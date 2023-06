Le procès très médiatisé de Shakira pour fraude fiscale en Espagne continue d’alimenter la presse. Devant la justice, la chanteuse colombienne a parlé du moment le plus romantique de sa vie.

Avant les affaires de tromperies, Gerard Piqué et Shakiré vivaient une idylle enjolivée par la presse people. Mais en réalité, cette « relation était turbulente, comme un Dragon Khan (montagnes russes situées à PortAventura Park en Catalogne, Ndlr) », a confié la chanteuse dans sa déclaration judiciaire, relayée par le quotidien El Pais.

On y apprend que Shakira était prête à tout par amour. Elle raconte « le geste le plus romantique qu’elle ait fait de sa vie » pour le footballeur. « Je me souviens lorsqu’une fois je partais de Marrakech vers la Croatie. Nous survolions Barcelone et j’ai demandé au pilote de l’avion si je pouvais atterrir brièvement juste pour embrasser Gérard », a déclaré la chanteuse aujourd’hui accusée de fraude fiscale et risque huit ans de prison.

La chanteuse colombienne se rend très souvent au Maroc. En 2011, la diva s’est produite au festival Mawazine devant 200.000 spectateurs, un record. Gerard Piqué et Shakira se sont souvent affichés au Maroc.

Même après leur séparation, Shakira s’est rendu à plusieurs reprises au royaume. En février dernier, la chanteuse s’est rendue à Marrakech pour tourner une publicité.