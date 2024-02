Assurance séisme: Gallagher Re a versé 275 millions de dollars au Fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles ; Échec des discussions sur les enseignants suspendus : le spectre des grèves plane de nouveau sur le secteur ; Signature d’une convention-cadre pour le déploiement du Dossier médical partagé et de la Feuille de soins électronique ; Enquête: un désamour consommé avec le gouvernement ; Electricité: la répartition de la capacité d’accueil validée par l’ANRE ; Conjoncture industrielle: Les matières premières, l’ombre au tableau… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Le Matin

Assurance séisme: Gallagher Re a versé 275 millions de dollars au Fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles

Suite au séisme survenu au Maroc en septembre dernier, un pool de plus de 20 réassureurs a accordé, via le courtier Gallagher Re, une indemnité de 275 millions de dollars au Fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles. Ce dernier, en ajoutant des fonds propres, a couvert 80% des pertes assurées, le reste étant pris en charge par les compagnies d’assurance marocaines. À noter que le contrat d’assurance paramétrique entre Gallagher et le FSEC couvre uniquement les biens des particuliers non assurés et leurs propriétaires. Le courtier mondial estime à 500 millions de dollars les pertes assurées sur un coût économique global de 7 milliards de dollars entraîné par le tremblement de terre d’Al Haouz.

Échec des discussions sur les enseignants suspendus : le spectre des grèves plane de nouveau sur le secteur

Après environ deux semaines d’accalmie, la Coordination nationale du secteur de l’éducation a annoncé le retour aux mouvements de protestation en guise de soutien aux enseignants suspendus et pour dénoncer le refus du ministère de procéder à l’annulation des arrêts temporaires de travail ayant touché plus de 545 enseignants. Ce nouveau rebondissement intervient au moment où le département de Chakib Benmoussa et les syndicats mettent la dernière main au projet du statut unifié qui sera soumis ce jeudi au Conseil du gouvernement pour adoption.

Signature d’une convention-cadre pour le déploiement du Dossier médical partagé et de la Feuille de soins électronique

Une convention-cadre de partenariat a été signée vendredi avec pour objectif de mutualiser les efforts liés au déploiement des solutions du Dossier médical partagé et de la Feuille de soins électronique dans les établissements de santé et les cabinets médicaux. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la dynamique de réforme et de restructuration du système national de santé, lancée sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, visant à assurer une mise en œuvre adéquate des chantiers de la protection sociale et de la couverture sanitaire. Paraphée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Hassan Boubrik et le directeur général de l’Agence de développement du digital (ADD), Mohammed Drissi Melyani, cette convention-cadre de partenariat vise à identifier et mettre en œuvre les synergies et les prérequis techniques et organisationnels communs pour faciliter la compatibilité et l’interfaçage des solutions du Dossier patient partagé et de la Feuille de soin électronique.

L’Economiste

Enquête: un désamour consommé avec le gouvernement

Environ 2 ans après la désignation du gouvernement, les désillusions sont bien là et le désamour consommé, selon une enquête exclusive de l’Économiste-Synergia auprès de 1.006 répondants (842 ont répondu). Ainsi, 61% sont très insatisfaits du travail du gouvernement. 35% des Marocains qui se sont exprimés sont satisfaits du gouvernement actuel (dont 12% sont très satisfaits). 15% (164) des Marocains ne se prononcent pas sur cette question. A noter que cette enquête ne mentionne pas le chef du gouvernement. Elle s’est concentrée sur son équipe. Celle-ci encaisse l’impact de la «mauvaise gestion de la hausse des prix” (71%) face à un taux de 25% des sondés pour qui l’exécutif «ne fait rien ou pas grand-chose» et 13% pour qui “les promesses ne sont pas tenues”.

Electricité: la répartition de la capacité d’accueil validée par l’ANRE

L’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) vient d’approuver la capacité d’accueil du système électrique national en énergie de sources renouvelables pour la période couvrant les cinq prochaines années, de 2024 à 2028. Elle cumulera près de 7.236 MW dont 1.323 MW à accueillir au niveau des réseaux de la distribution. Elle est répartie au niveau du transport (5.913 MW) et peut être allouée, abstraction faite de la localisation du demandeur, sous réserve de raccordement et de renforcement du réseau le cas échéant. Quant à la capacité d’accueil au niveau de distribution (1.323 MW), elle a été répartie par poste source. La production totale des unités raccordées au réseau de distribution ne doit pas dépasser 100% de la puissance minimale annuelle de ce poste source.

Les Inspirations éco

Conjoncture industrielle: Les matières premières, l’ombre au tableau

Dans le cadre de son suivi régulier de l’évolution économique nationale, Bank Al-Maghrib a publié, en fin de semaine dernière, les résultats de l’enquête de conjoncture couvrant le 4e trimestre 2023. Selon les résultats de l’enquête, 73% des entreprises ont qualifié le climat des affaires de «normal» au 4e trimestre 2023, tandis que 20% l’ont qualifié de «défavorable». Cela témoigne d’une certaine stabilité dans l’environnement économique global du pays. Cependant , en matière de production, il est important de noter que 26% des industriels les ont jugés difficiles en raison de problèmes d’approvisionnement en matières premières. Cette proportion est de 33% dans la «chimie et parachimie» et de 28% dans la «mécanique et métallurgie».