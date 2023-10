Code de la famille : le PPS entend défendre une vision progressiste de la réforme ; Hydrogène vert : Masen accélère la cadence pour son projet ; Propriété industrielle/innovation: bientôt des cliniques de gestion ; Taxe carbone/ test à blanc: le Maroc n’est pas encore impliqué … Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi.

Le Matin

Code de la famille : le PPS entend défendre une vision progressiste de la réforme

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a salué, mardi dernier, lors de sa réunion hebdomadaire, l’Initiative Royale relative à la révision du Code de la famille. Il a fait part à cette occasion de sa détermination à apporter une contribution forte et responsable au débat public autour de cette question sociétale fondamentale. S’agissant des principales réformes à engager dans le cadre de ce grand chantier, le PPS a exprimé son souhait de voir le nouveau Code de la famille interdire totalement le mariage des filles mineures, renforcer le droit de la mère à la garde de ses enfants et instaurer l’égalité des deux époux par apport à la tutelle légale sur les enfants. Il espère par ailleurs que la nouvelle Moudawana arrive à résoudre les problèmes de la pension alimentaire pour les enfants et à imposer des restrictions plus contraignantes sur la polygamie, tout en remédiant à la problématique de la régularisation des mariages. Le parti appelle en outre à la consécration de l’équité dans la gestion des biens acquis pendant le mariage et l’adoption de l’expertise génétique pour prouver la filiation paternelle.

Hydrogène vert : Masen accélère la cadence pour son projet

L’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen) accélère la préparation du projet Power-to-X» (PtX) pour la production de l’hydrogène vert. Un chantier stratégique qu’accueillera la région de Guelmim-Oued Noun, dans la province de Tan-Tan, en vue de renforcer la stratégie du Maroc dans le développement des énergies renouvelables, dans le but d’assurer l’indépendance énergétique du Royaume et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Après les études sismiques, hydrogéologiques, géotechniques, environnementales et sociales pour le projet PtX dans sa globalité, Masen s’apprête à lancer les principales études par composante du projet. Rappelons que ce chantier consiste à développer une centrale hybride combinant du solaire et de l’éolien pour l’alimentation d’une usine de production d’hydrogène vert (et/ou de ses produits dérivés) avec une capacité d’électrolyse de 100 mégawatts (MW), raccordée à une station de dessalement éventuelle.

Khalid Aït Taleb: le Maroc et la Côte d’Ivoire, un modèle de coopération Sud-Sud mutuellement avantageuse

Le Maroc et la Côte d’Ivoire représentent un modèle de coopération sud-sud mutuellement avantageuse, a souligné, à Abidjan, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb. « Liés depuis 1962 par des relations diplomatiques solides et sereines basées sur la confiance, le respect et une entraide mutuelle, le Maroc et la Côte d’Ivoire représentent un modèle de coopération sud-sud mutuellement avantageuse », a-t-il dit à l’occasion du lancement par SAR la Princesse Lalla Asmae, Présidente de la Fondation Lalla Asmae, et Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, Présidente de la Fondation Children of Africa, de la 2ème phase de l’opération « Unis, on s’entend mieux ». Le ministre a également relevé que la coopération solide entre le Maroc et la Côte d’Ivoire s’inscrit dans la durabilité, à la faveur d’une vision commune de SM le Roi Mohammed VI et du président Alassane Ouattara pour le développement et le bien-être des deux pays.

L’Economiste

Propriété industrielle/innovation: bientôt des cliniques de gestion

Un nouvel outil de promotion de l’innovation va bientôt faire son entrée sur le marché. Il s’agit des cliniques de gestion de la Propriété intellectuelle (PI) pour les PME. Un programme de quatre mois qui aide les petites et moyennes entreprises (PME) de divers secteurs à formuler des stratégies de PI basées sur leur plan d’affaires et leur portefeuille de PI. Il sera lancé par le tandem Ompi- Ompic. La date exacte n’a pas été communiquée. Par contre, le mode opératoire, les objectifs et les bénéfices pour les PME ont été largement détaillés. C’était lors de la première journée de l’atelier interrégional sur les perspectives en matière de propriété intellectuelle dans l’écosystème des petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique et dans les pays arabes, qui se poursuit encore ce vendredi à l’Ompic. Pour commencer, un appel à candidatures sera lancé pour sélectionner une cohorte de 10 à 20 PME satisfaisant quatre critères: avoir un produit ou une technologie innovante, un modèle commercial clair, un portefeuille de PI et une équipe chevronnée.

L’Economiste

Taxe carbone/ test à blanc: le Maroc n’est pas encore impliqué

Depuis dimanche 1er octobre, l’Union européenne a officiellement commencé à tester sa taxe carbone aux frontières. Ce dispositif va fonctionner à blanc jusqu’à fin décembre 2025. Dans une première phase, l’UE a décidé de privilégier les exportateurs installés dans un pays où existe déjà une taxe carbone. Pour le Maroc, le pays n’a pas encore mis en place un système officiel d’échange de quotas d’émission de CO2. Ce dossier est chapeauté par le ministère des Finances. De son côté, la CGEM dit être en contact permanent avec les institutions de l’UE sur les sujets de la décarbonation en général.

