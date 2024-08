Le milieu allemand Ilkay Gündogan a effectué son retour à Manchester City un an après l’avoir quitté pour le FC Barcelone, a annoncé vendredi le club anglais, avec lequel il a remporté la Ligue des champions comme capitaine en 2023.

Le joueur de 33 ans a également gagné cinq titres en Premier League avec les « Citizens » de Pep Guardiola durant son premier passage entre 2016 et 2023, avant de rejoindre le Barça l’été dernier à l’expiration de son contrat.

Durant ces sept années, il a porté le maillot bleu ciel à 304 reprises, avec 60 buts à la clé, dont deux lors de la finale de la Coupe d’Angleterre remportée 2-1 en 2023 contre Manchester United.

Le futur numéro 19 « a signé un contrat d’un an avec le club », a précisé la formation du nord-ouest de l’Angleterre, quadruple championne d’Angleterre en titre.

« C’est une surprise totale, (un mouvement) inattendu », a réagi l’entraîneur Pep Guardiola vendredi en conférence de presse. « Nous n’avons eu aucun doute quand la possibilité de le refaire signer s’est présentée », a-t-il dit, « ravi » de retrouver son ancien capitaine.

PEP 💬[On re-signing Gundogan] It was a surprise and unexpected. We know him well… We didn’t have any doubts when the possibility was open. pic.twitter.com/MbdGfMRdEz

L’ancien international et capitaine de l’Allemagne (82 sélections) ne sera resté qu’un an au FC Barcelone, où il a pourtant obtenu ses galons de titulaire indiscutable la saison passée.

« Quand tu quittes cet endroit, tu réalises ce que tu as eu, à quel point cette période a été incroyable, à quel point ce club est grand, le meilleur club du monde », a commenté Gündogan dans une vidéo mise en ligne par Manchester City.

Le joueur a également écrit aux supporters de Barcelone: « j’ai tout donné pour défendre l’équipe et le club de la meilleure façon possible au cours d’une saison difficile et j’étais impatient d’aider mes coéquipiers lors de la nouvelle campagne », a-t-il souligné dans un message posté sur X.

Dear culers,

after just one year it’s already time to say goodbye. I came here to face a new, exciting challenge, and I was ready for it. I have given everything to fight for the team and the club the best possible way in a difficult season and I was looking forward to helping my… pic.twitter.com/n9gAhbmpmz

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 23, 2024