Le Maroc en force à Madrid pour drainer davantage d’investissements espagnols

Les travaux d’une rencontre d’affaires de haut niveau sous le thème ‘’Investir au Maroc pour une prospérité commune’’ se sont ouverts, lundi à Madrid, avec la participation de ministres, de responsables économiques, de diplomates et de chefs d’entreprises marocains et espagnols.

Organisé par le ministère de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques (MICEPP), l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et les Centres régionaux d’investissements de Rabat-Salé-Kenitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Marrakech-Safi, ce forum se tient dans le sillage de la Réunion de haut niveau (RHN) Maroc-Espagne, tenue à Rabat en février dernier, et de la Déclaration conjointe bilatérale, établie suite à la rencontre entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, en avril 2022, à Rabat.

🇲🇦🇪🇸 Kick-off in Madrid of the Business Meeting “Investing in Morocco for common prosperity”. 150 Spanish investors are taking part to this event. @mohcine_jazouli @AljChakib @Mehditaz @CEOE_ES pic.twitter.com/XTWFPPipDB — CGEM (@CGEM_MA) May 22, 2023

Réunissant près de 150 chefs d’entreprises marocains et espagnols, cette rencontre, initiée conjointement par le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), la Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM), la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE) et la Chambre de commerce espagnole, confirme la volonté des deux pays amis et voisins, unis par un partenariat historique et multidimensionnel, de renforcer leurs relations économiques.

Ce forum est l’occasion de souligner la solidité du partenariat commercial entre le Maroc et l’Espagne, mais également d’encourager les opérateurs espagnols à accroitre le volume de leurs investissements au Maroc.

“It is essential to build on our assets by investing more in each others’ countries, especially in sectors of the future. Why go somewhere else when we can invest next door, benefit from unique competitive advantages and have a great life quality?” @AljChakib pic.twitter.com/A51LaW65mz — CGEM (@CGEM_MA) May 22, 2023

« Au cours des 20 dernières années, nous avons collectivement multiplié les échanges commerciaux par 5, et nous devons veiller à ce que cette tendance reste solide. Cependant, il existe une marge de progression importante en termes d’investissement », a indiqué le ministre délégué Mohcine Jazouli, dans son allocution d’ouverture.

Depuis quelques années, l’Espagne est devenue, en effet, le premier partenaire commercial du Maroc, qui est, quant à lui, le deuxième partenaire non-européen et le premier partenaire africain de l’Espagne. En 2022, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 20 milliards d’euros et plus de 800 entreprises espagnoles sont déjà installées dans le royaume.

🇲🇦🇪🇸Acogemos en @CEOE_ES el Encuentro Empresarial ‘Invertir en #Marruecos por una prosperidad común’ con delegaciones empresariales e instituciones de ambos países@agaramendil🗣️ “Marruecos es el primer país en #inversión española y nuestra puerta al continente africano” pic.twitter.com/qJKTvOhz7M — CEOE (@CEOE_ES) May 22, 2023

Néanmoins, l’Espagne ne se classe actuellement qu’au cinquième rang des investisseurs étrangers au Maroc, avec un volume n’atteignant que 200 millions d’euros en 2022, d’où cette présence en force pour promouvoir l’investissement dans tous les secteurs productifs.

Lire aussi: Maroc-Espagne: la CGEM et le CEMAES organisent une rencontre d’affaire à Madrid

💼El ministro Héctor Gómez ha participado en el foro empresarial 🇪🇦🇲🇦 en @CEOE_ES, que ha contado con la presencia del ministro de inversiones marroquí, @mohcine_jazouli. 🗣️@hectorgomezh: « Debemos potenciar todo lo posible las relaciones comerciales entre ambos países ». pic.twitter.com/x9ibnHZfJl — Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (@mincoturgob) May 22, 2023

Outre M. Jazouli, le forum d’affaires réunit notamment le ministre espagnol de l’Industrie, du commerce et du tourisme Héctor Gomez, la secrétaire d’État espagnole au Commerce Xiana Méndez, l’Ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, l’Ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, le président de la CGEM, Chakib Alj, le président de la CEOE, Antonio Garamendi, le président de la Chambre de Commerce espagnole, José Luis Bonet, ainsi que plusieurs dirigeants des plus grandes entreprises marocaines et espagnoles.

En marge de ce forum d’affaires, sont notamment prévues plusieurs réunions de travail entre Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, et de hauts dirigeants d’entreprises espagnoles dans de nombreux secteurs tels que l’agroalimentaire, l’économie circulaire, la gestion des déchets, les énergies renouvelables, l’eau, l’industrie ferroviaire ou le tourisme.