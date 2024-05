Santé: la grève en dépit du dialogue social ; Gazoduc Nigeria-Maroc: bientôt les appels d’offres ; Alerte rouge sur la qualité des services numériques ; Tenants et aboutissants d’un défi majeur relevé avec succès par le gouvernement ; Agriculture: réalisation de 84 projets d’agrégation ; Une nouvelle sortie à l’international en perspective ? ; Le Maroc s’engage dans le Système de préférences commerciales ; Mezzour: “L’emploi est la mère de nos priorités” ; Maroc/États-Unis : exercice combiné de lutte contre les «armes de destruction massive» au port militaire d’Agadir ; Facultés de médecine : Sanctions et maintien de la date des examens ; La grève des greffiers paralyse les tribunaux… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

Santé: la grève en dépit du dialogue social

Les professionnels de la santé ont lancé une grève nationale les 22 et 23 mai dans les hôpitaux du pays. Ce mouvement de protestation a été bouclé par un sit-in devant le Parlement jeudi. L’arrêt de travail a été décrété par la coordination syndicale nationale du secteur de la santé, qui regroupe toutes les représentations des centrales syndicales dans ce département, dont notamment l’UMT, la CDT, la FDT, l’UGTM et l’ODT. Plusieurs observateurs ne comprennent pas la colère des professionnels de la santé qui avaient pourtant mené avant la fin de l’année dernière un processus de dialogue sectoriel avec le ministère de tutelle qui avait abouti à la conclusion d’un accord. En dépit de cela, la coordination syndicale a décidé une grève nationale et un sit-in devant le Parlement. Par ces mouvements, elle veut exprimer sa protestation contre l’incapacité du gouvernement à mettre en œuvre l’accord du 29 décembre 2023 et son procès-verbal signé en janvier dernier.

Gazoduc Nigeria-Maroc: bientôt les appels d’offres

Cette année 2024 sera décisive pour le gazoduc Nigeria-Maroc. Le projet progresse selon le plan établi. Le lancement des appels d’offres EPC (Engineering Procurement and Construction) est très proche. «Le projet du gazoduc africain Atlantique Nigeria-Maroc a enregistré des avancées majeures, avec notamment la finalisation de son étude d’avant-projet détaillé (Front-End Engineering Design-FEED) et le démarrage des activités de veille et des études environnementales sur le terrain. La finalisation des packages EPC, pour le lancement des appels d’offres pour la construction, est programmée pour fin 2024», souligne Amina Benkhadra, directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym). La décision finale d’Investissement (FID) pourra être prise l’année prochaine, lorsque le financement sera bouclé. Pour rappel, la réalisation de ce projet coûtera plus de 25 milliards de dollars.

L’Opinion

Alerte rouge sur la qualité des services numériques

Au fur et à mesure que le temps passe, l’usage d’Internet dans la vie quotidienne se généralise au Maroc. Or, la qualité des services numériques et de télécommunication fait souvent défaut aux yeux d’une grande partie des utilisateurs. C’est ce que révèle la nouvelle enquête nationale de la Fédération Nationale des Associations de Consommateurs (FNAC), dont les conclusions sont accablantes pour les opérateurs. Il en ressort que la majorité des consommateurs sont insatisfaits des services offerts qui ne valent pas les prix payés. Réseau Internet, service après-vente, services numériques et transparence sont relevés comme des motifs d’insatisfaction des personnes interrogées, dont la plupart ignorent les termes des contrats signés avec les fournisseurs.

Tenants et aboutissants d’un défi majeur relevé avec succès par le gouvernement

Le Maroc a atteint la conformité internationale dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), marquant ainsi une avancée significative dans la consolidation de son système financier. Cette conformité aux normes du GAFI vient couronner la mobilisation globale et constante de l’ensemble des départements gouvernementaux et des institutions concernées par cet important chantier national. Elle vient finalement renforcer l’image du Maroc sur la scène économique mondiale, ouvrant de nouvelles opportunités d’investissement et consolidant ses relations avec ses partenaires internationaux, principalement européens.

Agriculture: réalisation de 84 projets d’agrégation

Lancé il y a 4 ans, dans le cadre du Plan Maroc Vert, le programme d’agrégation agricole connaît un essor remarquable. Selon les données présentées par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, en réponse à une question écrite d’un député, ce programme ambitieux a permis la réalisation de 84 projets couvrant une superficie totale de 188.000 hectares. Ainsi, ces projets ont bénéficié à 58.300 agriculteurs répartis sur plusieurs régions du Royaume, dont 80 % sont des petits agriculteurs. Ce nouveau modèle d’organisation des petits agriculteurs, autour d’acteurs privés ou d’associations professionnelles, permet de dépasser les contraintes liées au morcellement des terres, tout en assurant aux agriculteurs l’accès aux techniques modernes de production, aux financements et aux marchés.

Les Inspirations éco

Une nouvelle sortie à l’international en perspective ?

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, n’écarte pas cette option ! C’est ce qu’elle a déclaré à Bloomberg, mercredi, au Caire en marge d’une réunion des responsables financiers arabes. Il s’agirait ainsi de la première émission d’obligation du genre, depuis plus d’un an, qui s’inscrirait dans le cadre d’une stratégie plus large visant à doper la santé fiscale du Royaume et améliorer les conditions d’investissement. Lors d’une interview en marge de la réunion en Égypte, Nadia Fettah Alaoui a en effet exprimé son optimisme quant à l’avenir économique du Maroc. «L’amélioration de nos finances publiques ne signifie pas que nous ne voulons pas retourner sur les marchés financiers internationaux», a-t-elle déclaré. Cette déclaration souligne la volonté du Maroc de tirer parti de sa position financière améliorée pour attirer des investissements internationaux. C’est là que les obligations internationales prennent tout leur sens.

