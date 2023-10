Loi organique de finances: Lekjaa décline les contours de la réforme, grande mue attendue pour les Agences de bassins hydrauliques, qu’est-ce qui retarde l’importation des bovins?…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 27 octobre 2023:

L’Économiste

Loi organique de finances: Lekjaa décline les contours de la réforme

Après le décret sur les marchés publics et les réunions sur le sucre et l’IR, Fouzi Lekjaâ revient devant les deux commissions des finances pour exposer les amendements qu’il compte apporter à la loi organique de finances (LOF). La veille juridique autour du déploiement de la LOF et le suivi de l’appropriation de ses principes ont permis d’identifier un ensemble de points à amender. Le but est d’introduire de nouveaux ajustements et des améliorations. Le projet d’amendement qu’avance Fouzi Lekjaâ vise à apporter une meilleure précision du cadre normatif en vigueur et à renforcer les principes et les règles budgétaires. Il s’agit aussi de consolider le débat institutionnel autour de la gouvernance des finances publiques et d’accompagner la dynamique actuelle des réformes institutionnelles via l’élargissement du périmètre d’application de la LOF.

Le Matin

Grande mue attendue pour les Agences de bassins hydrauliques

Le gouvernement envisage une refonte de la loi 36-15 relative au secteur de l’eau en vue de renforcer l’autonomie, les missions et les moyens humains et financiers des Agences de bassins hydrauliques. Au nombre de dix, ces établissements publics contribuent de manière déterminante à l’élaboration et au déploiement de la stratégie du secteur. Compte tenu de ce rôle critique dans la chaîne de gestion de l’eau et afin de renforcer leurs capacités opérationnelles, 5 ABH ont été désignées pour assurer le rôle d’agence d’exécution d’un ambitieux programme d’appui à la «sécurité et la résilience de l’eau» au Maroc, soutenu par la Banque mondiale.

L’Opinion

Qu’est-ce qui retarde l’importation des bovins?

À quelques semaines du délai imparti pour l’importation de bovins destinés à l’abattage d’Europe et d’Amérique Latine, le nombre total n’a pas encore atteint les estimations prévues dans le cadre du dispositif exceptionnel. «Chaque bateau transporte entre 4.000 et 6.000 têtes, ce qui demande une surface financière conséquente qui n’est pas à la portée de tous les importateurs marocains», explique le président de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR), M’Hammed Karimine. «Ces races, provenant d’Amérique Latine, sont réputées pour l’excellente qualité de leur viande. Cela dit, les importateurs marocains ne s’en sortent pas lorsqu’ils tentent de les engraisser pour atteindre 500 kilos de poids vif, puisque ces races ont tendance à développer du gras», ajoute le président de FIVIAR. En conséquence, le nombre total de bovins importés depuis l’Amérique Latine est à ce jour de l’ordre de 20.000 à 22.000 têtes.

Al Bayane

Le partenariat stratégique Maroc-UE au centre d’entretiens entre Akhannouch et le Commissaire européen au voisinage

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, à Bruxelles, avec le Commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Les deux parties ont échangé autour de la mise en œuvre de la Déclaration politique conjointe, adoptée en juin 2019, ayant institué le ‘’Partenariat euro-marocain de Prospérité Partagée’’ et souligné le dynamisme soutenu de la relation Maroc-UE. Cet entretien a été également l’occasion de réaffirmer la centralité du Partenariat multidimensionnel qui lie les deux parties et consacrer leur volonté commune de le renforcer davantage dans plusieurs domaines structurants dans un contexte marqué par de nombreux défis.

Libération

Violences faites aux femmes: une délégation parlementaire marocaine en mission d’étude en Espagne

Une délégation parlementaire marocaine, composée de députés et de cadres de la Chambre des représentants, a entamé, à Madrid, une mission d’étude sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Cette visite de trois jours s’inscrit dans le cadre du projet « Appui au développement du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc (2020-2023) », financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe. Cette mission s’assigne pour objectifs de présenter la pratique espagnole en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de permettre aux participants d’échanger sur le travail à mener afin d’améliorer la loi 103.13 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et sa mise en œuvre, selon la Chambre des représentants.

Assabah

207 entreprises publiques bientôt soumises au contrôle du Parlement

Lors d’une journée d’étude conjointe entre le gouvernement et le Parlement, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des finances, chargé du Budget, a expliqué que l’une des principales raisons de la réforme de la législation budgétaire est de permettre la présentation des informations concernant les ressources et les dépenses des entreprises publiques devant le Parlement. Fouzi Lekjaa a justifié cette initiative en soulignant que les entreprises publiques (au nombre de 207) engagées sont une extension des responsabilités de l’État. Il a également mis l’accent sur l’importance de « s’aligner sur les pratiques internationales, ce qui implique de soumettre ces institutions au contrôle parlementaire ».

Al Massae

Statut unifié: les enseignants agacés par les déclarations de Benmoussa

Les déclarations du ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports Chakib Benmoussa ont attisé la colère qui couvaient les enseignants, surtout lorsqu’il a estimé que les indemnités de correction des copies amélioreraient les revenus des professeurs, alors que ces derniers jugent ces indemnités dérisoires, voire constituent une humiliation. La grève nationale menée par les enseignants a rencontré un succès dès sa deuxième journée, avec un taux de réussite de plus de 95 % sur le plan national. La paralysie qui a frappé le secteur est intervenue dans le cadre d’une grève nationale réclamée par des coordinations et des cadres syndicaux pendant trois jours, en signe de rejet du statut unifié des enseignants adopté par le ministère de tutelle. Les propos tenus par le ministre Benmoussa à la Chambre des conseillers, qui s’est efforcé de présenter ce statut comme motivant, fédérateur et répondant à plusieurs questions restées en suspens dans le secteur public, ne semblent pas apaiser les tensions. Vivement critiqué, ce statut n’a pas répondu aux questions pressantes, estiment les mécontents.

Al Ahdath almaghribia

Drogues: 27 tonnes de résine de cannabis saisies en moins de trois mois

Un bilan d’étape qui en dit long sur les efforts fournis par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans la lutte contre le trafic de drogues, en collaboration avec d’autres services sécuritaires, principalement la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). Selon un bilan rendu public dans la soirée du mercredi 25 octobre par la DGSN, les différentes interventions effectuées entre le début du mois d’août et le 23 octobre 2023 ont permis la saisie de plus de 27 tonnes de résine de cannabis et de ses dérivés, en plus de 1.423 kilogrammes de cocaïne et 101.123 comprimés psychotropes.