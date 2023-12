Crise des enseignants: Benmoussa s’accroche à son accord, l’augmentation du taux de chômage est inquiétante, aviation civile: le segment amateur bat de l’aile, le commercial décolle…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 13 décembre 2023:

L’Économiste

Crise des enseignants: Benmoussa s’accroche à son accord

Chakib Benmoussa n’est pas au bout de ses peines. En dépit de l’octroi d’une augmentation de salaire de 1.500 DH par mois, le ministre de l’Education nationale est toujours confronté à des perturbations dans les établissements scolaires. En effet, plusieurs coordinations très actives dans le secteur de l’enseignement ont maintenu leur mot d’ordre de grève à partir d’aujourd’hui. Pourtant, dans ce dossier, le gouvernement ne cesse de faire des compromis, l’un après l’autre, sans contrepartie d’une paix sociale impérative pour la reprise normale des cours. En tout cas, pour le ministre, ce dossier ne supporte pas les surenchères politiques, d’autant qu’il a qualifié de hausse historique et exceptionnelle destinée à améliorer la situation des enseignants et les aider à regagner leurs classes. Benmoussa a fait l’objet de tirs croisés des parlementaires de l’opposition. Face à la virulence de leur propos, il s’est contenté d’affirmer que le dialogue avec les syndicats représentatifs n’est pas encore terminé.

Le Matin

Enseignement supérieur et recherche scientifique : 300 millions de dollars de la Banque mondiale pour accélérer les réformes

La Banque mondiale est sur le point d’approuver un prêt de 300 millions de dollars en faveur du Maroc pour l’accélération de la réforme de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. S’appuyant sur le programme du gouvernement, le projet financé aidera l’Exécutif à traduire sa vision en performances concrètes, en se concentrant sur trois axes : l’amélioration de l’adéquation des programmes avec le marché du travail, l’alignement de la recherche scientifique sur les standards internationaux et les priorités nationales ainsi que le renforcement de la gouvernance au niveau central et des universités.

L’Opinion

Aviation civile: le segment amateur bat de l’aile, le commercial décolle

Ambition de quadrupler la flotte de la Royal Air Maroc (RAM), projets d’extension des aéroports, lancement des premiers vols ravitaillés en carburants durables, montée en gamme dans la formation des ressources humaines… autant d’indicateurs qui confirment la progression ambitieuse de l’aviation civile au Maroc. A l’occasion de la Journée internationale dédiée à ce secteur, force est ainsi de constater que le Royaume se prépare à relever sereinement les dés techniques, infrastructurels et logistiques qui se matérialiseront durant l’été 2030, lorsque des millions de passagers internationaux additionnels viendront assister aux matchs et festivités de la Coupe du Monde 2030. «Contrairement à l’aviation commerciale, le développement de l’aviation générale et sportive est malheureusement très en retard. Le Maroc ne compte que 3 Aéro-clubs actifs en ce moment : Agadir, Casablanca et Fès», explique Mehdi Tazi, président de l’Aéroclub Royal Fès-Saïs. «Les Aéroclubs sont une pépinière aéronautique et contribuent activement au rayonnement de la culture aéronautique du Royaume», soutient-il.

Al Bayane

Le PPS au parlement: l’augmentation du taux de chômage est inquiétante

L’augmentation du taux du chômage, qui est passé, entre le troisième trimestre de 2022 et celui de 2023, de 11,4% à 13,5% au niveau national, nonobstant l’engagement du gouvernement de créer un million (1.000.000) d’emplois sur cinq (5) ans, selon le président du groupe du progrès et du socialisme à la Chambre des Représentants, Rachid Hamouni. Dans une question écrite au ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Hamouni rappelle que malgré le fait que le programme gouvernemental s’était engagé à créer un million d’emplois sur cinq ans, la réalité montre que les conditions d’emploi se dégradent de plus en plus, comme le confirme une note du Haut-commissariat au Plan sur la situation du marché du travail. Et Hamouni d’interroger le ministre sur les raisons à l’origine de cette augmentation du taux de chômage et de la baisse du nombre d’emplois.

Libération

L’ANEF plaide pour davantage d’intérêt aux solutions basées sur la nature dans les initiatives mondiales de lutte contre le changement climatique

Le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, a appelé, lors de la 28ème session de la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), à accorder davantage d’intérêt et d’importance aux solutions basées sur la nature dans les initiatives mondiales visant à combattre le changement climatique. Au cours des différentes rencontres auxquelles l’ANEF a pris part dans le cadre la 28ème session de la CCNUCC à Dubaï, Houmy a insisté sur l’importance de rehausser la place des solutions fondées sur la nature dont le rapport coût-bénéfice est le plus avantageux, ainsi que sur le renforcement coordonné des appuis techniques et financiers et des initiatives régionales quel qu’en soit le cadre de coopération bilatérale, multilatérale ou triangulaire, précise un communiqué de l’Agence.

Al Ittihad alichtiraki

La Chambre de commerce américano-arabe décerne à l’ambassadeur de SM le Roi à Washington le prix « Ambassadeur de l’année »

La Chambre de commerce nationale américano-arabe a décerné à Washington, le prix « Ambassadeur de l’année 2023 » à l’ambassadeur de SM le Roi aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, en reconnaissance de son action inlassable en faveur de la consolidation des relations entre les deux pays. Intervenant à cette occasion, la diplomate marocaine a souligné que cette distinction est avant tout un hommage à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la consolidation du partenariat stratégique, diversifié et toujours croissant entre le Maroc et les États-Unis.