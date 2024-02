Casablanca veille sur son patrimoine… Vraiment?, enseignants suspendus : ce que propose le ministère… et le niet des syndicats, Tindouf: le Polisario à la tête d’un réseau de migration irrégulière…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 1er février 2024:

L’Économiste

Casablanca veille sur son patrimoine… Vraiment?

La nouvelle devrait réjouir les inconditionnels de Casablanca. Une centaine d’immeubles du XXe siècle ont été inscrits au Bulletin officiel. L’inscription de ces bâtiments en tant que monuments historiques permettra de mieux les protéger. La protection juridique a été initiée par l’Agence urbaine de Casablanca, parallèlement à l’effort mené par le ministère de la Culture. Mais attention, plus de 2.000 immeubles sont encore à sauver, notamment face à la dégradation et aux prédateurs immobiliers.

Les Inspirations Éco

Secteur avicole: les prix ne s’envoleront pas

Il n’y a pas de crainte à avoir. L’offre en œuf et en volaille durant le mois sacré de Ramadan sera suffisante pour répondre aux besoins du marché local, bien que la demande ne s’affole pas contrairement aux œufs dont la consommation connait un pic. Côté prix, ces derniers se maintiendront en moyenne au même niveau, grâce à la clairvoyance des éleveurs, selon la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc.

Le Matin

Enseignants suspendus : ce que propose le ministère… et le niet des syndicats

Pas d’issue en vue pour le dossier des 545 enseignants suspendus sur fond de leur participation aux grèves qui ont paralysé le secteur de l’Éducation nationale durant près de deux mois. Selon des sources syndicales, il est difficile de trouver un terrain d’entente avec le ministère de tutelle qui se montre intransigeant envers «ceux qui ont exhorté les élèves à commettre des actes violents». Toujours est-il que le département de Benmoussa a fait preuve d’une certaine souplesse en proposant deux scénarios de sortie de crise. Le premier consiste à transférer les cas des enseignants suspendus aux conseils disciplinaires, alors que le second prévoit la mise en place de 12 commissions au niveau des AREF, lesquelles seront chargées de trancher sur leur sort. Seulement, les syndicats ne l’entendent pas de cette oreille et tiennent mordicus à la réintégration immédiate et non conditionnée de ces enseignants.

L’Opinion

Tindouf: Le Polisario à la tête d’un réseau de migration irrégulière

Le cycle de corruption et de criminalité conduit par les éléments du Polisario continue pour le grand malheur des réfugiés des camps de Tindouf. Outre les violations des Droits de l’Homme, le groupe séparatiste s’avère impliqué, à côté d’officiers algériens, dans un réseau criminel facilitant l’entrée illégale d’une vingtaine de Sahraouis, installés dans les camps de Tindouf, dans la région autonome des Asturies. Selon le Forum de soutien aux autonomistes de Tindouf, qui se réfère aux investigations menées par les autorités espagnoles, le réseau clandestin a été orchestré par un séparatiste très proche d’un haut dirigeant du Polisario. Les médias ibériques évoquent également l’implication de deux autres associations basées dans les régions de Galicie et les Asturies. Ces organisations ont apporté aussi leur appui au montage de l’opération, en accordant des «invitations à certains malades» originaires des camps de Tindouf pour entrer en Espagne.

Al Bayane

Stress hydrique et pénurie d’eau: la résistance face aux mesures d’urgence

Le plan d’urgence anti-gaspillage d’eau décrété par le département de l’eau et les autorités locales au niveau national n’est pas strictement suivi par certains professionnels, et encore moins par le secteur agricole. Les cultures d’exportations grandes consommatrices d’eau d’irrigation et de la nappe phréatique occupent une bonne place dans la surface agricole utile. Au même moment, certaines stations de lavages de voitures et de nombreux bains maures font de la résistance sous prétexte d’utilisation de l’eau des puits et non de l’eau potable. La fameuse réforme de la gouvernance de l’eau qui se veut une priorité des priorités requiert plus de rigueur et nécessite de nouvelles orientations sectorielles, notamment agricoles pour éviter le gaspillage et éviter une situation de seuil absolu de pénurie d’eau de 500m3 par personne par an.

Libération

Albares: l’Espagne déterminée à développer davantage ses relations multisectorielles avec le Maroc

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a réaffirmé la détermination de son pays à développer davantage ses relations avec le Maroc dans tous les domaines. »Notre objectif est de continuer à progresser dans nos relations économiques, de renforcer la coopération dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme et contre les mafias qui pratiquent la traite des êtres humains, et d’accroître les échanges culturels et éducatifs qui nourrissent les relations entre nos deux pays’’, a souligné Albares, devant la Commission des affaires étrangères du Congrès des députés.’’Le Maroc est un pays voisin avec lequel nous partageons des liens humains et économiques’’, a relevé le chef de la diplomatie espagnole.

Al Massae

La Cour des comptes plaide pour le renforcement de la coordination en faveur de la valorisation des barrages

La Cour des comptes recommande de renforcer la coordination entre les parties principales chargées de la valorisation des barrages, notamment les départements en charge de l’eau et de l’agriculture, ainsi que l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), dans le but de mettre en œuvre les projets y afférents dans les délais fixés, réaliser les résultats économiques escomptés et accélérer la cadence de réalisation des études techniques et financières relatives aux projets d’interconnexion des bassins hydrauliques.