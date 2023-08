L’éventuel « combat » entre les patrons de X (ex-Twitter) et Meta, Elon Musk et Mark Zuckerberg, pourrait se dérouler en Italie, a annoncé vendredi M. Musk, le gouvernement italien confirmant des discussions à propos d’un « événement de charité ».

Les deux milliardaires à la tête des géants concurrents de la tech ont évoqué fin juin une joute filmée d’arts martiaux mixtes (MMA) entre eux deux, la date du 26 août ayant même été suggérée il y a quelques jours.

« Tout, dans le champ de la caméra, sera comme du temps de la Rome antique, donc rien de moderne », a écrit Elon Musk sur sa plateforme X.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023