés, le tout dans un décor de jungle et une architecture précolombienne pour une ambiance exotique unique.

Le parc, qui peut accueillir jusqu’à 7.000 visiteurs par jour, propose également des restaurants thématiques et boutiques de souvenirs pour compléter l’expérience des visiteurs.

Facilement accessible depuis l’autoroute, Coco Park ambitionne de devenir une destination de loisirs incontournable au Maroc et dans toute l’Afrique du Nord.

Pour rappel, le contrat d’application régional de la feuille de route du tourisme dans la région de Fès-Meknès prévoit une quinzaine de projets d’envergure, incluant des initiatives d’animation, des projets d’hébergement ainsi qu’un plan marketing et aérien dédié à la région.