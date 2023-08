Le Festival international de l’art du malhoune «Malhounyat» revient à Azemmour du 17 au 19 août sous le thème: «Édition de la reconnaissance et la fidélité».

Cette 11e édition est organisée par l’Association Provinciale des Affaires Culturelle d’El Jadida (APAC) avec son sponsor fondateur Groupe OCP, en coopération avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la commune d’Azemmour et le Conseil provincial d’El Jadida et la région Casablanca-Settat.

Une édition 2023 qui se veut une continuité du grand succès que le festival «Malhounyat» a connu au cours des dix éditions précédentes, en marquant sa date annuelle dans l’agenda des grands événements culturels au Maroc. Il s’inscrit dans le contexte de l’ancrage des valeurs de «la culture de la reconnaissance» au mérite des pionniers de l’art du malhoune, qui méritent tous nos éloges et notre reconnaissance.

Parmi ceux pour qui l’histoire prendra acte ici à Azemmour, à l’occasion de cette onzième édition, il y a le grand maître du malhoune feu Abdelmajid Rahimi, dont le décès est survenu subitement sans prévenir. L’histoire prendra un moment de fidélité pour un artiste hors norme et exceptionnel, un éducateur de premier ordre, qui était, avec un grand cœur, un pilier de l’art du malhoune, non seulement dans la ville de Moulay Bouchaib El Raddad, mais dans tout le pays.

S’il sera le grand absent de cette édition aujourd’hui, mais ses élèves Chaymae Erredaf et Hajar El Zohouri, lui rendront hommage avec ferveur et chanteront ses plus belles paroles. Son âme sera là, parmi nous.

La 11e édition du festival Malhounyat coïncide cette année avec la célébration par le peuple marocain du 24e anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, et coïncide également avec la célébration de l’anniversaire de la naissance du souverain, ainsi que la célébration de la révolution du roi et du peuple.

Cette édition retient avec intention un extrait du dernier discours royal à l’occasion de la fête du trône: » en personnes sincères à l’optimisme franc, les Marocains, se revendiquant fièrement de leurs traditions millénaires et de leur identité nationale unifiée, ont acquis à juste titre une réputation de tolérance et d’ouverture. Leur renom repose plus spécifiquement sur leur sérieux et leur sens du dévouement. »

Sur la base de ces mots de sagesse, cette édition est considérée comme un renforcement des piliers de la « mémoire nationale commune ». En effet, les organisateurs ont pris soin de faire en sorte que les volets artistiques du festival soient ouverts aux différentes composantes de la culture marocaine dans sa diversité et son intégration.

Grande diversité

Cela est incarné par la présence du chant Hassani incarné par le chanteur « Mustapha El Gamrani », et les créations des juifs marocains dans l’art « choukori » à l’occasion de la présence magnifique de l’artiste « Michel Abitan » sur la scène Abraham Moul Nis. L’avenir est plein d’espoir pour une ouverture encore plus grande sur toutes les sources de la culture marocaine dans sa mosaïque qui tire son unité de sa grande diversité.

Le Festival «Malhounyat» est conscient des progrès et des réalisations remarquables de notre pays avec ses voisins dans le bassin méditerranéen. Il est convaincu que le Maroc est un arbre dont les racines sont en Afrique et les branches en Europe. C’est pourquoi le festival a invité cette année la chanteuse espagnole d’exception Marta La Lunares. Cela montre clairement que l’art, en particulier le malhoune, est outil pour rapprocher les civilisations et les peuples.

En conclusion, les amateurs et les amoureux de cet art authentique, sont attendus à Azemmour pour des soirées exceptionnelles de musique traditionnelle marocaine. Ils pourront profiter des plus belles chansons et des plus belles mélodies interprétées par des artistes de renom. Ces soirées seront l’occasion de rendre hommage aux pionniers de l’art du malhoune et de célébrer la richesse de ce patrimoine culturel.