Retraite des fonctionnaires: plus de 4 ans avant l’épuisement des réserves, retard des pluies : au mieux, une campagne agricole moyenne cette année, tourisme: lancement du Programme de renforcement du capital humain…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 30 novembre 2023:

L’Économiste

Retraite des fonctionnaires: plus de 4 ans avant l’épuisement des réserves

Les déficits techniques du régime des pensions civiles géré par la Caisse marocaine des retraites (CMR), qui vient de tenir son conseil d’administration, continuent à se creuser. Enregistrés à partir de 2014, ces déficits devraient conduire à l’épuisement des réserves en 2028. Le régime des fonctionnaires trouverait son salut dans la réforme et plus exactement sa deuxième phase, celle qui prévoit la mise en place de deux pôles: public et privé. Un scénario validé en 2003 par la commission chargée de la réforme des retraites. Le projet de réforme est toujours en cours d’examen. L’objectif étant de construire un système de retraite compatible avec les capacités économiques du pays, d’assurer sa viabilité et de sauvegarder les droits acquis des retraités et des affiliés.

Le Matin

Retard des pluies : au mieux, une campagne agricole moyenne cette année

Le retard des pluies met en situation de stress le monde agricole. Les pluies d’automne, normalement déterminantes pour toute la campagne agricole, n’ont pas été au rendez-vous. Ce qui a aggravé l’assèchement des sols. L’impact est tout aussi important pour les élevages qui, faute de couvert végétal, recourent aux aliments composés à des prix jugés époustouflants. Des experts estiment qu’au mieux, la campagne agricole sera moyenne. « Sincèrement, je suis très sceptique pour l’actuelle saison agricole », déclare au journal «Le Matin» Abdelmoumen Guennouni, ingénieur agronome. En effet, explique-t-il, pour son bon déroulement, la campagne agricole doit normalement passer par différents cycles de pluies : les précipitations d’automne, celles de l’hiver et les pluies du printemps.

L’Opinion

Casablanca intègre le réseau des Villes Créatives de l’UNESCO dans les Arts Numériques

La capitale économique a célébré, à l’Eglise du Sacré-Cœur, sa désignation comme membre du réseau des Villes Créatives de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), dans la catégorie des Arts Numériques. Initiée par la Société de Développement Locale (SDL) « Casablanca Patrimoine », cette cérémonie a offert l’occasion de célébrer cette reconnaissance prestigieuse qui souligne les efforts soutenus de la ville dans la promotion des industries culturelles et créatives, en particulier dans le domaine des arts numériques.

Al Bayane

Feuille de route du tourisme 2023-2026: lancement du Programme de renforcement du capital humain

Le Programme de renforcement du capital humain, qui s’inscrit dans le cadre du déploiement de la feuille de route stratégique du secteur du tourisme à horizon 2026, a été lancé à la Cité des métiers et des compétences de Tamesna. Ce programme est initié par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, en partenariat avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et la Confédération nationale du tourisme (CNT). Le Programme a pour objectif d’accompagner la feuille de route stratégique du secteur du tourisme, qui vise notamment à attirer 17,5 millions de touristes à horizon 2026 et créer 200.000 emplois directs.

Libération

Mezzour: le Maroc propose d’accueillir l’Observatoire africain de l’industrialisation

Le Royaume du Maroc propose d’accueillir l’Observatoire africain de l’industrialisation, afin de partager l’expérience marocaine en matière de statistiques industrielles avec d’autres pays, a affirmé, à Vienne, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Dans une allocution à la 20ème session de la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), Mezzour a invité les partenaires internationaux du Maroc à soutenir cette initiative, afin de créer un effet d’entraînement de connaissances et de croissance à travers le continent, en déployant une nouvelle génération de coopération Sud-Sud.

Al Alam

La construction du gazoduc Nigeria-Maroc pourrait commencer en 2024, selon un ministre nigérian

Les travaux de construction du gazoduc Nigeria-Maroc pourraient démarrer en 2024. C’est l’annonce faite par Ekperikpe Ekpo, ministre d’État chargé des Ressources pétrolières et du gaz du Nigeria, lors d’une rencontre avec une délégation de responsables marocains. Selon les médias nigérians, cette annonce a été faite à Abuja, lors de la réunion d’Ekperikpe Ekpo avec une délégation de responsables marocains conduite par Moha Ouali Tagma, ambassadeur du Royaume au Nigeria. L’agence de presse du Nigeria (NAN) rapporte que la délégation a rendu visite au ministre pour une rencontre bilatérale sur la coopération et l’engagement en faveur de la finalisation du projet du gazoduc.

Al Massae

Un syndicat de l’enseignement se dit attaché au retrait du nouveau statut des enseignants

La Fédération nationale des fonctionnaires de l’enseignement s’est dite attachée à ce que le nouveau statut du personnel de l’éducation nationale soit retiré par une procédure juridique similaire à celle de son adoption, et non gelé par une promesse gouvernementale. Dans un communiqué, ce syndicat a qualifié les conclusions du dialogue avec le chef de gouvernement de « limitées et opaques », faisant savoir que ces résultats n’ont jusqu’à présent été confirmés par aucun communiqué officiel. Elle a également estimé que le dialogue avec le gouvernement manque du sérieux nécessaire et que la contradiction dans les déclarations des composantes du gouvernement reflète de la confusion. Elle a jugé que le gouvernement fait peu de cas de l’approche participative, ce qui reproduit les mêmes résultats et conditions qui ont conduit aux tensions, sans parler de l’exclusion continue des principaux acteurs dans le domaine éducatif par le gouvernement et le ministère de tutelle.

Assabah

L’Association des procureurs généraux arabes tient sa troisième réunion annuelle à Marrakech

L’Association des procureurs généraux arabes a tenu, à Marrakech, sa troisième réunion annuelle, en présence d’éminents procureurs généraux et de magistrats des ministères publics des États membres. Présidée par le Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère Public, El Hassan Daki, a souligné que cette réunion, érigée en un rendez-vous annuel pour réaffirmer la coopération entre les présidents des ministères publics et des parquets des pays arabes frères, constitue un espace de dialogue judiciaire afin de discuter des défis et des questions liés à la sécurité et à la quiétude des sociétés arabes, et se veut un mécanisme institutionnel pour le renforcement et l’élargissement des domaines de la coopération commune en vue de faire face à la criminalité dans ses diverses formes.

Al Ahdath almaghribia

Forsa: clôture de la 2e édition avec 11.200 porteurs de projets

Le programme gouvernemental « Forsa » a clôturé sa deuxième édition, avec 11.200 porteurs de projets contractualisés à son actif, dont les financements sont en phase finale, annonce le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire. Cette édition 2023 aura largement tenu ses promesses en permettant même à 1.200 jeunes supplémentaires de réaliser leur rêve entrepreneurial, indique le ministère dans un communiqué. Au total, « Forsa » aura financé 21.200 porteurs de projets et permis de créer plus de 40.000 emplois dans le secteur formel, précise la même source.