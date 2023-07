Equipement: Baraka mise sur la souveraineté technologique, Akhannouch : les Marocains verront bientôt les fruits du travail du gouvernement, PLF 2024: croissance, maîtrise et relance en cadence…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 17 juillet 2023:

L’Économiste

Equipement: Baraka mise sur la souveraineté technologique

NIZAR Baraka, ministre de l’Equipement, vise le renforcement de la technicité de son département. C’est ce qu’il a annoncé vendredi 14 juillet dernier, en présence de Fouzi Lekjaâ, ministre délégué chargé du Budget…

Le Matin

Akhannouch : les Marocains verront bientôt les fruits du travail du gouvernement

À Nador, le président du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a affiché un optimisme certain. Revenant sur les mesures prises par son gouvernement pour faire face à la crise multifactorielle concomitante à son arrivée à la tête du gouvernement, le Chef du gouvernement a affirmé que tous les indices économiques se sont améliorés et que les citoyens en ressentiront les effets positifs au cours des mois et des années à venir.

Les Inspirations Éco

PLF 2024: croissance, maîtrise et relance en cadence !

Bienvenue dans le bal budgétaire de l’année 2024 où la partition du projet de loi de Finances (PLF) se dévoile – à priori – en harmonie : une croissance soutenue prend la baguette pour diriger l’orchestre économique, tandis que les finances publiques jouent leur note juste, avec maîtrise, accompagnée d’une cadence enjoué pour conduire le secteur agricole vers une relance porteuse.

L’Opinion

Crise franco-marocaine : Qu’en pensent les binationaux et expatriés résidents au Royaume ?

Comment la crise diplomatique Maroc – France affecte-t-elle les Français du Maroc (FDM) ? Quels en sont les effets ? Nous avons sondé plusieurs résidents français au Maroc, dont beaucoup de binationaux. Il en ressort une réalité et des ressentis nuancés qui, une fois réunis, attestent que pour les expatriés français le Royaume reste le pays tempéré et accueillant qu’il a toujours été. Immersion dans le quotidien de la communauté française du Maroc en temps de crise.

Al Bayane

Dialogue et action commune pour une presse libre et responsable

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a tenu son dixième congrès national, vendredi dernier à Casablanca, dont les travaux ont été couronnés par l’adoption d’une déclaration finale et l’élection, comme nouveau président, le directeur de publication des quotidiens «Bayane Al Youme» et «Al Bayane» et président du directoire de Bayane S.A, Mahtat Rakas.