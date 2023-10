Les aides au logement redonnent de l’espoir ; Défaillances des entreprises: près de 99% des entreprises impactées sont des TPE ; Le secteur agricole fait de la résistance ; Maroc-France: la réconciliation c’est maintenant? ; Le Maroc et la BID valident leur partenariat stratégique 20242027 ; Al Haouz: plus de 36.000 bénéficiaires des services du pôle social… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Finances News hebdo

Les aides au logement redonnent de l’espoir

Les grandes lignes du nouveau programme d’aide au logement ont été présentées devant SM le Roi, mardi dernier, après que les dispositions fiscales destinées aux promoteurs immobiliers ont pris fin en 2020. Ce nouveau programme, qui s’étale sur la période 2024-2028, vise à renouveler l’approche d’aide à l’accès à la propriété et à venir en aide au pouvoir d’achat des ménages, à travers une aide financière directe à l’acquéreur. Y sont éligibles les Marocains résidant au Maroc ou à l’étranger, qui ne sont pas propriétaires au Maroc et qui n’ont jamais bénéficié d’une aide au logement. Les montants de l’aide seront calculés en fonction de la valeur du logement acquis. Ainsi, le montant de l’aide est fixé à 100.000 DH pour l’acquisition d’un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 DH TTC, 70.000 DH pour l’acquisition d’un logement entre 300.000 DH et 700.000 DH TTC.

Défaillances des entreprises: près de 99% des entreprises impactées sont des TPE

Après une hausse de 18% des défaillances d’entreprises enregistrées au cours du premier semestre 2023 par rapport à la même période de l’année dernière, le taux recule pour atteindre 13% à fin septembre 2023. Cela est dû en grande partie à la quasi-stabilisation du phénomène lors du troisième trimestre 2023, puisque le niveau s’est limité à 1% de croissance seulement. Les experts d’Inforisk, qui ont livré ces chiffres, restent toutefois sceptiques, estimant qu’il existe de nombreux facteurs qui peuvent aggraver la situation, comme le séisme d’Al Haouz, l’inflation, la conjoncture internationale défavorable, la sécheresse ou l’accentuation du phénomène des délais de paiement. Ils tablent à cet égard sur une croissance de 21% pour l’année 2023. Le nombre de défaillances d’entreprises au cours des 9 premiers mois de l’année culmine à 9.380, qui sont constitués à raison de 98,6% de TPE, 1,3% de PME et 0,1% seulement de grandes entreprises.

TelQuel

Le secteur agricole fait de la résistance

Le secteur agricole enregistre un taux de croissance de 3% pour la campagne 2022-2023, contre-14,8% lors de la campagne précédente, affichant une résilience notable malgré les conditions climatiques défavorables et les déséquilibres conjoncturels, selon le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. « La campagne agricole 2022-2023 qui s’est achevée s’inscrivait dans une séquence climatique de 5 années difficiles marquées par la succession d’années sèches », souligne le ministère. La pluviométrie, bien que faible et irrégulière, avec un cumul national de 249 mm au 31 août 2023, a enregistré une hausse de 21% par rapport à la campagne d’avant (205 mm), mais une baisse de 32% par rapport à une campagne normale (365,6 mm). Avec ce niveau pluviométrique, la réserve des barrages à usage agricole au 31 août 2023 a atteint 3,6 milliards de m3, contre 3,2 milliards de m3 la campagne d’avant à la même date, soit un taux de remplissage de 26% contre 23%.

Maroc-France: la réconciliation c’est maintenant?

Faut-il y voir les prémices d’un dégel qui ne dit pas son nom? Les tensions qui strient les relations Maroc-France depuis 2020 semblent avoir soudainement baissé d’un cran. C’est du moins ce que laisse supposer un chapelet de signaux récemment détectés. La rencontre, le mercredi 11 octobre, entre Aziz Akhannouch et le ministre français de l’Économie et des Finances Bruno Lemaire à Marrakech est le dernier d’une série d’événements qui, en façade, paraissent entériner une sorte de paix des braves entre les deux pays. De fait, le Chef du gouvernement marocain et le patron de Bercy ont pu échanger en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, grand raout de l’élite financière organisé cette année à Marrakech. Axes majeurs de leurs entretiens : le nearshoring, la réorganisation des chaînes de valeur, les énergies décarbonées et l’hydrogène vert. Mais en sous-texte de ces enjeux purement économiques se dessine une volonté, en tout cas française, de tourner la page de trois années de malentendus. « Le Maroc est un pays ami, nous avons des relations historiques, extraordinairement profondes et qui l’emportent sur tout », a déclaré Bruno Lemaire au lendemain de ses entretiens.

La Nouvelle Tribune

Le Maroc et la BID valident leur partenariat stratégique 20242027

Le Maroc et la Banque Islamique de Développement (BID) ont signé, mercredi à Rabat, un document-cadre sur leur partenariat stratégique 2024-2027 et sur les accords de financement relatifs au projet d’aquaculture au profit des marchés et de l’inclusion sociale pour 20,34 millions d’euros (M€) et au projet de renforcement de la résilience économique des entreprises face aux difficultés pour 10 millions de dollars (M$). Ce document-cadre et ces accords ont été signés par la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, et le président du Groupe de la BID, Muhammad Sulaiman Al Jasser, lors d’une cérémonie tenue en présence notamment du directeur du Hub Régional de la BID à Rabat, Waleed Addas et du Directeur général de la Société Nationale de Garantie et de Financement de l’Entreprise, Hicham Zanati Serghini, indique un communiqué du ministère de l’Economie et des finances.

Al Haouz: plus de 36.000 bénéficiaires des services du pôle social

Plus de 36.000 personnes affectées par le séisme d’Al Haouz ont bénéficié des services du pôle social jusqu’au 13 octobre courant, a indiqué la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar. En réponse à une question orale à la Chambre des représentants portant sur « la réhabilitation des centres de protection sociale et la mise en œuvre de leur rôle dans l’accompagnement social des victimes du séisme », Hayar a relevé que son département a immédiatement créé une cellule de suivi des répercussions du séisme d’Al Haouz, regroupant toutes les composantes du pôle social, notamment l’Entraide nationale, l’Agence de développement social et l’Institut national de l’action sociale, soulignant la mobilisation de 193 cadres relevant de l’Entraide nationale, en plus de 203 cadres parmi des partenaires issus d’établissements et d’associations de la société civile.