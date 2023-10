Crowdfunding: le cadre juridique fin prêt, la Fédération nationale de l’enseignement rejette le «nouveau statut unifié», réhabilitation des zones sinistrées: zoom sur l’Agence chargée de la reconstruction…, voici les principaux titres de la presse nationale de ce mardi 3 octobre 2023:

L’Economiste

Crowdfunding: le cadre juridique fin prêt

Le chantier du crowdfunding avance à grands pas, que ce soit du côté législatif ou opérationnel. Les autorités mettent les bouchées doubles pour permettre au financement collaboratif de prendre son envol. Aux dernières nouvelles, le cadre juridique régissant ce type de financement est fin prêt. L’annonce a été faite par le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, lors de la conférence de presse tenue récemment à l’issue de la troisième réunion annuelle du conseil de la banque centrale. «Tout est prêt. Nous avons neuf circulaires qui détaillent chacune des catégories de crowdfunding qu’on fait, à savoir les prêts et les dons. Tout cela va être mis en place sur les plateformes», a déclaré Jouahri. Ajoutant qu’une réflexion autour des solutions les plus flexibles pour répondre aux besoins «immédiats» est menée avec les différentes parties concernées, dont l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Le Matin

La Fédération nationale de l’enseignement rejette le «nouveau statut unifié»

Le torchon brûle à nouveau entre les enseignants et le ministère de l’Éducation nationale. En effet, la Fédération nationale de l’enseignement (FNE) a annoncé une grève nationale jeudi prochain. Elle prévoit également d’organiser un sit-in devant le ministère de l’Éducation nationale et une marche vers le Parlement. La Fédération appelle par ailleurs à la tenue de sit-in dans les établissements d’enseignement scolaire durant trois jours (3, 4 et 5 octobre). À travers ce débrayage, le syndicat marque son rejet catégorique du nouveau statut unifié adopté mercredi dernier en Conseil de gouvernement et appelle ses affiliés à s’y opposer. «La promulgation de ce cadre référentiel ne fera qu’exacerber les tensions et l’injustice dans le secteur de l’éducation nationale, puisqu’il n’a pas traité de nombreuses problématiques en suspens depuis des années», explique Abdellah Ghmimat, président de la Fédération nationale de l’éducation-voie démocratique, dans une déclaration accordée au «Matin».

L’Opinion

Réhabilitation des zones sinistrées: Zoom sur l’Agence chargée de la reconstruction

Après la phase de mise en œuvre du programme d’urgence pour la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al-Haouz, le titanesque programme de reconstruction et de réhabilitation se précise suite à la création de l’Agence de Développement du Haut Atlas. Conçue pour travailler rapidement et efficacement, cette agence devra non seulement mettre en œuvre le programme 2024-2029 de réhabilitation et de reconstruction, mais devra également ériger ce chantier en véritable modèle de développement territorial intégré et équilibré. Le projet de décret-loi portant création de ladite agence comprend un ensemble de dispositions relatives à la définition des missions et prérogatives attribuées à l’agence, en l’occurrence la réalisation de tous les projets du programme, dont la reconstruction et la réhabilitation des zones affectées. En outre, le texte comprend des dispositions prévoyant la conclusion d’un contrat-programme entre l’État et l’Agence, définissant notamment les composantes du programme, ses objectifs et les modalités de son financement, ainsi que le calendrier de sa réalisation sur une durée de cinq ans.

Al Bayane

Boulemane: commémoration du 68e anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans le nord

Le haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a commémoré, dans la commune d’Imouzzer Marmoucha (province de Boulemane), le 68ème anniversaire du lancement des opérations de l’armée de libération dans les provinces du nord du Royaume, une étape historique et décisive dans la lutte du peuple marocain pour la liberté et l’indépendance. Au cours d’un meeting organisé à cette occasion, et marqué par la présence du gouverneur de la province de Boulemane, Abdelhak Hamdaoui, plusieurs intervenants ont exprimé leurs sentiments de fierté pour la commémoration de ce glorieux anniversaire qui incarne la symbiose et la cohésion étroite et forte entre le Trône et le peuple.

Libération

Banques: un besoin en liquidité de 73,5 MMDH au 2è trimestre 2023

Le besoin en liquidité des banques s’est accentué à 73,5 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire au cours du deuxième trimestre, contre 69,6 MMDH un trimestre auparavant, traduisant une expansion de la monnaie fiduciaire, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Dans ces conditions, la Banque a porté ses injections de 83,5 MMDH à 87,7 MMDH, dont 42,4 MMDH sous forme d’avances à 7 jours, 25 MMDH à travers les opérations de pensions livrées, 20,3 MMDH au titre des opérations de prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la TPME, explique BAM dans son rapport sur la politique monétaire, publié à l’issue de la troisième réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l’année 2023.

Al Ahdath almaghribia

L’aide au logement au menu du Conseil de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement. Le Conseil suivra, entre autres, un exposé de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, sur les préparatifs pour l’accueil des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, prévues en octobre à Marrakech. Il procédera par la suite à l’examen de plusieurs projets de décrets, notamment la définition des formes de l’aide de l’État au logement et les modalités de son octroi aux acquéreurs de logements destinés à l’habitation principale.