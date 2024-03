Prix de la viande rouge: les bouchers surfent sur la demande ; Hydrogène vert: un cadre fiscal des plus généreux ; Échanges: le Maroc, principal fournisseur africain du Cameroun ; Maroc-Russie: une conférence hybride pour le commerce avec la région d’Irkoutsk ; Maroc-Turquie: mémorandum d’accord visant la coopération dans les services sociaux …Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi :

Les Inspirations éco

Prix de la viande rouge: les bouchers surfent sur la demande

La fièvre acheteuse, qui gagne les Marocains peu de temps avant le mois de Ramadan, influe sur les prix des produits alimentaires pour les pousser systématiquement à la hausse. Et pour contrer cette envolée, le gouvernement avait annoncé le déploiement d’un certain nombre de mesures pour maîtriser les fluctuations des prix. Or, la réalité du marché est tout autre. Depuis quelques jours, les professionnels, qui suivent le marché de très près, dénoncent une forte spéculation qui touche plusieurs produits alimentaires, entre autres, les viandes rouges, dont les prix auraient grimpé de 20 dirhams le kilo. Mais, les producteurs affirment que les prix au gros n’ont subi aucune augmentation. Certains bouchers ont juste surfé sur la demande durant cette période pour faire grimper leurs prix de vente. Quant aux importations, c’est une autre paire de manches !

Hydrogène vert: un cadre fiscal des plus généreux

L’émergence de l’hydrogène vert comme solution clé dans la transition énergétique a conduit le Maroc à mettre en place son Offre, une initiative visant à développer la filière de l’hydrogène vert dans le pays. L’une des composantes essentielles de cette offre réside dans les incitations fiscales et douanières offertes aux investisseurs, jouant ainsi un rôle crucial dans la concrétisation des projets et la promotion du développement de cette industrie prometteuse. Dans le cadre de l’Offre Maroc, les investisseurs pourront bénéficier d’importantes incitations fiscales et douanières, conformément à la législation en vigueur. Parmi ces incitations figurent l’exonération du droit d’importation ainsi que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens acquis à l’intérieur du pays ou à l’importation. Ces mesures visent à faciliter l’acquisition des équipements nécessaires à la chaîne de valeur de l’hydrogène vert, favorisant ainsi l’intégration industrielle locale et la création d’un écosystème dynamique autour de cette filière.

Échanges: le Maroc, principal fournisseur africain du Cameroun

Le Maroc est devenu le principal fournisseur africain du Cameroun en 2022, selon le dernier rapport sur le commerce extérieur du Cameroun récemment publié par l’Institut national de la statistique (INS). D’après le rapport, les importations en provenance des pays africains représentent 12,2 % des dépenses totales d’importation. Dans cette catégorie, le Maroc occupe la première place avec une part de 1,4 %, suivi de la Côte d’Ivoire et du Gabon. Le Royaume a expédié 319.200 tonnes de marchandises vers le Cameroun en 2022, marquant une augmentation significative par rapport aux exportations de l’année précédente.

L’Opinion

Le HCP propose une formation en ligne pour les futurs enquêteurs

Lors d’une annonce officielle, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a présenté sa dernière initiative en préparation du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), prévu en septembre 2024 : le lancement d’une plateforme de formation en ligne. Fruit d’une collaboration entre le HCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cette plateforme électronique offre une formation aux participants et un accès à un cours complet, visant à approfondir la compréhension des concepts clés du recensement, à évaluer les conditions de vie de la population, à surveiller la qualité des données collectées et à orga- niser efficacement le travail sur le terrain. Grâce à cette approche innovante, les enquêteurs auront l’opportunité d’accéder à des ressources pédagogiques diversifiées. Cette formation en ligne permettra, également, de renforcer les compétences nécessaires à la collecte efficace et précise des données du recensement, garantissant ainsi la qualité et la fiabilité des résultats.

Maroc-Russie: une conférence hybride pour le commerce avec la région d’Irkoutsk

Les entrepreneurs de la région russe d’Irkoutsk organiseront une vidéoconférence avec leur représentant commercial au Maroc. L’événement sera organisé par le Centre « My Business » dans le cadre du projet national présidentiel «Petites et moyennes entreprises». Ce webinaire aura lieu le 22 mars. Il mettra l’accent sur des questions relatives aux particularités des relations commerciales avec le Maroc. La conférence discutera des domaines les plus prometteurs, des options optimales pour entrer sur le marché maro- cain, des moyens d’interagir avec les entreprises locales, des obstacles à la promotion des produits russes et bien plus encore.

Maroc-Turquie: mémorandum d’accord visant la coopération dans les services sociaux

Un protocole d’entente a été signé entre la Turquie et le Maroc pour le développement et l’élargissement de la coopération dans le domaine des services sociaux. En marge de la 68ème session de la Commission des Nations-Unies sur la condition de la femme, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a rencontré son homologue turc, Mahinur Özde- mir Göktaş, et ce, à la Maison Turque. Au cours de cette entrevue, les deux ministres ont paraphé un «Mémorandum d’accord de coopération dans le domaine des services sociaux entre leurs départements respectifs». Ce protocole d’accord vise à développer et à élargir la coopération dans le domaine des services sociaux entre les deux pays.