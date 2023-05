L’ambassadrice du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, a reçu, mardi au Congrès des députés espagnol à Madrid, le Prix Menina NetWorkWoman-2023 « Almudena Grandes » du Réseau transnational de Femmes, une ONG internationale œuvrant dans le domaine de la migration dans une perspective de genre.

Le Prix Menina NWW-2023 « Almudena Grandes », qui vise à reconnaître la carrière professionnelle de personnalités exceptionnelles pour leur engagement en faveur de l’égalité et du féminisme, a été attribué à Mme Benyaich, en reconnaissance de son parcours personnel et professionnel en tant que diplomate, de sa sensibilité particulière aux migrations internationales et de sa défense des droits des migrants et de leurs familles, indique l’ONG.

Cette distinction reconnaît également sa vocation de service et sa capacité de travail et de leadership dans le domaine diplomatique, en tant qu’ambassadeur du Royaume du Maroc en Espagne, et rend hommage à ses différentes capacités et valeurs de dignité humaine.

‘’Ce prix est une reconnaissance aux mesures et aux actions entreprises par le Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion de la situation de la femme et à l’approche adoptée par le Royaume dans la gestion de la question migratoire’’, a souligné Benyaich dans une allocution de circonstance.

‘’Le Maroc est à l’avant-garde des pays de la région en matière de protection des droits de la femme, à travers la mise en œuvre d’importantes réformes juridiques et institutionnelles portant notamment sur le code de la famille, la loi sur la nationalité et la loi sur la fonction publique’’, a ajouté la diplomate lors de cette cérémonie, marquée notamment par la présence de la Secrétaire d’État espagnole chargée des migrations, Isabel Castro.

Le Nouveau Modèle de Développement du Royaume inclut également plusieurs mesures importantes, dont la priorité est d’autonomiser les femmes et promouvoir l’inclusion et le développement des jeunes, a-t-elle ajouté, relevant que le renforcement de la résilience et la participation de tous les Marocains à la dynamique nationale de développement, à travers la promotion de l’égalité des genres et de la situation de la femme, demeure une priorité de toute politique gouvernementale.

Cette volonté politique ferme et réaliste fait de la promotion des droits des femmes la pierre angulaire de l’édification d’une société marocaine démocratique moderne et participative, a fait observer Mme Benyaich.

Ce prix est également un hommage à la politique du Maroc en matière de gestion des flux migratoires sur la base d’une approche ‘’humaniste, cohérente et globale, grâce à la vision éclairée de SM le Roi’’, a, par ailleurs, affirmé l’ambassadeur du Maroc en Espagne.

Cette politique repose sur une approche participative confirmée dans la Constitution et qui a permis, entre autres, la facilitation de l’intégration des immigrés réguliers, la mise en place d’un cadre institutionnel adapté et la gestion des flux migratoires dans le respect des droits de l’Homme, a conclu Mme Benyaich.