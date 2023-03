La une de Maroc Hebdo fait fulminer le général Saïd Chanegriha

Le général algérien Saïd Chanegriha himself s’en est pris au journal Maroc Hebdo avec une carte du royaume incluant des régions de l’Algérie.

En réaction à un numéro publié début mars par Maroc Hebdo, Saïd Chanegriha a profité d’une visite de travail à Tamanrasset, dans le sud de l’Algérie, pour s’en prendre à la Une d’un hebdomadaire marocain. Il s’agit de Maroc Hebdo et sa Couv’ avec une carte du royaume incluant des régions de l’Algérie.

Le militaire qui parle d’une « dynamique positive » de l’Algérie, sous-entend que les auteurs de l’article – et par extension tout le Maroc – seraient jaloux au point, dit-il, de « perdre la raison ». Des propos rapportés par le journal algérien TSA.

Pour lui, c’est le gouvernement qui a soufflé à l’oreille des journalistes le contenu de cette Une. L’enjeu étant prétend-t-il, de « (…) nuire à l’image de l’Algérie, en s’attaquant à ses institutions ».

« Ces divagations ont atteint un seuil intolérable, en touchant à notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale pour lesquelles des millions de valeureux chouhada se sont sacrifiés », a même lâché général algérien.

Avant de s’emporter en disant que le peuple algérien est déterminé « à dissuader quiconque qui oserait fouler ne serait-ce qu’une infime parcelle de sa terre bénie ou tenterait de porter atteinte à sa souveraineté nationale ».

La « pomme de discorde »

L’homme fort d’Ager a même qualifié les journalistes de « conspirateurs » qui, lance-t-il « devraient savoir que le vaillant peuple algérien, lié corps et âme à son armée et ses forces de sécurité, et pleinement conscient des instigateurs de ces plans perfides, saura en temps opportun mettre en échec leurs complots et déjouer leurs visées ».

La sortie du général de Saïd Chanegriha intervient après des déclarations similaires du président de l’Assemblée populaire nationale de l’Algérie, Ibrahim Boughali, qui avait « mis en garde », selon le même journal algérien, « quiconque songerait à toucher à un pouce de (leur) terre ».

Dans son numéro daté du 2 au 8 mars 2023, Maroc Hebdo avait publié en couverture une carte du Maroc incluant des territoires algériens. « Le Sahara oriental, la pomme de discorde entre le Maroc et l’Algérie. Le véritable problème est là ! », avait titré l’hebdomadaire marocain.

« Territoire marocain annexé par le colonisateur à l’Algérie, alors département français, le Sahara oriental est la raison inavouée du conflit opposant Rabat à Alger. Un dossier que la junte militaire algérienne tente d’enterrer », pouvait-on lire sur la couverture du magazine.

Le Sahara oriental, la pomme de discorde entre le Maroc et l’Algérie. LE VÉRITABLE PROBLÈME EST LÀ ! Le sommaire du numéro ➡️ https://t.co/MkrrsVWAEE » pic.twitter.com/C3ACndRnvX — Maroc Hebdo (@marochebdo) March 3, 2023

Le 15 mars dernier, l’hebdomadaire marocain a annoncé le piratage de son site web par des « hackers algériens ». « Nous tenons à vous informer que notre site web a été la cible d’une attaque menée par des hackers algériens. Suite à cet incident, notre plateforme rencontre actuellement des perturbations », avait tweeté le journal.

Mais depuis, le site web a été rétabli. « Nous avons le plaisir de vous annoncer que grâce aux efforts inlassables de nos équipes techniques et à votre soutien indéfectible, nous avons réussi à résoudre les problèmes liés aux cyberattaques dont notre site web a été victime. Aujourd’hui, nous sommes de retour, plus forts et plus déterminés que jamais », a annoncé ce vendredi Maroc Hebdo.