Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a reconduit, vendredi, Kristalina Georgieva pour un nouveau mandat de cinq ans au poste de directrice générale de l’institution financière internationale.

Mme Georgieva est à la tête du FMI depuis le 1er octobre 2019, après avoir succédé à Christine Lagarde. « Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international a désigné aujourd’hui Kristalina Georgieva au poste de directrice générale du FMI pour un deuxième mandat de cinq ans à compter du 1er octobre 2024 », a indiqué l’institution de Bretton Woods dans un communiqué, ajoutant que la décision a été prise « par consensus ».

Truly honored for the opportunity to lead the IMF for a 2nd term. Grateful for the membership’s continued trust in me. A more challenging global context demands an even more effective IMF. I will continue to devote all my energy to serve our members.https://t.co/yxB0O7NjCH pic.twitter.com/KUWMSR1kVf

