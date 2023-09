Séisme/ assurance: la procédure démarre doucement, ministère de la justice-Association des barreaux du Maroc : le divorce consommé ?, tourisme: la filière se mobilise auprès des victimes du séisme…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 14 septembre 2023:

L’Économiste

Séisme/ assurance: la procédure démarre doucement

En attendant que les zones sinistrées soient précisées par un arrêté du chef du gouvernement, la Fédération marocaine des assurances invite les personnes assurées en vertu du régime obligatoire de couverture des événements catastrophiques à prendre attache avec leurs courtiers ou compagnies d’assurances. Car le nombre de contrats qui donne droit à l’indemnité est large puisque la garantie est incluse dans plusieurs polices d’assurance. Il s’agit des contrats d’assurance garantissant les dommages aux biens et ceux liés à la responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur. A cela s’ajoutent les contrats d’assurance qui couvrent la responsabilité civile en raison des dommages corporels causés aux tiers, autres que les préposés de l’assuré, se trouvant dans les locaux.

Le Matin

Ministère de la justice-Association des barreaux du Maroc : le divorce consommé ?

Entamé avant les vacances estivales, le dialogue entre le ministère de la Justice et l’Association des barreaux du Maroc est de nouveau au point mort. L’ABAM dénonce fermement cette impasse et prévoit de tenir une conférence de presse dans les prochains jours afin de mettre en lumière «la responsabilité du ministre de la Justice» dans «ce blocage». Il est à noter que cette conférence était initialement prévue pour le samedi 9 septembre, mais a été reportée en raison du deuil décrété à la suite du séisme du 8 septembre, explique-t-on du côté de l’Association des barreaux du Maroc (ABAM). La situation déjà tendue s’est envenimée davantage mardi dernier lors de la participation du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, à la discussion du projet de loi n°43.22 sur les peines alternatives devant les membres de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants. Au cours de cette réunion, le ministre aurait insinué que les avocats tentaient d’influer sur le projet de loi à leur avantage.

Al Bayane

Khalid Ait Taleb: mobilisation tous azimuts du secteur de la santé

Le secteur de la santé a pu mobiliser, grâce aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, tout l’arsenal logistique et humain pour subvenir aux besoins des populations affectées par le séisme ayant frappé Al-Haouz et plusieurs autres provinces du Maroc, a affirmé le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb. « Cette mobilisation a concerné aussi bien les zones très proches de l’épicentre et difficilement accessibles que les localités de proximité, notamment au niveau des régions de Tahanaoute, Taroudant et Marrakech, notamment Chichaoua et Amezmiz », a précisé Ait Taleb, dans une déclaration à la presse, en marge de la visite de SM le Roi au Centre Hospitalier Universitaire « Mohammed VI » de Marrakech où le Souverain S’est enquis de l’état de santé des blessés, victimes du douloureux tremblement de terre survenu le vendredi 8 septembre et qui a occasionné d’importantes pertes humaines et matérielles.

L’Opinion

Tourisme: la filière se mobilise auprès des victimes du séisme d’Al Haouz

Dans le but de coordonner ces efforts, afin de mettre en oeuvre les Hautes Orientations Royales en vue de soutenir les populations sinistrées par le séisme et faire face à ses conséquences, une réunion de travail élargie a été organisée, au siège du ministère à Rabat, sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire. Les professionnels du secteur ont exprimé, à cette occasion, leur entière mobilisation aux côtés des services et établissements sous la tutelle du ministère. L’occasion aussi de mettre en œuvre les actions citoyennes entreprises par les professionnels. Ont pris part, également, à cette rencontre, Hamid Bentahar, président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), ainsi que de ses principales associations et fédérations membres, lit-on dans un communiqué conjoint du ministère et de la CNT.

Libération

Chambre des représentants: la Commission de justice et de législation se penche sur le projet de loi sur les peines alternatives

La Commission de justice, de législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants a entamé mardi la discussion du projet de loi n° 43.22 relatif aux peines alternatives, en présence du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi. Les députés ont discuté de l’impact potentiel du projet de loi en termes de gestion de la surpopulation carcérale, de rationalisation des coûts associés, de réduction des effets néfastes des peines privatives de liberté de courte durée et de son rôle dans la requalification et la réintégration des personnes concernées au sein de la société. Lors des travaux de la Commission, Ouahbi a souligné que ce projet de loi a été élaboré en exécution des hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en particulier celles contenues dans le discours royal à l’occasion du 56è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Assahra almaghribia

Rabat: la profondeur du partenariat stratégique Maroc-États-Unis au cœur d’entretiens entre Mayara et l’ambassadeur américain

La profondeur du partenariat stratégique maroco-américain, qui repose sur les principes de confiance et de coopération mutuelle, a été au cœur d’entretiens, à Rabat, entre le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, et l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Maroc, Puneet Talwar. Ce partenariat s’est renforcé grâce aux relations distinguées entre les dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Joe Biden, indique un communiqué de la Chambre des conseillers, ajoutant que les deux parties ont mis en exergue la convergence des points de vue des deux pays sur de nombreuses questions régionales et internationales, notamment celles liées au renforcement de la sécurité, de la stabilité, de la démocratie et du développement durable.