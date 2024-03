L’affaire des fraises contaminées à l’hépatite A atterrit au Parlement. Le député Khalid Chennak de l’Istiqlal (PI) a saisi le gouvernement autour de cette alerte sanitaire qui préoccupe au plus haut point les Marocains, principalement durant le mois de Ramadan période durant laquelle ce fruit est hautement consommé.

Dans une question écrite adressée à Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le député Khalid Chennak de l’Istiqlal (PI) a soulevé les inquéitudes concernant la détection du virus de l’hépatite A dans les fraises.

Face au silence assourdissant des autorités compétentes, le représentant de la région de Souss a interpellé la tutelle autour de l’impact de cette contamination sur la santé des consommateurs marocains.

« L’opinion publique nationale a été surprise, sur la base de rapports de médias étrangers, d’apprendre que les autorités européennes ont confirmé que le fruit de la fraise contient le virus de l’hépatite A. Cela a provoqué une grande panique et une grande peur parmi les citoyens, avec lesquels nous nous interrogeons sur la véracité de cette information et sur l’ampleur du danger que représentent les substances découvertes pour la santé et la sécurité des consommateurs, car il s’agit d’un fruit largement consommé par les citoyens pendant le mois de Ramadan, » s’est-il interrogé.

Et de poursuivre, dans ce même sillage que, « pour toutes ces raisons, nous vous demandons de nous informer des mesures prises pour confirmer ou infirmer cette information, afin de préserver la santé publique des citoyens, et d’intensifier les campagnes de surveillance préventive et post-consommation des produits de grande consommation afin de garantir la sécurité sanitaire du citoyen en général. »

Pour le moment, et hormis quelques sorties médiatiques anonymes sur quelques sites d’information, l’Office national de Sécurité Sanitaire des produits alimentaires (ONSAA) n’a toujours pas émis un communiqué officiel autour de ce scandale sanitaire.

Rappelons toutefois que cette révélation n’est pas un cas isolé. De fait, les alertes concernant des excès dans l’usage de pesticides bannis ou la présence de virus tels que le norovirus, se sont multipliées dernièrement. Et le silence des autorités sanitaires marocaines ne rassurent guère les consommateurs marocains.