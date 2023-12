Fatim-Zahra Ammor : l’année 2024 s’annonce très prometteuse, Pénurie d’eau: arrosage, nettoyage des rues, cultures aquavores… les warnings de Laftit, professionnels de la santé: vers une augmentation générale des salaires…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 29 décembre 2023:

L’Économiste

Fatim-Zahra Ammor : L’année 2024 s’annonce très prometteuse

« Après une année 2023 qui a marqué le tourisme par des records en termes d’arrivées et revenus touristiques, nous sommes prêts à franchir de nouveaux paliers », a souligné la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, notant que 2024 s’annonce très prometteuse. Les réservations pour le 1er trimestre 2024 sont très encourageantes, selon nos partenaires tour-opérateurs et les plateformes de réservation en ligne, a-t-elle fait savoir, notant qu’un travail important nous attend sur la création des filières touristiques, la durabilité, le renforcement de l’offre d’animation, la mise à niveau de l’offre d’hébergement et enfin la formation des talents du secteur.

Le Matin

Pénurie d’eau: arrosage, nettoyage des rues, cultures aquavores… les warnings de Laftit

L’heure est grave! Les alertes sur la pénurie d’eau au Maroc se poursuivent. Après Nizar Baraka, c’est au tour du ministre de l’Intérieur de donner des directives pour rationaliser les usages en eau dans toutes les régions. Abdelouafi Laftit vient en effet d’envoyer une circulaire aux walis des régions et gouverneurs des préfectures et provinces les appelant à la mise en œuvre immédiate de mesures drastiques pour atténuer les effets dévastateurs de la sécheresse. La rareté des précipitations, le taux critique de remplissage des barrages et le tarissement des nappes phréatiques annoncent une crise hydrique majeure, a alerté le ministère de l’Intérieur, appelant à la mise en œuvre d’actions empreintes de rigueur pour la rationalisation de l’exploitation de nos ressources en eau.

L’Opinion

Professionnels de la santé: vers une augmentation générale des salaires

Le secteur de la santé passe par une phase qui s’avère décisive pour l’amélioration des conditions de travail des professionnels du secteur. En effet, le ministre de la Santé et les syndicats viennent d’entamer un nouveau round de dialogue durant lequel plusieurs dossiers revendicatifs, à caractère prioritaire pour le corps médical, sont mis sur la table de discussion, conformément à l’accord du 24 février 2023. Ce premier round de dialogue social, qui se poursuit jusqu’au vendredi 29 décembre, a démarré par une première réunion tenue, mercredi à Casablanca. Le ministère a annoncé l’approbation par l’Exécutif de l’augmentation générale des salaires fixes de l’ensemble des professionnels de la Santé, en attendant d’en discuter les détails dans la prochaine étape du dialogue social avec les partenaires sociaux.

Al Bayane

A l’ONU, le soutien grandissant et multiforme au plan d’autonomie et à la marocanité du Sahara

Le Maroc, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, poursuit sa marche résolue et confiante vers le parachèvement de son intégrité territoriale. En témoigne le soutien international grandissant aux droits légitimes et historiques du Royaume sur son Sahara. Fort de cette légitimité historique et de l’adhésion totale de l’ensemble de ses forces vives, le Maroc s’appuie sur une démarche vertueuse pour défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale, laquelle puise sa force dans une vision Royale perspicace et avant-gardiste, adossée à une diplomatie agissante et proactive. La pertinence de l’approche marocaine dans le traitement du dossier du Sahara est désormais confortée par le soutien de près d’une centaine de pays à l’initiative marocaine d’autonomie, l’ouverture à Laâyoune et à Dakhla de plus d’une trentaine de Consulats généraux, la non-reconnaissance de la grande majorité des États membres de l’ONU de l’entité fantoche.

Al Ittihad alichtiraki

Le CESE appelle à donner une nouvelle impulsion à la vie associative

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a préconisé, dans sa récente « Alerte-CESE », de donner une nouvelle et forte impulsion à la vie associative et de redynamiser son rôle dans le développement. Selon le Conseil, il devient impératif de voir émerger une nouvelle génération de société civile, plus forte, plus diversifiée et mieux organisée, à l’heure où le Maroc s’oriente vers un modèle de développement plus inclusif et territorialisé. Il appelle à mettre l’accent sur un ensemble de recommandations émises par le Conseil sur la base de son approche d’écoute, de consultation et de co-construction avec les différentes parties prenantes.