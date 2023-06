Le prestigieux journal américain le New York Times a cité Marrakech parmi les grandes villes du monde qui offrent le plaisir et la meilleure expérience de se promener à travers leur paysage urbain.

Dans un article intitulé « Dans 7 grandes villes, 7 grandes promenades« , la publication indique avoir demandé à des écrivains dans des villes à travers le monde de proposer des itinéraires qui permettent de découvrir “l’essence” d’un lieu au rythme du visiteur. Dans ce panorama, la ville ocre occupe la troisième place, avec sa toile d’araignée de passages et circuits urbains.

The medina in Marrakesh is the ancient neighborhood where this Moroccan city was born and a walking tour down its spidery alleys offers sensory stimulation at every turn. https://t.co/xbTvPFOexr pic.twitter.com/yzJpUEzlDG

— New York Times World (@nytimesworld) June 19, 2023