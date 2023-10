Nadia Fettah/séisme: « Aujourd’hui, il s’agit de mieux reconstruire pour aller de l’avant»; Conflit israélo-palestinien: le Maroc en mode médiateur? ; Résiliente, l’économie nationale reste toutefois dépendante de certains aléas ; Le Maroc et la BERD signent un mémorandum d’entente pour accélérer la décarbonation ; Financement: l’IFC met la main à la poche… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Finances News hebdo

Nadia Fettah/séisme: « Aujourd’hui, il s’agit de mieux reconstruire pour aller de l’avant»

S’exprimant lors d’un débat modéré par la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, dans le cadre des travaux des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale (BM), la ministre de l’économie et des finances Nadia Fettah a affirmé que le Maroc a réussi à se relever de la «tragédie» du séisme d’Al Haouz, grâce à une mobilisation optimale de l’ensemble des parties prenantes. «Apporter l’aide nécessaire aux populations sinistrées était la priorité des priorités», a-t-elle souligné, se félicitant du retour à l’école des enfants des régions affectées une semaine après le tremblement de terre. «Aujourd’hui, il s’agit de mieux reconstruire, de construire pour aller de l’avant», a-t-elle soutenu, notant que «lorsque nous sommes confrontés à une crise, nous nous réinventons nous-mêmes pour un avenir meilleur, en particulier pour les plus jeunes». Lors de cet échange, Fettah a d’autre part évoqué les grandes réformes entreprises par le Royaume, relevant que «l’éducation demeure une priorité, même dans la gestion de cette crise».

Résiliente, l’économie nationale reste toutefois dépendante de certains aléas

En dépit de nombreux éléments favorables, l’économie nationale demeure toujours dépendante de nombreux aléas. Pour l’année en cours, le spectre de la sécheresse, la conjoncture internationale marquée par des tensions, sans oublier les effets du séisme d’Al Haouz restent déterminants pour fixer le cap de certains indicateurs. Dans son dernier bulletin d’information économique sur la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, la Banque mondiale table sur une accélération de la croissance à 2,8% en 2023 contre 1,3% en 2022. Le Royaume fera mieux que la moyenne de la région Mena. Pour l’institution onusienne, «le Maroc a été moins touché par les chocs macroéconomiques mondiaux que d’autres pays importateurs de pétrole de la région». S’agissant des effets du séisme, la Banque mondiale estime que «la catastrophe aura un impact macroéconomique modéré. Les perturbations potentielles seront temporaires et de courte durée».

TelQuel

Conflit israélo-palestinien: le Maroc en mode médiateur?

Le Maroc s’affaire en coulisses pour faire vivre la possibilité d’un dialogue menant vers une hypothétique désescalade. L’appel de SM le Roi à convoquer une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe est une initiative qui verse dans ce sens. La position de Rabat insiste sur l’évitement des pertes humaines de civils des deux côtés. Le royaume a ainsi exprimé « sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la Bande de Gaza » tout en condamnant « les attaques contre les civils d’où qu’ils soient ». Pour les pays arabes entretenant des relations diplomatiques avec Israël, le focus est placé pour l’instant sur la préservation des vies humaines et la nécessité d’aboutir à une solution diplomatique rapide. Les Émirats arabes unis ont ainsi appelé à actionner les leviers diplomatiques afin d’éviter une confrontation régionale plus large. L’Égypte, qui entretient des relations diplomatiques avec Israël depuis 1979, a appelé à l’exercice d’un maximum de retenue en évitant d’exposer les civils à plus de dangers.

Financement: l’IFC met la main à la poche

La Société financière internationale (IFC, organisation de la Banque Mondiale) va engager 200 millions de dollars à travers quatre projets pour soutenir la sécurité alimentaire, l’accès au financement, l’agriculture durable et la construction, ainsi que le redressement économique du Maroc suite au séisme d’Al Haouz. Un prêt de 106 millions de dollars sera ainsi consenti à l’OCP pour financer son programme de centrales solaires. Un mécanisme de partage des risques de 36 millions de dollars sera mis en place avec la Banque centrale populaire et la Compagnie marocaine de goutte-à- goutte et de pompage pour soutenir l’agriculture durable, notamment dans la région d’Al Haouz. L’IFC prendra également une participation de 10 millions de dollars, en partenariat avec Mediterrania Capital, dans le capital de CashPlus, pour favoriser l’inclusion financière et l’accès aux services financiers au Maroc. Enfin, un prêt de 45 millions de dollars sera octroyé au cimentier marocain Ciments de l’Afrique (CIMAF), pour soutenir la production de ciment bas carbone en Afrique.

La Nouvelle Tribune

Assemblées annuelles BM/FMI: l’ONMT met à l’honneur le Maroc sous toutes ses composantes

L’ONMT a présenté le Pavillon Maroc sur la Place Ighli à Marrakech, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Ce pavillon vise à mettre en lumière la culture marocaine, son héritage ancestral, ainsi que ses réalisations dans divers domaines, tout en mettant en avant la vision royale d’un avenir durable et d’un pays moderne, innovant et en constante évolution. Le Pavillon Maroc offre une expérience immersive unique sur une superficie de 900 mètres carrés, explorant des thèmes clés visant à susciter l’intérêt des visiteurs pour mieux connaître le Maroc, envisager d’y vivre et explorer les opportunités d’investissement. L’exposition est organisée en trois espaces distincts, séparés par des jardins qui permettent aux visiteurs de découvrir différentes facettes du Maroc. De plus, un espace dédié en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football met en avant le statut du Maroc en tant que terre de football.

Le Maroc et la BERD signent un mémorandum d’entente pour accélérer la décarbonation

Un mémorandum d’entente a été signé, mercredi à Marrakech, entre le Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en vue d’approfondir leur coopération pour aider à faire progresser la transition énergétique verte au Maroc. Cet accord vise à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, à renforcer le réseau électrique, à déployer des solutions d’efficacité énergétique dans tous les secteurs et à développer un marché de l’électricité ouvert et fonctionnel. Dans le cadre de ce Mémorandum d’entente, la BERD et le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable ont convenu de soutenir l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) dans ses efforts de décarbonation et de renforcer la résilience de l’ONEE, notamment en accélérant la digitalisation de l’entreprise et à travers la mise en œuvre de la loi 48-15 relative à la régulation du marché de l’électricité.