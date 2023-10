Mohammed Sadiki: Les résultats de la stratégie Génération Green « globalement satisfaisants »; Fonds Mohammed VI pour l’investissement : Un appui de 54 millions d’euros de l’UE attendu en 2024; Administration au régime: l’Etat continue de recruter; Les impayés devront être déclarés jusqu’à leur apurement; Intelligence artificielle: nouveau joker pour relever les défis hydriques?; Peines alternatives: le ministre de la Justice agace le Club des magistrats … Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

Le Matin

Mohammed Sadiki: Les résultats de la stratégie Génération Green « globalement satisfaisants »

Après pratiquement 3 ans de l’opérationnalisation de la stratégie Génération Green (2020-2030), “les résultats sont globalement satisfaisants”, a affirmé le ministre de l’Agriculture, Mohammed Sadiki. “Concrètement, l’emploi en agriculture constitue actuellement près de 30% de l’emploi total avec un SMAG qui s’est amélioré de 15% entre 2020 et 2023, passant de 1.994,2 DH par mois en 2020 à 2.303,08 DH en 2023”, a-t-il précisé dans un entretien accordé au journal. De plus, la valeur ajoutée agricole s’est maintenue à ses niveaux entre les périodes 2019- 2020 et 2021-2022, avec une “légère augmentation” de 2,3% entre ces deux périodes, et ce malgré les conditions climatiques défavorables et la succession des périodes de sécheresse, témoignant ainsi de la “résilience” du secteur agricole, a-t-il ajouté.

Fonds Mohammed VI pour l’investissement : Un appui de 54 millions d’euros de l’UE attendu en 2024

L’Union européenne doit signer avec le Maroc une convention de financement de 54 millions d’euros destinés au Programme d’appui au Fonds Mohammed VI pour l’investissement. C’est ce qu’a dévoilé le gouvernement dans le Projet de loi de Finances 2024, dans le cadre de son effort de mobilisation des financements extérieurs avec les différents partenaires pour accompagner les réformes structurelles et sectorielles du Royaume. Le gouvernement prévoit également de signer avec la même institution une convention de financement de 103 millions d’euros sous forme de don, dans le cadre de la transition verte, ainsi qu’un accord de 10 millions d’euros pour soutenir l’autonomisation économique des femmes.

L’Economiste

Administration au régime: l’Etat continue de recruter

Les recommandations des instances internationales pour la compression de la masse salariale n’y font rien. L’administration publique continue de recruter. Pour l’année prochaine, il est prévu la création de 50.034 postes budgétaires (contre 48.212 en 2023, 43.860 en 2022 et 39.803 en 2021). Sur ce total, 20.000 personnes seront embauchées par les Académies régionales de formation et d’éducation (AREF). Les 30.034 postes budgétaires restants seront créés dans le cadre de l’année budgétaire de 2024. Parmi les bénéficiaires du plus grand nombre, le ministère de l’Intérieur arrive en tête avec 7.944 postes budgétaires, suivi de près par l’Administration centrale de la défense nationale avec 7.000 postes. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale vient en troisième position avec 5.500 postes budgétaires. Pour l’année prochaine, le ministère de l’Economie et des Finances compte grossir ses effectifs avec 2.600 nouveaux postes budgétaires.

Les impayés devront être déclarés jusqu’à leur apurement

Les factures n’ayant pas été réglées dans les délais ou payées en retard devront faire l’objet d’une déclaration en ligne chaque trimestre jusqu’à apurement, prévient Mohamed Lahyani, président de la commission fiscale des experts-comptables du Nord. La première fois au plus tard demain, mardi 31 octobre, dernier délai pour la déclaration au titre du 3e trimestre 2023. Il faut rappeler qu’à l’instar de la vignette automobile et autres factures d’électricité ou de téléphone, bon nombre de contribuables devraient souscrire leur déclaration à la dernière minute. Déclaration qui concerne bien évidemment les factures de 10.000 DH TTC, émises entre le 1er juillet, date d’entrée en vigueur de la loi n°69-19, et le 30 septembre 2023. Prenant son bâton de pèlerin, le directeur général des impôts a apporté les ultimes clarifications au sujet de l’application de la loi à quelques jours de l’échéance fatidique lors d’une rencontre organisée, mercredi 25 octobre, par la CGEM.

L’Opinion

Intelligence artificielle: nouveau joker pour relever les défis hydriques?

Il y a quelques jours, un groupe de chercheurs marocains a publié un article scientifique qui décrit l’état des lieux au niveau mondial en termes d’applications de l’Intelligence Artificielle (IA) dans le traitement des eaux usées. Si le sujet semble assez technique de prime abord, la démocratisation du recours à l’IA a permis à un grand nombre de néophytes de toucher la puissance de cet outil dont les capacités et champs d’application décuplent exponentiellement. Face à l’enjeu stratégique de la sécurité hydrique, le Royaume a déjà commencé à mettre à profit ce genre de technologies dans le domaine de l’eau. Le chemin n’en est cependant qu’à ses débuts et le potentiel que l’IA peut offrir reste conditionné à l’investissement que notre pays consentira pour la recherche et la formation.

Handicap: Hayar prône une meilleure protection des personnes à besoins spécifiques

Le Maroc a franchi des paliers significatifs sur la voie de la promotion des droits des personnes en situation de handicap, grâce à la prise en compte de cette dimension dans les politiques publiques, a affirmé, vendredi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar. « Cette évolution prend sa source dans les différentes lois mises en place en faveur de cette catégorie, en particulier la loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, ainsi que dans la promulgation de plusieurs conventions internationales y afférentes «, a indiqué la responsable gouvernementale, dans une allocution à l’ouverture de la 10ème Assemblée générale de l’Union africaine des aveugles (AFUB), en présence de Son Altesse la Princesse Lalla Lamia Essolh, présidente de l’Organisation alaouite pour la promotion des aveugles au Maroc (OAPAM).

Etat de droit: le Maroc renforce son classement en se situant au 92ème rang sur 142 pays

L’institution World Justice Project Research Foundation vient d’annoncer des progrès remarquables pour le Maroc dans l’indice mondial de l’État de droit pour l’année 2023. Ces données interviennent après que le classement de l’année en cours ait été comparé à celui de l’année précédente, le Royaume ayant gagné deux places au classement international. Sur la base de ce rapport, le Maroc se classe 92ème au niveau mondial sur 142 pays classés en 2023, en grimpant de deux places par rapport à l’année précédente où le Maroc se classait à la 94ème place lors de l’évaluation précédente, qui incluait 140 pays.

Al Ahdath almaghribia

Peines alternatives: le ministre de la Justice agace le Club des magistrats

Le Club des magistrats du Maroc dénonce les déclarations du ministre de la Justice faites mardi dernier lors de la séance de vote du projet de loi relatif aux peines alternatives. En affirmant que les jugements prononcés par les magistrats étaient «très sévères», Ouahbi a provoqué la colère de ceux-ci qui ont qualifié, dans un communiqué publié samedi dernier par leur Club, les propos du ministre de «graves, irresponsables et portant atteinte à la respectabilité du pouvoir judiciaire, sa réputation, son autorité et son indépendance». Le Club s’est dit « étonné » et “surpris” face à “de telles déclarations irresponsables venant d’un responsable gouvernemental censé s’attacher aux règles de responsabilité les plus strictes et au devoir de discrétion et de respect des autres institutions et autorités de l’État, en particulier l’autorité judiciaire”.