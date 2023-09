Peines alternatives: le marathon parlementaire démarre, tout ce qu’il faut savoir sur le régime d’indemnisation, les normes parasismiques ne sont pas contradictoires avec l’identité locale…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 15 septembre 2023:

L’Économiste

Peines alternatives: Le marathon parlementaire démarre

Au lendemain de la réunion des deux commissions des finances pour le projet de décret relatif à la création d’un compte spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre, une autre a eu lieu. Il s’agit de la Commission de la justice de la Chambre des représentants qui a démarré l’examen et le débat géné­ral autour du projet de loi relatif aux peines alternatives.

Aujourd’hui le Maroc

Tout ce qu’il faut savoir sur le régime d’indemnisation

L’insertion de la garantie EVCAT est obligatoire pour tous les contrats concernés par la couverture contre les conséquences d’événements catastrophiques. Elle concerne les contrats souscrits ou renouvelés depuis l’entrée en vigueur de ce régime. Les événements catastrophiques sont de plus en plus fréquents et intenses. Face à ces catastrophes, la protection des populations et de leurs biens est primordiale. Suite au séisme tragique qui a frappé le Maroc le 8 septembre, la question de l’indemnisation des victimes des catastrophes se pose.

Le Matin

Les normes parasismiques ne sont pas contradictoires avec l’identité locale des constructions (Nabil Mekaoui)

Pour Nabil Mekaoui, ingénieur, docteur en parasismique & enseignant-chercheur à l’École Mohammedia des ingénieurs, il faut reconstruire localement avec les matériaux traditionnels, mais dans le respect des normes parasismiques. Une équation difficile, mais possible pour garder le cachet de ces régions sinistrées et permettre aux populations de maintenir leurs modes de vie d’avant-catastrophe.

Libération

Compensation : les dépenses émises en baisse de 14,2% à fin août

Les émissions de dépenses au titre de la compensation ont atteint 19,09 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, en baisse de 14,2% par rapport à la même période une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces émissions représentent un taux de réalisation de 72% du total prévu par la Loi de finances 2023, indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois d’août 2023. Les dépenses de fonctionnement émises ont été de 182,3 MMDH, dont 100,9 MMDH relatives aux traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 3,1%.

L’Opinion

Jouahri: La promotion de l’emploi passe par des politiques publiques visant l’investissement et la croissance

L’emploi reste tributaire essentiellement de la dynamique économique, et sa promotion passe en premier lieu par des politiques publiques visant l’investissement et la croissance, a affirmé à Rabat, le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri. « Cette politique publique peut aussi contribuer sur plusieurs autres volets, en amont la préparation des jeunes au marché du travail, à travers l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation, et plus globalement l’investissement dans le capital humain », a indiqué M. Jouahri qui intervenait à la conférence annuelle du réseau de recherche des Banques centrales de la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA). Toutefois, concevoir et réussir la mise en œuvre de politiques d’emploi efficaces reste un exercice complexe qui requiert une compréhension approfondie des dynamiques du marché et de ses interdépendances avec les différents secteurs de l’économie, a-t-il relevé.

Al Bayane

La terre ouvre la plaie… le Maroc debout !

La douleur est immense; telle les fissures profondes déchirant les entrailles de la terre solide et grave d’al-Haouz. En 2023, la terre a tremblé en faisant des victimes, des blessés, des orphelins et des sans-abris. Le bilan est lourd… et la quête des survivants continue, sans relâche. La plaie est ouverte. Les images tristes et choquantes provenant des régions sinistrées donnant froid dans le dos en témoignent.