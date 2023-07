Discours du Trône: changer de mindset, comment concilier productivité et durabilité ?, le patrimoine culturel immatériel retrouve des couleurs…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 31 juillet 2023:

L’Économiste

Discours du Trône: Changer de mindset

«Chaque fois que la jeunesse marocaine a eu les moyens de donner la pleine mesure de son sérieux et de son patriotisme, elle a fasciné le monde par des performances d’un calibre inédit». Le discours du Trône a mis l’accent sur les valeurs devant favoriser l’accélération du rythme des avancées économiques et sociales. Le Souverain a été on ne peut plus clair: «Aussi longtemps que le sérieux est le moteur de nos actions, nous réussirons à renverser les difficultés et à relever les défis».

Le Matin

S.M. le Roi Mohammed VI : «Aussi longtemps que le sérieux est le moteur de nos actions, nous réussirons à renverser les difficultés et à relever les défis»

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé, samedi, un Discours à Son peuple fidèle à l’occasion du 24e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres. Dans Son Discours, le Souverain a affirmé que le sérieux est la clé de voûte d’une approche intégrée qui subordonne l’exercice de la responsabilité à l’exigence de reddition des comptes et fait prévaloir les règles de bonne gouvernance, la valeur travail, le mérite et l’égalité des chances.

Les Inspirations Eco

Comment concilier productivité et durabilité ?

Le Maroc doit intensifier ses efforts pour réduire les émissions à effet de serre dans le secteur du transport, en vue d’accélérer la transition énergétique du pays. C’est ce qu’a souligné Mohamed Benyahya, directeur général de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energitique (AMEE), lors du dernier Logismed 2023.

Al Bayane

Le patrimoine culturel immatériel retrouve des couleurs

Terre de brassage culturel et ethnique et creuset de civilisations millénaires, le Maroc célèbre l’anniversaire de la glorieuse fête du Trône comme chaque année, fort de son identité plurielle et d’un patrimoine immatériel d’une fascinante richesse qui a acquis ses lettres de noblesse aussi bien au niveau national qu’international, à la faveur de la Haute sollicitude Royale. Sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, la composante immatérielle du patrimoine national, qui couvre un vaste champ de pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir‐faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, bénéficie, en effet, d’une attention accrue aussi bien de la part des pouvoirs publics que de la société civile, qui multiplient les efforts afin d’en sauvegarder les expressions, les manifestations et les témoignages.

L’Opinion

État social : Engagement et dévouement Royal continus

Durant les deux dernières décennies, le Maroc a réalisé, sur le plan social, économique et politique, des progrès indéniables, grâce aux moult réformes lancées sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI. Sur le plan économique, ces chantiers ont fait leurs preuves comme en témoignent les résultats positifs obtenus par l’économie nationale, malgré un contexte morose, marqué par les pressions inflationnistes et les turbulences des cours internationaux. On en citera à titre indicatif, et non exhaustif, le tourisme, l’industrie, sans oublier l’agriculture, qui arrive à préserver les emplois et attire de plus en plus d’investisseurs grâce aux programmes exceptionnels élaborés par l’Exécutif sous Hautes Instructions Royales.