Le New York Times, le journal américain, fait encore une fois la part belle à Marrakech, qu’il qualifie dans son reportage « 36 hours » de « Capitale de l’art en Afrique du Nord« .

Après avoir rappelé les « cicatrices encore disséminées » dans la ville millénaire après le séisme d’Al-Haouz, le New York Times écrit qu’en visitant la ville ocre, « vous découvrirez non seulement un havre d’architecture islamique, un artisanat traditionnel éblouissant, un design contemporain branché et peut-être les meilleurs restaurants et la meilleure vie nocturne d’Afrique du Nord, mais vous apporterez également un soutien moral et économique à une région en voie de rétablissement« .

Le quotidien newyorkais, dont le correspondant et le photographe ont traversé en long et en large les recoins de Marrakech, estime que « des rues comme la rue Tariq Bnou Ziad montrent pourquoi cette ville est une capitale de l’art en Afrique du Nord« .

Le journal ne manque pas de s’attarder sur « les souks et les bazars qui occupent une grande partie de la médina entre la Medersa Ben Youssef au nord et Jemaa el Fna au sud, et qui sont remplis de légions d’artisans experts travaillant le métal, le bois, la céramique et le textile« .

« La navigation dans le labyrinthe peut être vertigineuse, alors flânez et attendez-vous à vous perdre de temps en temps. (Google Maps n’est pas infaillible.)« , met en garde ironiquement la publication US.

Le journaliste du New York Times recommande aux lecteurs de suivre « l‘odeur de beurre du cuir jusqu’à un passage appelé Derb el Hammam dans Souk Smata, le quartier des artisans du cuir de la médina. La lumière du soleil filtre à travers les lattes des étals, illuminant les ceintures, les sacs, les vestes, les poufs et les babouches – un souvenir favori du Maroc (préparez-vous à marchander)« .

« Suivez ensuite l’arôme des herbes séchées jusqu’à la place des Épices, une place ouverte et animée entourée de marchands de tapis et d’étals vendant des épices, de l’eucalyptus broyé, de l’huile d’argan et bien d’autres choses encore« , préconise-t-il.