TVA/prestataires de services: 75% ou 100%, à quel taux de retenue à la source êtes-vous soumis?, comment le ministère de l’agriculture gère la pénurie d’eau et l’inflation, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 15 janvier 2024:

L’Économiste

TVA/prestataires de services: 75% ou 100%, à quel taux de retenue à la source êtes-vous soumis?

Le ministère des Finances vient de publier au Bulletin officiel n° 7261 du 01/01/2024 les listes des opérations concernées par les dispositions de prélèvement à la source de la TVA. Pratiquement toutes les prestations de services sont soumises à ces nouvelles dispositions. Aux fins d’intégrer l’informel et de rationaliser les incitations fiscales, la loi de finances a instauré une retenue à la source de 75% du montant de TVA relatives aux prestations de services visées à l’article 89-I (5°, 10° et 12°). Le prélèvement devra être opéré par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics ainsi que tout autre organisme public versant des rémunérations aux personnes assujetties. A défaut d’attestation de régularité fiscale, la retenue à la source sera de 100% du montant de la taxe. Le barème des retenues à la source prévu par la loi de finances 2024 s’appliquera aux opérations réalisées à compter du 1er juillet prochain.

Le Matin

Comment le ministère de l’agriculture gère la pénurie d’eau et l’inflation

Au regard de la situation actuelle de stress hydrique, les priorités doivent changer. Il est évident que le plus urgent est d’approvisionner les citoyens en eau potable, ensuite vient l’irrigation des terres agricoles. Au Maroc, la part en eau du secteur agricole est en chute libre depuis 2021. Face à cette situation, un alignement de la politique agricole sur la politique alimentaire devient une obligation, selon Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Il estime ainsi qu’il faut sauver l’arboriculture et prioriser la production des légumes les plus consommés au Maroc, comme la pomme de terre, l’oignon ou encore la tomate.

L Inspirations Éco

Les premiers chiffres de la fraude

Entre 10 et 11 milliards de dirhams de recettes de TVA collectée ne seraient pas reversées chaque année au Trésor. Cela équivaut, au moins, à 50 milliards de DH de chiffre d’affaires qui échapperaient ainsi à l’assiette de l’impôt. Selon notre enquête, il n’y a pas que le marché des fausses factures qui alimente ce phénomène. Certains conseils et des faux investisseurs se sont spécialisés dans les montages frauduleux en exploitant quelques fissures de l’achat des biens d’équipement en exonération de la TVA. A ceux-là, il faut ajouter ces sociétés de sécurité et de gardiennage qui s’accaparaient la TVA qu’elles facturaient aux administrations dans le cadre des marchés publics.

L’Opinion

Comment le commerce interrégional peut-il booster les indicateurs du Royaume

Durant les deux dernières décennies, le Royaume a entrepris moult réformes ayant pour ambition d’asseoir les bases d’un développement territorial équilibré, traduisant sur le terrain le choix de la régionalisation avancée, via le processus de décentralisation et de déconcentration. Toutefois, il existe encore plusieurs hiérarchies dans les systèmes commerciaux interrégionaux et internationaux, ce qui génère des implications négatives en termes d’inégalités régionales. «Les politiques d’atténuation devraient prendre en compte les interactions interrégionales pour mieux comprendre comment les économies régionales sont interdépendantes et comment elles sont affectées par les demandes finales internationales et nationales», indique une étude du Policy Center for the New South, qui montre le rôle moteur vital joué par le Grand Casablanca-Settat en tant que stimulateur de l’économie, avec sa forte contribution à la génération de valeur ajoutée dans les autres régions et au commerce extérieur marocain.

Assahra almaghribia

Aziz Akhannouch appelle à la construction de nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer

“Nous allons construire de nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer au profit de Tzinit, de Taroudant et de Chtouka Aït Baha”, a annoncé le président du Rassemblement national des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, lors de la 10ème édition des assises régionales de son parti. «La station de Chtouka Aït Baha n’est plus suffisante. Il va falloir l’agrandir. Et la ville de Tzinit a besoin de sa propre station», a-t-il déclaré devant les membres de son parti, représentant la région Souss-Massa. Le Maroc a beaucoup tardé dans la réalisation des stations de dessalement de l’eau de mer, a-t-il estimé.

Assabah

Parlement: menacés d’être déchus de leur mandat par la Cour constitutionnelle, des députés veulent faire fi de la législation

Certains députés qui siègent au Parlement, et qui sont actuellement aux prises avec la justice (pour des faits de corruption, de détournement de fonds ou encore de dilapidation de deniers publics), veulent limiter les dégâts, tout particulièrement celui de faire perdre leur voix dans l’hémicycle au parti aux couleurs duquel ils ont été élus. Au lieu d’attendre le verdict de la Cour constitutionnelle, qui devrait se prononcer selon toute probabilité sur la déchéance de leur mandat, les députés concernés par ces scandales envisagent de démissionner de leur propre chef. En réalité, ils n’y gagneront rien, contrairement à leur parti.