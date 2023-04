La revue de presse du jeudi 13 avril

Défaillances d’entreprises, excédent budgétaire, viol d’enfants… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce jeudi 13 avril:

Défaillances d’entreprises: 2023, une année record au Maroc avec 13.000 cas (Le Matin)

Dans une nouvelle étude, Allianz Trade prévoit 13.000 cas de défaillances d’entreprises au Maroc en 2023, un niveau record, en hausse de 5% par rapport à 2022. Point rassurant : la montée continue des défaillances devrait s’interrompre l’année prochaine au Maroc, laissant place à une phase de stabilisation (+0%). Toutefois les niveaux resteraient élevés : 13.000 défaillances attendues en 2024, soit +53% par rapport à 2019. Cette hausse est l’une des plus spectaculaires au monde !

Un excédent budgétaire au 1er trimestre (L’Economiste)

C’est la surprise du 1er trimestre et elle émane de la Trésorerie générale du Royaume. Le budget est excédentaire de 6,27 milliards de DH à fin mars contre un déficit de 1,9 milliard enregistré à la même période de l’année dernière. Une situation qui ne risque pas de durer longtemps. Des chantiers et des réformes liés au secteur de la santé, l’éducation ainsi que la sécurité sociale sont prévus cette année et nécessitent des financements importants. Le tout sans oublier les incertitudes qui entourent l’économie mondiale. Les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux imputés au budget général ont également diminué: -10,4%. Ce qui est attribué notamment à la baisse de 1,1 milliard de DH des remboursements de la TVA à l’intérieur pour atteindre 2,36 milliards de DH.

Viol d’enfants: Ouahbi fixe le tempo de la réforme (L’Opinion)

S’exprimant sur l’affaire de viol de la petite fille de Tifelt, le ministre de la Justice, Abdellatf Ouahbi a indiqué que cette affaire l’avait incité à examiner la disposition relative aux peines infligées aux violeurs d’enfants, pour ce qui a trait aux circonstances atténuantes, et à penser à une révision profonde des textes. Ouahbi a ajouté que le droit des victimes à une indemnisation devrait également être pris en compte, car la plupart d’entre elles ne recevaient pas de compensation pour les graves traumatismes subis.

Centres techniques industriels: coup de boost pour le secteur du cuir (Les Inspirations Éco)

Neuf contrats-objectifs ont été signés entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et les Centres Techniques Industriels (CTI) pour un investissement prévu de 300 millions de dirhams (MDH), durant la période 2023-2026. Ces contrats-objectifs ont pour objectif de renforcer la capacité des laboratoires des CTI et mettre en place de nouvelles plateformes techniques, et permettront également une augmentation de 165% des entreprises bénéficiaires des services des CTI, une augmentation de près de 100% des collaborateurs, et de plus de 156% du chiffre d’affaires global. Ces contrats-objectifs s’inscrivent dans le cadre de la convention-cadre relative à la mise en œuvre du plan de développement des CTI 2023-2026.

Mayara s’entretient avec le président du Sénat canadien (Al Bayane)

Le président de la Chambre des Conseillers, Naam Miyara, s’est entretenu avec le président du Sénat canadien, George F. Furey, actuellement en visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation parlementaire. Cette visite a été l’occasion pour les deux parties de mener des entretiens fructueux, qui ont porté sur la qualité des relations maroco-canadiennes et des moyens de les promouvoir dans divers domaines, notamment par la revitalisation de l’action parlementaire commune, a indiqué un communiqué de la Chambre des Conseillers.