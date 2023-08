Le cash reprend son envol, Statut unifié de l’enseignement : une issue positive à la fin de ce mois d’août ?, Maroc-Russie: dividendes d’un éventuel accord de libre-échange…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 8 août 2023:

L’Économiste

Le cash reprend son envol

La circulation du cash a connu un nouveau rebond. C’est ce qui ressort du dernier rapport de Bank Al- Maghrib, l’Acaps et l’AMMC sur la stabilité financière. «Après l’accalmie observée en 2021, la circulation fiduciaire a marqué une nette accélération en 2022», est-il indiqué. Cela est lié notamment à la «hausse générale des prix, ainsi qu’à l’afflux de devises observé à partir du mois de mars». Dans le détail, les retraits aux guichets de BAM ont atteint 200 milliards de DH. Ce qui représente une augmentation par rapport au pic historique de 179 milliards de DH, atteint en 2020, dans le contexte de la crise pandémique. De leur côté, les versements ont cumulé 165 milliards de DH, contre 151 milliards en 2021 et 142 milliards en 2019.

Le Matin

Statut unifié de l’enseignement : une issue positive à la fin de ce mois d’août ?

Le ministère de l’Éducation nationale tient à ce que la rentrée scolaire se passe dans les meilleures conditions. Dans cette perspective, une réunion déterminante de la haute commission du dialogue sectoriel, présidée par le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, est prévue le mercredi 23 août, en présence des secrétaires généraux des syndicats du secteur signataires de l’accord du 14 janvier, à savoir la CDT, l’UMT, la FDT et l’UGTM. Cette réunion, comme l’indique un communiqué conjoint des quatre syndicats, sera consacrée à l’approbation des dispositions finales du nouveau statut unifié, afin que le ministère de tutelle puisse entreprendre les démarches nécessaires auprès des autres départements gouvernementaux concernés pour que ces dispositions soient mises en œuvre conformément à un calendrier préalablement convenu.

L’Opinion

Maroc-Russie: dividendes d’un éventuel accord de libre-échange

Le président russe, Vladimir Poutine, a exprimé son intention de nouer un Accord de Libre Échange (ALE) avec le Maroc et l’ensemble des pays nord-africains. Cette annonce du président russe, qui intervient au lendemain du Forum économique Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg en juillet, devrait contraindre les pays cibles à une étude bien approfondie avant de conclure un tel accord, étant donné les enjeux géopolitique et économique qu’il implique. Le Royaume pourrait tirer d’importants dividendes d’un éventuel ALE, surtout sur les plans énergétique et agricole. Si aujourd’hui le business pétrolier va bon train entre Rabat et Moscou, un éventuel ALE peut donner au Maroc « un accès renforcé aux produits pétroliers russes, notamment des raffineries russes, qui sont capables de produire des produits pétroliers à faible teneur en soufre conformément aux spécifications marocaines, et qui sont moins cher », explique Anas Abdoun, Relation Senior Analyst Africa & Middle-East Chez Strats Advisor, ajoutant que les dividendes sur le secteur agricole sont innombrables.

Libération

Le secteur bancaire a confirmé sa résilience en 2022

Le secteur bancaire, qui constitue la principale composante du secteur financier national, a confirmé sa résilience, malgré un contexte économique difficile en 2022, selon le 10ème rapport annuel sur la stabilité financière, publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Au niveau de la capitalisation, les institutions bancaires ont renforcé en 2022 leurs fonds propres prudentiels de 5,5%, fait savoir le rapport, notant que leur ratio de solvabilité moyen a atteint 15,6% contre 15,8% l’année précédente, dépassant ainsi le minimum réglementaire de 12%.

Al Bayane

Tourisme: les arrivées aux postes frontières en hausse de 92% à fin juin 2023

Le volume des arrivées de touristes aux postes frontières a atteint environ 6,5 millions de touristes au premier semestre 2023 (S1-2023), en forte hausse de +92%, soit un additionnel de plus de 3 millions de touristes par rapport à la même période une année auparavant, selon l’Observatoire du tourisme. Par rapport à S1-2022, tous les principaux marchés émetteurs ont affiché de bonnes performances. Il s’agit notamment de la France (+75% avec un additionnel de +415 milles touristes), l’Espagne (+180% avec +407 milles touristes), Royaume Uni (+100% avec +167 milles touristes), l’Italie (+141% avec +101 milles touristes) et les États Unis (+111% avec +94 milles touristes), ressort-il des statistiques de l’Observatoire du mois de juin 2023.

Al Massae

La DGAPR appelle les autorités judiciaires et administratives à trouver les solutions susceptibles de résoudre la problématique de la surpopulation carcérale

La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) a appelé les autorités judiciaires et administratives à trouver, dans les plus brefs délais, les solutions susceptibles de résoudre la problématique de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires. « Tout en exprimant sa grande préoccupation face à cette hausse criante, la DGAPR demande aux autorités judiciaires et administratives de trouver dans les plus brefs délais les solutions susceptibles de résoudre la problématique de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires pour éviter les dysfonctionnements ou les complications d’ordre sécuritaire pouvant découler de cette situation inquiétante, outre les problèmes liés aux conditions d’hébergement, de restauration, de soins de santé et d’accès aux programmes de réhabilitation et de réinsertion », a indiqué la Délégation dans un communiqué.