Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a eu, mardi à Abu Dhabi, des entretiens avec le ministre de l’Économie des Émirats Arabes Unis, Abdullah bin Touq Al Marri, axés sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs d’activité économique.

Les deux parties ont discuté lors de cette réunion, tenue en marge de la 13ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce organisée à Dubaï, des mécanismes et des nouveaux plans visant à accroître la coopération dans les secteurs de la nouvelle économie et ceux reposant sur l’innovation et la connaissance.

تصريح السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة لوكالة أنباء الإمارات بخصوص مشاركة المملكة المغربية في فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.@MezzourR @wto https://t.co/xGunyrcEvd — Ministry of Industry & Trade – Morocco (@mcinetgov_ma) February 26, 2024

Elles ont également abordé les moyens susceptibles de créer davantage d’opportunités économiques pour les hommes d’affaires émiratis et marocains, au service des intérêts mutuels et conformément à la vision et aux aspirations des deux pays, outre les perspectives d’action commune pour atteindre les objectifs de la Commission économique mixte maroco-émiratie, réunie en avril dernier et qui a constitué une étape importante dans le renforcement du partenariat économique distingué.

En outre, les deux ministres ont discuté du soutien aux procédures d’exportation et d’importation sur les marchés des deux pays, ainsi que de la possibilité d’offrir des facilités supplémentaires aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre d’y accéder, accroître leurs investissements et soutenir leurs exportations pour atteindre de nouveaux marchés.

Le Maroc prend part à la 13ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce avec une délégation représentant divers secteurs, conduite par Ryad Mezzour.

Cet événement, qui se poursuit jusqu’au 29 février, se penche sur les réglementations régissant les activités du commerce international et examine les opportunités de coopération pour parvenir à un système commercial plus efficace, durable et inclusif.