L’école de management Insead a publié récemment son nouveau classement des pays les plus attractifs pour les jeunes actifs aux compétences recherchées. Le Maroc descend de trois marches au classement 2023 des pays les plus compétitifs, passant du 96e au 99e rang.

Tout le monde rêve d’attirer plus les jeunes talents. Entre pays riches et pays émergents, la concurrence est rude. L’Institut européen d’administration des affaires (Insead) publie, chaque année, un indice mondial de compétitivité des talents (Global Talent Competitiveness Index, GTCI). Il s’agit d’un classement des pays les plus attractifs pour les jeunes actifs aux compétences recherchées, établie par cette école de management privée française en partenariat avec Portulans Institute, un institut de recherche et d’enseignement indépendant basé aux Etats-Unis.

Son édition 2023 révèle ainsi que le Maroc rétrograde de trois places, passant au 96e rang sur 99 des pays les plus compétitifs. Ce classement s’appuie sur plusieurs indicateurs. Et c’est le volet « Education » qui porte plus de préjudices au Maroc.

Du 97e rang, on est passé à la 109e place avec celui de l’Enseignement qui de la 90e dégringole à la 119e mondiale. Au volet des « Compétences professionnelles et techniques », le Royaume occupe la 117e place, tandis qu’en matière du savoir-faire, on arrive au 90e rang. Le climat du marché de l’emploi – ou l’employabilité – n’est guère réjouissant puisque le Maroc ne dépasse pas la 122e place (115e en 2022).

2023 Global Talent Competitiveness Index celebrates a decade of pioneering talent insights! Read about the 10 key trends from the tenth anniversary edition of the GTCI here: https://t.co/Ex3Ck6gOK8 @lfmonteiro #talent #faculty #research pic.twitter.com/cJATYBDo7L — INSEAD (@INSEAD) November 7, 2023

En haut du classement, il y a la Suisse, laquelle conserve ainsi son titre de pays jugé le plus attractif par les jeunes talents. Une première place qu’elle occupe depuis le premier classement de l’Insead, il y a dix ans. Le rapport justifie ce choix par la très bonne capacité de la Suisse à créer et garder ses jeunes talents, de même que par « la forte pertinence de son système éducatif par rapport à son économie ». Le pays sait également attirer les jeunes talents étrangers, notamment grâce à la qualité de sa protection sociale et de son environnement.

Ce rapport d’analyse comparative mesure la manière dont les pays et les villes cultivent, attirent et retiennent les talents. Selon ses concepteurs, il fournit « une ressource unique aux décideurs pour comprendre le panorama mondial de la compétitivité en matière de talents et développer des stratégies pour stimuler leur compétitivité ».

Le rapport 2023 analyse les résultats de 134 pays et 155 villes de 75 pays du monde entier, toute catégories de revenus et tout niveaux de développement confondus.