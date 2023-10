Paiement électronique: plainte contre le CMI, le Maroc fait de la transition verte une priorité absolue, infrastructures : le Maroc, un bon exemple…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 12 octobre 2023:

L’Économiste

Paiement électronique: plainte contre le CMI

Le Conseil de la concurrence instruit actuellement une plainte déposée en juillet dernier par la société de paiement Naps contre le Centre monétique interbancaire (CMI). Les audiences ont déjà démarré avec l’ensemble des parties concernées. La plainte porterait sur le placement des terminaux de paiement électronique (TPE) chez les commerçants à des tarifs qualifiés «d’anticoncurrentiels». En raison de probables implications financières, les commissaires aux comptes ont préféré inclure une alerte dans le certificat d’examen des comptes du CMI au titre du premier semestre 2023.

Le Matin

Le Maroc fait de la transition verte une priorité absolue, mais exige un appui fort du leadership international

Le Royaume place le processus de la transition verte parmi ses priorités absolues. Une stratégie nationale dédiée est ainsi mise en œuvre avec des plans d’action précis, ambitieux et profondément étudiés. Mais cette transition mobilisera de gros investissements impliquant le public et le privé et surtout un appui fort du leadership international, notamment les pays développés et les principaux bailleurs de fonds. Comme le suggèrent la ministre de l’Économie, Nadia Fettah Alaoui, et sa collègue à la Transition énergétique, Leïla Benali, lors d’un panel dans le cadre des Assemblées annuelles FMI-Banque mondiale, le 11 octobre à Marrakech, ce processus aura besoin à la fois de l’expertise technique et d’un financement via des prêts à des taux préférentiels.

L’Opinion

Essaouira: report de la 19e édition du Festival des Andalousies Atlantiques

La 19ème édition du Festival des Andalousies Atlantiques, initialement prévue du 26 au 28 octobre à Essaouira, a été reportée à une date ultérieure, ont annoncé les organisateurs. Initié par l’Association Essaouira-Mogador, cet événement musical de tous les automnes souiris a su se tailler, depuis deux décennies, une place parmi les manifestations les plus prestigieuses.

Al Bayane

ONU: la République centrafricaine salue la dynamique de développement au Sahara marocain

La République centrafricaine a salué, à New York, la dynamique de développement socio-économique que connaît le Sahara marocain, à la faveur du nouveau modèle de développement lancé en 2015. Intervenant devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, le représentant de la République centrafricaine s’est également félicité de l’ouverture de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla. Il a, par ailleurs, exprimé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel, Staffan de Mistura, visant la relance du processus politique sur la base des résolutions du Conseil de sécurité.

Libération

Infrastructures : le Maroc, un bon exemple

Le Maroc est un bon exemple en matière de développement des infrastructures, a indiqué, à Marrakech, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde. « Le Royaume a investi presque plus de 30% de son produit intérieur brut (PIB) au cours des deux dernières décennies uniquement dans les infrastructures », a relevé Lagarde lors d’une conférence-débat organisée en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du FMI qui se tiennent jusqu’au 15 octobre. Si les pays investissent massivement dans les infrastructures au fil du temps, cela change leur situation économique et leur production, selon la responsable qui a cité, à cette occasion, le Maroc comme exemple en la matière.

Al Alam

Reconstruction post-séisme: le président de la BM met en avant les efforts remarquables du Maroc

Le président du Groupe de la Banque Mondiale (BM), Ajay Banga, a mis en avant, à Marrakech, les efforts remarquables de reconstruction déployés par le Royaume du Maroc suite au séisme d’Al Haouz. S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’occasion des Assemblées annuelles du Groupe de la BM et du Fonds Monétaire International (FMI), Banga a souligné que le Maroc a entrepris des mesures importantes en matière de reconstruction, notamment celles visant à atténuer l’impact de cette catastrophe naturelle sur la scolarisation des enfants des régions affectées. Dans ce sens, le président de la BM a rappelé sa visite, lundi dernier, au Lycée collégial du Haut Atlas dans la commune d’Asni (province d’Al Haouz).