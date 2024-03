La 19e édition du Festival international des nomades, dont le coup d’envoi est prévu jeudi à M’hamid El Ghizlane, mettra en lumière la richesse du patrimoine spirituel et culturel du soufisme, a souligné lundi le directeur de cet événement, Noureddine Bougrab.

« Cette édition, qui coïncide avec le mois béni de Ramadan, ambitionne de faire découvrir le soufisme chez les nomades en explorant les dimensions spirituelles, artistiques et intellectuelles de cette tradition ancienne », a indiqué M. Bougrab dans une déclaration à la MAP.

Il a fait savoir que le festival, qui se poursuivra jusqu’au 16 mars, accueillera cette année des chanteurs soufis de renom, des derviches tourneurs, et des artistes variés pour une expérience culturelle singulière, incluant des activités parallèles et des conférences sur l’impact du soufisme sur la culture nomade.

Par ailleurs, M. Bougrab a relevé que cette manifestation tend à confirmer la vocation de M’hamid El Ghizlane et du Maroc, de manière général, en tant que de terre de brassage des cultures et des civilisations, ainsi que symbole de coexistence, de paix et d’ouverture civilisationnelle et culturelle.

« Ce festival a pour objet de préserver le précieux héritage des ancêtres, menacé de disparition, et de faire revivre leurs traditions, leurs coutumes et leur sagesse en unissant la culture nomade et la spiritualité soufie », a-t-il ajouté.

Selon les organisateurs, les visiteurs auront l’opportunité d’assister à des performances envoûtantes de Mohssen Zeggaf, l’un des plus grands interprètes de chant spirituel arabo-andalou, et d’apprécier un spectacle époustouflant de Tanoura de Memo Sapour.

Les pratiques artistiques, les expositions et les activités traditionnelles se mêleront pour offrir une expérience immersive inoubliable, incluant des démonstrations de hockey sur sable, de course de dromadaires et la cuisson traditionnelle du pain de sable, permettant ainsi au public de découvrir les pratiques ancestrales des nomades du désert, promettent-t-ils.

En soirée, les festivaliers seront enchantés par des performances musicales variées qui mettront en vedette Asmâa Hamzaoui, jeune virtuose du guembri, et son groupe Bnat Timbouctou, la chanteuse angolaise Té Macedo, les musiques sahraouies et chants soufis du Madih de Mohamed Baaiya, le groupe rock Amazigh Meteor Airlines, Bnat El Ghiwane, les jeunes musiciens de M’hamid Band et d’autres artistes, dans une programmation qui valorise la diversité culturelle.

Depuis ses débuts en 2004, le Festival international des nomades s’est érigé en véritable printemps culturel nomade, catalysant l’expression, la préservation et la célébration des riches traditions nomades. Unissant les communautés nomades, il joue un rôle fédérateur essentiel, créant un espace de dialogue et d’échanges unique entre populations d’horizons culturels variés.