L’Opinion

Coupe du Monde 2030: ultime propulseur économique pour le Maroc

Le Maroc, l’Espagne et le Portugal vont accueillir la Coupe du Monde 2030, qui restera à jamais dans les annales du sport mondial. Pour le Maroc, ce précieux sésame, qu’il essaie de décrocher depuis 1994, va propulser une dynamique économique et d’investissement multisectorielle, dont les prémices sont d’ores et déjà perceptibles sur le terrain. Du BTP au tourisme en passant par la restauration, l’artisanat, ou encore les services… Les perspectives prêtent à l’optimisme. Cependant, l’État devrait veiller à accompagner cette opportunité par un projet de développement global, visant à faire profiter toutes les régions du Royaume des retombées économiques de cet événement grandiose. «Toute cette dynamique aura des répercussions à court, moyen et long termes, sur le plan économique et social, parmi lesquelles la création d’opportunités d’emploi, sans oublier la vente des droits de retransmission télévisée, de marketing et d’hospitalité», analyse Abderrahim Bourkia, Professeur de Sociologie du Sport et Médias à l’Institut des Sciences du Sport à l’Université Hassan 1er de Settat. L’organisation de la Coupe du Monde aura finalement un impact durable sur l’image du Maroc en tant que destination touristique et d’investissements directs étrangers.

L’Opinion

Maroc-Royaume-Uni: Mayara insiste sur les vertus de la coopération parlementaire

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a souligné l’importance de la dimension parlementaire dans le développement des relations maroco-britanniques. Lors d’une rencontre avec une délégation du National Liberal Club du Royaume-Uni, conduite par Lord Monroe Palmer, Mayara s’est félicité de la qualité des relations politiques unissant les deux pays amis, fondées sur les valeurs du respect, de l’entente et de la coopération, faisant part de la disposition de la Chambre à contribuer au renforcement des relations bilatérales, indique un communiqué de la Chambre des conseillers. Il a, dans ce sens, exprimé ses remerciements au Royaume-Uni pour sa contribution aux efforts de recherche et de secours en faveur des victimes du séisme qui a secoué récemment la région d’Al Haouz, poursuit la même source.

L’Opinion

Gaz du Maroc: SDX Energy obtient un prépaiement de 2 millions de dollars

SDX Energy (SDX.L) a annoncé avoir reçu 1,9 million de dollars de l’unité Citic Dicastal Dika Maroc Afrique en prépaiement pour les livraisons de gaz de son puits KSR-21 au Maroc. Le paiement, qui financera les coûts de forage, fait suite à un accord de principe entre la société pétrolière et gazière et son partenaire chinois signé le 13 septembre. La société énergétique, basée à Londres, qui dispose actuellement d’un portefeuille d’actifs d’exploration, de développement et de production en Égypte et au Maroc, a déclaré que les fonds serviront principalement à payer le coût du forage du puits KSR-21 dans le Gharb. «Le paiement anticipé montre la preuve d’un partenariat approfondi entre SDX Energy et Citic Dicastal», souligne la société britannique dans un communiqué.

Al Ahdath almaghribia

Infirmiers et techniciens de santé: accord en vue pour modifier la loi

Le dossier du corps des infirmiers et des techniciens de santé va bientôt sortir de l’impasse. Des signes positifs sur la modification du décret portant statut de ce Corps sont apparus lors d’une réunion du département de tutelle avec les partenaires sociaux, tenue en présence de sept syndicats sectoriels du ministère de la Santé. Cette réunion a abouti à une série de recommandations pour aborder les points épineux et en suspens du projet du Corps des infirmiers et des techniciens de santé, qui devrait être présenté pour examen et approbation lors du Conseil de gouvernement, en vue de modifier le décret portant statut de ce Corps. Parmi les recommandations les plus marquantes figurent celles liées à l’indemnisation des risques professionnels, en prévoyant un montant unique d’indemnisation de 4000 DH pour toutes les catégories de travailleurs du secteur de la santé.

Bayane Al Yaoum

Transport des pèlerins : accord entre le ministère des Habous et la Saudi Arabian Airlines

Un accord portant sur les dispositions liées au transport des pèlerins pour le Hajj et la Omra du Maroc vers les Lieux Saints de l’Islam a été signé entre le ministère des Habous et des Affaires islamiques et la Saudi Arabian Airlines, compagnie aérienne nationale saoudienne. Cet accord vise à contribuer à l’amélioration de la qualité des services de transport aérien, tout en garantissant la stabilité des prix et ce, à travers plusieurs initiatives qualitatives au service des pèlerins pour le Hajj et la Omra. Toufiq a souligné que cette réunion visant à simplifier les procédures du Hajj et de la Omra pour les pèlerins marocains, à travers des mesures conjointes avec le ministère saoudien.