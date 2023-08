Elon Musk, l’illustre homme d’affaires américain et patron de X (Twitter), Tesla, SpaceX et bien d’autres grandes sociétés, est particulièrement émerveillé par la vie du célèbre explorateur marocain Ibn Battuta.

Dans un Tweet publié hier mercredi – qui a réalisé environ 13 millions impressions – Musk écrit qu’il est actuellement en train d’apprendre sur la vie Ibn Battuta, qu’il qualifie d' »incroyable explorateur musulman qui a énormément voyagé ».

Highly recommend “The Explorers” podcast for stories of exploration of many cultures over the ages.

Am currently learning about Ibn Battuta, an amazingly widely traveled Islamic explorer.

