Entreprises inactives: le compte à rebours a démarré, lutte contre le terrorisme: l’Argentine loue les efforts déployés par le Maroc, hôtels, la course aux étoiles est relancée…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 15 août 2023:

L’Économiste

Entreprises inactives: le compte à rebours a démarré

La loi de finances 2023 a prévu deux dispositifs pour la régularisation des entreprises restées trop longtemps inactives. Par inactives, il faut entendre les entreprises personnes morales et physiques n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant versé uniquement le minimum de la cotisation minimale au titre des 4 derniers exercices. Il reste encore un peu moins de cinq mois pour bénéficier de cette mesure dont le délai expire le 31 décembre prochain. Le dispositif, en fonction de ses résultats et de la volonté du gouvernement, pourrait être reconduit par la loi de finances 2024. A signaler par ailleurs que les exercices ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des bases d’imposition prévues par les articles 220 et 221 du CGI ne sont pas éligibles à ce régime transitoire. La première mesure prévue par la loi de finances 2023 pour la régularisation cible les entreprises qui souhaitent cesser définitivement leurs activités moyennant une procédure simplifiée, limitée dans le temps puisqu’elle expire le 31 décembre prochain.

Aujoud’hui le Maroc

Hôtels, la course aux étoiles est relancée

Le Maroc remet à plat le système de classement des hôtels et autres établissements d’hébergement touristique. Les autorités entendent ainsi mettre de l’ordre dans un secteur où il n’est pas toujours facile de faire la différence entre un hôtel 3, 4 ou 5 étoiles. Éclairages. Adopté par le Conseil de gouvernement en juin dernier, le décret n° 2.23.441 fixant certaines dispositions de la loi n° 80.14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique est en vigueur depuis quelques jours. Élaboré par le ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, ce texte s’inscrit dans le cadre du chantier de la réforme du cadre juridique de l’hébergement touristique et qui a abouti à la publication au Bulletin officiel de la loi n° 80.14.

Les Inspirations Eco

Lait. Baisse sensible dans la production nationale

Le Maroc se dirige-t-il vers une pénurie de lait ? Alors que la production nationale connaît une baisse sensible, en cette période basse lactation, les producteurs affichent leur pessimisme et parlent d’une filière mal en point. En période de sécheresse, elle est aggravée par le manque de fourrage et l’augmentation des prix des aliments concentrés. Les conséquences sont désastreuses aussi bien pour le petit et moyen éleveur que pour le consommateur (pénurie, augmentation des prix…). De la haute à la basse lactation, en temps normal, la chute peut atteindre entre les 25 à 30%.

L’Opinion

Lutte contre le terrorisme: l’Argentine loue les efforts déployés par Rabat

La libération, grâce au soutien décisif du Maroc, de l’otage roumain Iulian Ghergut qui était détenu depuis 2015 au Sahel, dénote une fois de plus le rôle pionnier que joue le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme, écrit l’agence de presse argentine « Alternative Press Agency ». Dans une tribune, l’analyste politique et académicien, Adalberto Carlos Agozino, relève que le ministère roumain des Affaires étrangères a remercié tous les partenaires pour leur coopération, et plus particulièrement le Maroc pour « son important soutien » en vue de la libération de Iulian Ghergut, qui travaillait comme agent de sécurité dans une mine de manganèse dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière entre le Mali et le Niger, avant qu’il soit enlevé le 4 avril 2015 par le groupe « Al-Mourabitoune », rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).

Al Ahdath almaghribia

Importations de polychlorure de vinyle: révision et prorogation du droit antidumping

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a annoncé la révision et la prorogation du droit antidumping appliqué aux importations du polychlorure du vinyle (PVC) originaires de l’Union européenne, du Royaume-Uni et du Mexique. La décision fait suite à « l’arrêté conjoint du ministre de l’Industrie et du Commerce et de la ministre de l’Économie et des Finances n°2003-23 du 1 er août 2023, portant révision et prorogation du droit antidumping définitif appliqué aux importations du polychlorure de vinyle originaires de l’Union Européenne, du Royaume-Uni et du Mexique », indique l’ADII dans une circulaire.