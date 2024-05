Le programme d’accompagnement Export Morocco Now Women de l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) est entré dans sa phase opérationnelle avec un premier atelier regroupant 17 des 50 entités sélectionnées.

L’action d’accompagnement de l’AMDIE dans le cadre du programme Export Morocco Now Women a démarré, du 25 au 29 avril dernier, à Casablanca. Il s’agit d’un programme visant à développer le potentiel à l’export des entreprises et des coopératives dirigées par les femmes. S’étalant sur la période 2024 – 2025, la première phase touche 50 bénéficiaires, dont 16 issues de la région Souss-Massa, 17 à Marrakech-Safi ainsi qu’à Casablanca-Settat.

Ce sont les sélectionnées de la principale région économique qui ont ouvert le bal. Durant ces 6 jours, ces 17 cheffes d’entreprises et de coopératives ont pris part à la première session de l’atelier de renforcement de capacité. L’objectif de cette session est de leur faire maîtriser l’environnement du commerce extérieur et l’élaboration d’un business plan à l’export (BPE).

D’autres sessions de cet atelier sont prévues en petits groupes ce mois-ci, et devraient s’achever par la présentation d’un BPE fin juin 2024. Le calendrier de l’accompagnement prévoit de débuter la même action dans les deux autres régions, à partir de la 2e quinzaine du mois de mai 2024.

Selon ce calendrier, trois autres activités majeures meubleront le programme d’accompagnement. Ainsi, dès le mois de juillet, les participantes seront entretenues sur l’Adaptation des produits aux exigences réglementaires des marchés ciblés. À partir de septembre, une autre session intitulée « Digitalisation des entreprises via des structures pérennes pour la commercialisation par voie électronique », débutera. Cette session et la précédente s’achèveront toutes deux au mois de décembre. La dernière étape consistera en des mises en relation à travers la participation à des rencontres B2B durant l’année 2025.

Il faut noter qu’Export Morocco Now Women découle de l’initiative globale de l’AMDIE, Export Morocco Now, dans le but de développer le potentiel à l’export de 350 entreprises et coopératives marocaines. Et ce dans l’intention de soutenir et promouvoir les exportations marocaines, notamment des TPME, favoriser la création d’emplois et améliorer le chiffre d’affaires à l’export. Parmi les 50 entités sélectionnées du côté des femmes, 30 sont des entreprises et les 20 autres des coopératives.

Au-delà de l’accompagnement, Export Morocco Now Women traduit l’engagement du Maroc envers l’entrepreneuriat féminin et contribuera à propulser la contribution des femmes au développement de l’écosystème PME.