Réduction de la durée des études de médecine : « Un problème pédagogique qui appelle une solution pédagogique », selon le professeur Mohamed Ahallat ; Stress hydrique : Charafat Afilal appelle à l’adaptation des politiques publiques à la réalité actuelle ; Gaz : Chariot finalise la transaction avec Energean et signe un contrat de forage ; Efficacité énergétique : ce que prévoient les deux programmes en projet pour Souss-Massa et l’Oriental ; Des surprises au bureau de la Chambre des représentants ; Aliments pour animaux suspects: alerte aux marchés de l’Aïd Al Adha ; Transport: les applications VTC invitées au parlement… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce samedi :

Le Matin

Réduction de la durée des études de médecine : « Un problème pédagogique qui appelle une solution pédagogique », selon le professeur Mohamed Ahallat

La réforme du cursus des études en médecine marque une véritable restructuration et réunit tous les ingrédients nécessaires à sa réussite, dont avant tout l’engagement du gouvernement. Voilà l’avis de l’ancien doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, Pr Mohamed Ahallat. Si la préoccupation des étudiants en médecine porte essentiellement sur la réduction du nombre d’années de formation, alors il faut leur expliquer qu’il s’agit d’un problème pédagogique qui nécessite une solution pédagogique, ce qui est tout à fait possible. En aucun cas, cela ne doit servir de motif pour boycotter les cours, souligne le professeur Ahallat, qui va même jusqu’à soutenir que la septième année s’avère peu avantageuse pour les étudiants. Bien pire, des étudiants perdent de leur niveau à la fin de cette année d’externat, tandis que d’autres assimilent des pratiques qui vont à l’encontre de l’éthique médicale.

Stress hydrique : Charafat Afilal appelle à l’adaptation des politiques publiques à la réalité actuelle

Malgré les récentes pluies qui se sont récemment abattues sur des régions du Maroc, le pays traverse toujours l’une des plus difficiles saisons de sécheresse, a indiqué Charafat Afilal, ancienne ministre déléguée chargée de l’Eau. D’après la même responsable, ces précipitations auront certes un impact bénéfique, mais seulement sur les cultures printanières, alors que le déficit hydrique reste toujours présent, en raison de l’insuffisance des précipitations. La solution pour pallier cette situation de stress hydrique devenue chronique serait l’adaptation des politiques publiques à la réalité actuelle, a-t-elle déclaré au Matin. Elle a souligné l’urgence de limiter les surfaces irriguées destinées aux cultures gourmandes en eau qui avaient gagné beaucoup de terrain au détriment des cultures céréalières résistant à la sécheresse que le Maroc devait maintenir.

Gaz : Chariot finalise la transaction avec Energean et signe un contrat de forage

Chariot Limited, le Groupe d’énergie de transition axé sur l’Afrique, a annoncé, mercredi dernier, avoir reçu tous les agréments gouvernementaux et réglementaires nécessaires du Royaume du Maroc permettant ainsi de finaliser les Accords de partenariat avec Energean plc Group, tels qu’annoncés le 7 décembre 2023. Suite à cet accord, Energean détient respectivement 45 et 37,5% dans les licences offshore de Lixus et Rissana, et en devient l’opérateur. Chariot, pour sa part, conserve respectivement 30 et 37,5% des intérêts dans ces licences, l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym) maintenant sa participation de 25% dans chacune d’entre elles. La société annonce également avoir reçu d’Energean le paiement initial de 10 millions de dollars américains.

Efficacité énergétique : ce que prévoient les deux programmes en projet pour Souss-Massa et l’Oriental

Le département de la Transition énergétique, en partenariat avec la GIZ, planche sur l’élaboration de deux plans d’efficacité énergétique. Deux régions sont concernées, Souss-Massa et l’Oriental. Ces futurs programmes s’assignent des objectifs ambitieux en termes de réduction de l’empreinte carbone et d’implémentation de pratiques d’efficacité énergétique dans différents secteurs d’activité.

Assabah

Des surprises au bureau de la Chambre des représentants

Le processus de renouvellement des structures de la Chambre des représentants constitue l’une des étapes les plus importantes du début de la session parlementaire de printemps. Cette session se distingue par une compétition féroce entre les membres des différents groupes parlementaires pour obtenir un siège au bureau et dans les structures de la Chambre. Alors que cinq groupes ont pu garder leurs présidents, le sort de deux grands groupes est encore entouré de mystère, ce qui laisserait envisager des surprises de dernière minute et entraîner la chute de deux noms éminents, dont l’un a gelé soi-même sa candidature à la présidence du groupe parlementaire qu’il dirigeait en raison de problèmes judiciaires. La Commission de la justice et de la législation, qui était dirigée par le groupe haraki (MP), retournera certainement au groupe USFP (opposition) sous la direction de Saïd Baaziz, après que le Parti de la Rose a perdu tout espoir de rejoindre la coalition gouvernementale.

Aliments pour animaux suspects: alerte aux marchés de l’Aïd Al Adha

Le gouvernement a attribué à certaines établissements et entreprises opérant dans le domaine de l’alimentation animale, en particulier sur les marchés de l’Aid Adha, la responsabilité de ne pas avoir pris assez de précautions pour empêcher l’utilisation de substances suspectes en évitant de les mentionner sur l’étiquetage des sacs et de spécifier les constituants des aliments composés et les marges autorisées. Les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture semblent ne rien épargner pour s’assurer que les substances destinées à l’alimentation du bétail et de tous les autres animaux commercialisés ne représentent pas de danger pour la santé, et qu’elles n’entraînent aucun changement nocif dans les produits d’origine animale consommés par les êtres humains, en tenant compte des normes internationales en vigueur dans le domaine. Lors de sa dernière réunion, le gouvernement a adopté un décret spécial relatif à la qualité, la sécurité sanitaire et l’étiquetage des matières destinées à l’alimentation des animaux producteurs de produits alimentaires.

Al Ahdath almaghribia

Transport: les applications VTC invitées au parlement

Des groupes parlementaires ont demandé au ministre de l’Intérieur d’intervenir et de dévoiler les mesures visant à réglementer le service de Voiture de transport avec chauffeur (VTC) et le soumettre sous la tutelle des autorités compétentes, notamment après une série d’agressions commises contre les chauffeurs VTC dans la capitale économique. Les professionnels n’ont pas cessé de réclamer des mesures concrètes afin de remédier à cette situation. La Fédération démocratique des transports avait maintes fois demandé de réglementer le marché VTC, en adressant plusieurs courriers aux autorités compétentes et présentant un projet de loi relatif à ce sujet au ministre du Transport et de la Logistique, a déclaré son secrétaire général, Samir Frabi, au site web du journal.