Le Maroc s’engage dans le Système de préférences commerciales

Nouvelle donne pour les échanges entre membres de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI) avec la décision du Maroc. Dans un contexte économique mondial marqué par des tensions commerciales accrues et une reconfiguration des chaînes d’approvisionnement, le Royaume vient d’adhérer au Système de préférences commerciales de l’Organisation de coopération islamique (SPC-OCI). Cette initiative, fruit de négociations entamées il y a plusieurs décennies, offre de nouvelles opportunités pour stimuler les échanges commerciaux entre les États membres de l’OCI, tout en posant des défis réglementaires et logistiques à relever. Le SPC-OCI repose sur un ensemble d’instruments juridiques visant à faciliter la libre circulation des biens entre les pays participants. Au cœur de ce système, se trouve le Protocole sur le schéma du tarif préférentiel (PRETAS), qui prévoit une réduction progressive des droits de douane sur une liste de produits représentant 7% des lignes tarifaires nationales. Pour le Maroc, cela se traduit par deux listes de produits bénéficiant d’une réduction des droits de douane, à 25% et 15% respectivement, ainsi que d’une exonération de la taxe parafiscale à l’importation.

Mezzour: “L’emploi est la mère de nos priorités”

Le ministre de l’industrie et du commerce Ryad Mezzour s’est dit résolu à atteindre l’objectif fixé par le gouvernement en termes d’emplois (400.000 postes d’ici 2026). “L’emploi, c’est la mère de toutes les priorités…. Il est le centre et notre finalité”, a affirmé le ministre, qui répondait aux questions de la rédaction du journal, dans le cadre de l’invité des ÉCO. “Notre objectif est de créer de plus en plus d’emplois, parce qu’on n’en crée pas assez pour accueillir nos jeunes”, a-t-il soutenu. La capacité de l’économie nationale est de créer entre 150.000 et 200.000 emplois, dans des conditions normales, mais 300.000 jeunes arrivent chaque année sur le marché de l’emploi, de manière déclarée ou non déclarée. “L’enjeu est donc de doubler la voilure, au moins pour pouvoir accueillir ces jeunes. C’est l’objectif des stratégies que nous allons mettre en place au-delà de l’industrie et du commerce, mais y compris l’industrie et le commerce”, a-t-il ajouté.

Le Matin

Maroc/États-Unis : exercice combiné de lutte contre les «armes de destruction massive» au port militaire d’Agadir

Dans le cadre de la coopération militaire maroco-américaine en matière de gestion des catastrophes, un exercice de lutte contre les armes de destruction massive s’est déroulé jeudi au port militaire d’Agadir. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’exercice combiné maroco-américain “African Lion 2024” qui se tient conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales. Axé principalement sur la conduite des opérations de reconnaissance, de neutralisation des armes de destruction massive improvisées, des engins de dispersion radiologique et de décontamination NRBC, l’exercice de lutte contre les armes de destruction massive vise à rehausser davantage les capacités opérationnelles et tactiques des compagnies NRBC et NEDEX de l’Unité de secours et de sauvetage des FAR pour faire face à une situation de crise présentant des risques radiologiques, chimiques et explosifs.

Al Ahdath almaghribia

Facultés de médecine : Sanctions et maintien de la date des examens

La crise des étudiants en médecine s’aggrave alors que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de ne pas reporter la date des examens. Les étudiants de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie ont reçu des convocations pour passer les examens en juin prochain, malgré le dialogue lancé par les différentes facultés de médecine avec les parents des étudiants. On espérait que les résultats de ce dialogue constitueraient une percée pour dénouer cette crise qui dure depuis six mois et ainsi calmer la situation, mais la décision de pas reporter la date des examens et l’appel à arrêter le boycott ont poussé la Commission nationale des étudiants en médecine, en médecine dentaire et en pharmacie à étudier la possibilité d’organiser de nouvelles manifestations qui aggraveraient de plus en plus la crise. Les familles ont exprimé leur mécontentement de cette décision, qui a suivi le dialogue avec les doyens des facultés. Les familles, qui s’attendaient à un dénouement de la situation à travers l’annonce par le ministère de tutelle du report des examens et d’une nouvelle programmation des stages hospitaliers, ont été surprises par la publication de nouvelles sanctions disciplinaires à l’égard des étudiants, atteignant l’exclusion définitive de la faculté.

Al Akhbar

La grève des greffiers paralyse les tribunaux

De nombreux tribunaux ont été paralysés par la grève organisée par les greffiers de justice, affiliés à la Confédération démocratique du travail (CDT), en signe de protestation contre le « contournement des résultats du dialogue sectoriel autour de la profession » et l’absence d’une position claire des départements ministériels concernés sur l’engagement pris autour de l’avant-projet du statut des greffiers. Un responsable du syndicat national de la justice (CDT) souligne que le projet de statut répond relativement aux attentes des greffiers, dans la mesure où il est considéré comme une réparation de la marginalisation et de l’exclusion subies par les greffiers durant tous les processus de réforme du système judiciaire, mais que le refus du ministère de l’Économie et des Finances de signer le décret relatif à l’augmentation du compte spécial en évoquant des justifications fallacieuses est perçu comme une manière de cibler les cadres et les fonctionnaires du secrétariat-greffe, et renforce les velléités de départ du secteur.