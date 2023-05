Un staff médical a effectué, récemment, avec succès une opération à cœur ouvert, au centre hospitalier régional Moulay Hassan Ben Mehdi de Laâyoune, une première intervention du genre dans les provinces du Sud du Royaume.

Réalisée par le Dr. Reda Bzikha, chirurgien cardio-vasculaire à l’hôpital régional de Laâyoune, sous la supervision d’une équipe médicale du Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès et de l’hôpital Al-Ghassani dans la même ville, cette intervention chirurgicale qui s’inscrit dans le cadre d’une initiative humaine baptisée « Pouls Sahara volontaire pour les maladies cardio-vasculaires et chirurgie cardiaque », comprend également des opérations chirurgicales pour implanter le stimulateur cardiaque « Pacemaker ».

Ainsi, trois patients issus de Laâyoune, Boujdour et Tarfaya ont bénéficié de ces opérations, parrainées par l’association Al Mahaba des œuvres sociales à Laâyoune, sous la supervision de la wilaya et la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale.

Le staff médical du CHU Hassan II de Fès qui a effectué cette opération chirurgicale se compose notamment du Pr. Mohamed Messouak, chirurgien cardio-vasculaire et chef de service de la chirurgie cardiovasculaire, Pr. Harandou Moustapha, chef du service d’anesthésie-réanimation, Pr. Said Belmkadem, spécialiste d’anesthésie-réanimation et l’infirmier perfusionniste, Mohamed Boulaajoul, ainsi que Mohamed Dahmani, infirmier instrumentiste et Ismail Oughbbi, chirurgien cardio-vasculaire à l’hôpital Al-Ghassani de Fès.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, le directeur régional de la Santé et de la Protection sociale, Ali El Haouari a souligné que cette opération qui est la première du genre dans les provinces du Sud, a été effectuée par des médecins de la ville de Laâyoune et d’un staff médical de la ville de Fès, notant qu’elle est un prélude pour créer un service de chirurgie cardiovasculaire à l’hôpital régional Moulay Hassan Ben Mehdi.

El Haouari a aussi salué cette initiative louable qui a été bien accueillie par les habitants de la province, soulignant que le ministère s’est engagé à doter le service cardio-vasculaire des équipements nécessaires, afin d’assurer la pérennité de ce genre d’opération au profit de la population des régions du Sud du Royaume.

Pour sa part, le Pr. Mohamed Messouak, chirurgien cardio-vasculaire et chef du service cardio-vasculaire au CHU Hassan II de Fès, a exprimé sa fierté de superviser cette première opération du genre dans les provinces du Sud, exprimant sa disponibilité à œuvrer pour effectuer de telles opérations à l’hôpital régional.

A cette occasion, le Pr Messouak s’est réjoui de la réussite de cette opération, se félicitant de l’offre de santé à Laâyoune et de la disponibilité de tout le matériel nécessaire pour réaliser ce genre d’interventions chirurgicales, en plus de la mobilisation d’un staff médical qualifié ayant effectué cette opération dans des conditions optimales.

De son côté, Dr. Reda Bzikha, chirurgien cardio-vasculaire à l’hôpital régional de Laâyoune, a fait part de sa joie d’avoir réalisé la première opération à cœur ouvert à l’hôpital Moulay El Hassan Ben El Mehdi, louant à cet égard les efforts des différentes parties prenantes ayant contribué à cette opération y compris les autorités locales, le staff médical et la société civile.

Cette initiative humaine est le prélude pour effectuer des opérations à cœur ouvert de manière régulière à l’hôpital régional, dans le cadre du rapprochement des services de santé de la population, notamment en termes de chirurgie cardio-vasculaire, a-t-il expliqué.

Concernant l’implantation d’un stimulateur cardiaque « Pacemaker », Dr Fatima Chikhi, qui a effectué cette opération avec Dr. Bzikha a indiqué que ces opérations sont les premières du genre dans les régions du Sud, faisant observer qu’elles se sont déroulées dans de bonnes conditions, avec le concours des différents intervenants.

Quant à la présidente de l’association Al Mahaba des œuvres sociales, El Alia Amghrabelha, elle a salué le niveau de coordination de cette initiative, que ce soit celle liée à la chirurgie à cœur ouvert à l’hôpital régional Moulay Hassan Ben Mehdi où celle relative à l’implantation d’un « Pacemaker » dans le complexe de santé « Al-Hikma », dans le cadre d’un partenariat avec la Direction régionale de la Santé et de la Protection Sociale.

Elle a également fait remarquer que cette initiative solidaire, placée sous le signe « main dans la main pour sauver les personnes souffrant des maladies cardiaques », bien qu’elle soit coûteuse pour le public, a profité gratuitement à des personnes en situation de vulnérabilité.