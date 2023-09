Hausse des températures: la consommation de l’électricité bondit de plus de 6%, école publique: Benmoussa livre son bilan et ses ambitions, transport routier: le secteur au point mort?…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 7 septembre 2023:

L’Économiste

Hausse des températures: la consommation de l’électricité bondit de plus de 6%

Les vagues de chaleur des mois de juillet et août se sont traduites par une importante augmentation de la consommation de l’électricité de plus de 6%. Deux pointes maximales ont été enregistrées durant le mois d’août dont une de 7.400 MW, jeudi 24 août à 9h du soir. Elle dépasse de 150 MW le niveau enregistré à la même période de l’année dernière. Cela correspond à l’appel actuel d’une ville comme Tétouan.

Le Matin

Dialogue social : la mise en œuvre des engagements du gouvernement a pris du retard (Chakib Alj)

«La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) honorera ses obligations et respectera son engagement pris dans le cadre de l’accord social d’avril 2022 notamment le volet relatif à la hausse du SMIG, mais les autres parties doivent également respecter leurs engagements. Le gouvernement est appelé à accélérer le processus de réforme du Code de travail et à mettre en place un cadre juridique pour encadrer le droit de grève». Le président de la CGEM ne mâche pas ses mots et rappelle que l’accord social est un engagement mutuel.

Les Inspirations Éco

Transport routier: le secteur au point mort?

La poursuite des subventions aux transporteurs permet certes, de faire face à la hausse du prix des carburants et de soutenir la trésorerie des entreprises de transport, mais elle cache des maux profond dont l’inertie qui prévaut quand la concrétisation de la feuille de route du secteur.

Aujourd’hui le Maroc

Près de 1,8 milliard DH pour mettre à niveau des infrastructures au Nord

Ces projets visent à contribuer à l’amélioration de l’attractivité du Nord par le développement du réseau routier et la réhabilitation des axes routiers tout en permettant le renforcement de la sécurité routière et la réduction des inégalités sociales et territoriales. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima poursuit ses engagements en matière de renforcement et de réhabilitation de ses infrastructures de base, et ce à la hauteur de ses ambitions de croissance en tant que deuxième pôle économique du Royaume

L’Opinion

Grèves, statut unifié, réforme de l’école… Benmoussa livre son bilan et ses ambitions

«Transformation des écoles publiques pour des élèves épanouis qui réussissent ». C’est le slogan choisi par le ministère de l’Education nationale pour la rentrée scolaire. Une rentrée mouvementée pour le ministre de tutelle, Chakib Benmoussa, qui a dû observer, non sans indifférence, la grève des cadres de l’administration pédagogique, lesquels ont haussé le ton pour dénoncer ce qu’ils appellent des « prélèvements arbitraires » et le « retard de promotion».

Al Bayane

Hydrogène vert: Première réunion dédiée à «l’offre Maroc»

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé mardi la première réunion relative à l’opérationnalisation de « l’offre Maroc » dans le domaine de l’hydrogène vert.

Cette réunion, qui s’est tenue en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et d’un représentant de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), intervient en application des Hautes Orientations Royales contenues dans le dernier discours royal prononcé à l’occasion du 24è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.