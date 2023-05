Le retard dans l’octroi des crédits relatifs au programme « Forsa » sera rattrapé dans les prochains jours, a assuré jeudi le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

En réponse aux questions des journalistes à l’issue du Conseil de gouvernement, Baïtas a souligné que le département concerné et l’Exécutif sont mobilisés pour assurer le transfert des fonds aux institutions de micro-crédit, qui, de leur côté, accorderont ces crédits aux bénéficiaires du programme « Forsa ».

Et de noter que le gouvernement, dans le cadre de la loi de finances au titre de l’année 2023, avait alloué une enveloppe budgétaire de 1,25 milliard de dirhams (MMDH) en faveur du programme « Forsa » et ce, via des prêts d’honneur s’élevant à 10 millions de centimes, dont 1 million de centimes à titre de don, en plus de celui d’accompagnement, d’orientation et de formation.

L’édition 2023 du programme « Forsa » aspire à accompagner et financer 10.000 porteurs de projets sur l’ensemble du territoire national.