La revue de presse hebdomadaire du samedi 16 décembre

Maroc-France: Nicolas Sarkozy plaide pour une relation bilatérale « plus partenariale » ; Maroc-Emirats: ces fonds souverains qui vont financer le développement du Maroc ; Entrepreneuriat: l’informel gagne du terrain ; Immobilier: faut-il s’attendre à une relance du secteur en 2024… Voici une sélection de sujets traités par la presse hebdomadaire ce samedi.

Telquel

Maroc-France: Nicolas Sarkozy plaide pour une relation bilatérale « plus partenariale »

Nicolas Sarkozy, ancien président de la république française (2007-2012), a estimé que pour réparer durablement les relations bilatérales, la France devrait “arrêter de mettre en péril” son amitié avec le Royaume pour “un illusoire rapprochement” avec l’Algérie et “considérer le Maroc pour ce qu’il est : un pays frère, un égal de la France”. Dans un entretien accordé à Telquel , Sarkozy a souligné que le Maroc et la France doivent “ouvrir une nouvelle ère” de leurs relations, “encore plus partenariale, sur tous les sujets”. Il s’est dit par ailleurs convaincu que “la France devrait maintenant prendre clairement position en faveur de la marocanité du Sahara”, parce que “cela est cohérent avec notre vision stratégique et avec nos convictions” et “qu’on ne peut se satisfaire du blocage actuel, qui a tout d’un conflit gelé, et qui tue dans l’œuf tout espoir de normalisation”.

Telquel

Analyste en sécurité: “Le Maroc a tout le potentiel pour se hisser au rang de puissance maritime régionale”

Nizar Derdabi, analyste en défense et sécurité, a affirmé que “le Maroc a tout le potentiel pour se hisser au rang de puissance maritime régionale”, grâce notamment à un littoral étendu sur une mer et un océan, à une position géographique de choix, à des ressources naturelles sous-marines encore inexploitées, et surtout à une politique économique tournée vers l’exportation de matières premières et de produits manufacturés. Dans un entretien accordé à Telquel , Derdabi a d’autre part estimé que la constitution d’une flotte importante battant pavillon marocain permettra d’avoir une autonomie stratégique en matière de logistique et de transport de marchandises et de contribuer à la défense des intérêts économiques et stratégiques du pays. Il a indiqué que le Maroc doit étudier et évaluer avec les principaux opérateurs économiques nationaux quels seraient les besoins de l’économie nationale en matière de navires et de faire appel à de grands opérateurs nationaux pour acquérir leurs propres navires.

Telquel

Maroc-Emirats: ces fonds souverains qui vont financer le développement du Maroc

Aux Émirats arabes unis, les trois fonds souverains, à savoir Mubadala, Emirates Investment Authority (EIA) et Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), représentent sans conteste la force de frappe économique du pays. Conformément aux accords signés en ce début de décembre, ces fonds souverains seront amenés à collaborer avec les fonds marocains, dont le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, piloté par Mohammed Benchaâboun, et Ithmar Capital, dirigé par Obaid Amrane. Ainsi, les fonds émiratis devraient être impliqués dans de nombreux chantiers structurants, notamment dans les infrastructures, en investissant dans les projets liés à la ligne à grande vitesse (LGV) Casablanca-Marrakech, mais aussi dans la conception et la réalisation d’usines de dessalement d’eau de mer et de barrages. Surtout, les Émiratis devraient investir dans le projet de gazoduc Maroc-Nigeria, dont la date de réalisation est aujourd’hui fixée à 2032 par l’ONHYM.

Finances News hebdo

Entrepreneuriat: l’informel gagne du terrain

Conscient de l’apport considérable de l’entrepreneuriat, en matière d’emploi et de création de richesse, le gouvernement marocain a mis en place une série de mesures pour favoriser le développement des investissements privés afin de promouvoir l’entrepreneuriat, à travers notamment des programmes de formation, d’accompagnement et de financement. Intitulée «Profil entrepreneurial du Maroc», une étude conjointe du ministère de l’Économie et des Finances et de la Banque africaine de développement (BAD) relève que le Royaume dispose d’un potentiel entrepreneurial conséquent. L’enquête fait ressortir que 57% des entrepreneurs établis le sont par nécessité à travers des micro et petites entreprises dans des secteurs et activités à faible productivité. Elle a également mis à nu une réalité préoccupante, celle de la prédominance de l’entrepreneuriat informel. Ce dernier s’établit à plus de 70% au niveau national, un taux qui s’explique notamment par la mise en place de certaines réglementations qui poussent vers l’informel, selon Mohamed Jadri, économiste et directeur de l’Observatoire du travail gouvernemental.

Finances News hebdo

Avocate: «La procédure de transaction est une option intéressante pour les entités en infraction»

En 2023, le Conseil de la concurrence a prononcé plusieurs sanctions importantes contre des entreprises ayant commis des pratiques anticoncurrentielles. Dans ce contexte, Me Nesrine Roudane, avocate au barreau de Casablanca, présidente de la Commission startup et capital risque de l’Union internationale des avocats, a affirmé dans un entretien accordé à la publication que “la procédure de transaction est une option intéressante pour les entités en infraction qui souhaitent mettre fin rapidement à la procédure de sanction”. Cette procédure présente plusieurs avantages pour les entreprises en infraction, notamment une résolution rapide du litige en mettant fin rapidement à la procédure de sanction, qui peut s’étendre sur plusieurs années en cas de procès. Elle permet également la réduction de la sanction pécuniaire, qui est généralement inférieure à la sanction qui serait prononcée par le Conseil de la concurrence en cas de processus normal.

Finances News hebdo

Immobilier: faut-il s’attendre à une relance du secteur en 2024 ?

L’immobilier connaît depuis quelques années une certaine morosité marquée par un ralentissement des ventes et des investissements. Et pour cause, de nombreux événements ont impacté le secteur, comme la crise économique, la pandémie, puis la mauvaise conjoncture générée en partie par la guerre en Ukraine. Le secteur a été également impacté par l’essoufflement de l’offre dédiée au logement social et celui de la classe moyenne. Pour Mohamed Alaoui, expert en immobilier, «2024 peut être une année de reprise pour le secteur, mais certains éléments risquent de perturber cette donne. Il existe actuellement un climat d’attentisme et aussi d’incertitude dû essentiellement à une conjoncture défavorable. La sécheresse qui sévit depuis des années a eu des effets négatifs sur l’économie nationale, et bien entendu sur la demande de consommation et d’investissement”.