L’éventuel combat d’arts martiaux mixtes (MMA) dans une cage entre les patrons de X (ex-Twitter) et Meta, Elon Musk et Mark Zuckerberg, annoncé fin juin, sera retransmis en live sur la plateforme du milliardaire sud-africain, a annoncé dimanche le patron de X sur son profil.

« Le premier épisode sera sur X-vidéo », a annoncé M. Musk, précisant que « l’ensemble des recettes sera reversé à des organisations venant en aide aux anciens combattants ».

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

All proceeds will go to charity for veterans.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023