Le Matin

Entrepreneuriat des jeunes en agriculture : une offre d’accompagnement intégrée en gestation pour l’Oriental

Le département de l’Agriculture poursuit le processus de déclinaison régionale de la stratégie Génération Green (2020-2030), notamment son troisième axe dédié à l’entrepreneuriat des jeunes en agriculture. Le ministère cherche ainsi à s’offrir les services d’une assistance technique afin de l’accompagner dans la mise en œuvre du programme de l’entrepreneuriat agricole des jeunes dans la région de l’Oriental. Sa mission, garantir une meilleure coordination et une convergence des interventions à entreprendre par les différentes structures concernées du département de l’Agriculture et assurer l’efficacité et l’efficience des différentes interventions du programme. Concrètement, l’assistance aura pour mission principale l’accompagnement des jeunes porteurs de projets entrepreneuriaux dans les services liés à l’agriculture à travers le Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles et agroalimentaires.

Le Matin

Le RNI table sur la reprise des Forums régionaux pour maintenir la mobilisation de ses bases

La rentrée politique s’annonce comme un rendez-vous crucial pour le RNI , parti du Chef du gouvernement. Et les regards sont rivés sur lui, scrutant tout message ou signal qui annoncerait la couleur de la prochaine rentrée politique. Selon nos sources, le RNI prépare en vue de cette rentrée un imposant meeting, où Aziz Akhannouch est attendu pour un discours politique de grande portée. Toutefois, à la différence de l’année précédente, cet événement n’aura pas lieu dans le cadre de l’Université d’été. D’après les informations dont nous disposons, ce discours sera prononcé dans le cadre du Forum régional des élus du Rassemblement national des indépendants. C’est ce que confirme le membre du bureau politique, coordonnateur du Forum et député de Tiznit, Abdellah Ghazi. Selon lui, le septième Forum régional devrait avoir lieu à Marrakech à la mi-septembre.

L’Economiste

Retraite: Recore bascule vers la capitalisation individuelle

Du changement dans «l’écosystème» des retraites. Recore, régime de retraite complémentaire géré par la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) relevant de la CDG, bascule vers une nouvelle architecture technique. Il passe d’un système basé sur les points vers une architecture fonctionnant selon la capitalisation individuelle. «Au niveau de la viabilité, le passage à l’archi- tecture par capitalisation donne plus de visibilité, à la fois pour le gestionnaire et pour l’affilié, ce qui facilite la gestion globale et contribue positivement à la pérennité du régime», soulignent des responsables à la CNRA. Un taux minimum garanti de rentabilité pour la revalorisation des comptes individuels sera assuré et la participation aux bénéfices techniques et financiers est fixée à un minimum de 90%. L’avenant sur les modifications qui seront apportées aux conditions générales est validé et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale a donné son feu vert. La transformation sera opérationnelle à partir du 1er octobre.

L’Economiste

Hydrogène: le Maroc, un des principaux fournisseurs de l’Europe

La place du Maroc en tant que principal fournisseur d’hydrogène propre pour l’Europe se confirme. Preuve en est l’étude menée par l’Institut allemand Fraunhofer CINES, intitulée «Clean Hydrogen Deployment in the Europe-Mena Region from 2030 to 2050». Cette nouvelle analyse, réalisée en coopération avec Geostock, entreprise internationale d’ingénierie spécialisée dans les solutions de stockage souterrain des énergies, souligne qu’il existe «un potentiel technico- économique important pour les exportations d’hydrogène du Maroc et de la Tunisie à l’horizon 2030, puis de la Libye, de l’Algérie, d’Egypte et d’Arabie saoudite à partir de 2045». Le choix porté sur ces pays, expliquent les experts, est lié à leur proximité géographique, leur potentiel de production d’hydrogène à faible coût et aux infrastructures gazières existantes.

L’Opinion

Mariage des mineurs: le ministère public appelle à former des guides religieux

Le ministère public a appelé le ministère des Habous et des Affaires islamiques à intervenir pour recruter des guides religieux ayant une formation à l’Institut Mohammed VI de Formation des Imams, Morchidine et Morchidat, afin de réduire la prévalence du mariage des mineurs au Maroc. Dans une étude, réalisée sur le mariage des mineurs, le ministère public a estimé que les guides religieux ont un rôle efficace pour influencer l’opinion publique à travers un discours religieux modéré. « Le discours des guides religieux doit souligner les méfaits potentiels du mariage précoce », précise le ministère, notant que “cette initiative vise également à mobiliser les Conseils académiques locaux et les imams des mosquées en adoptant des programmes à long terme basés sur des objectifs clairs, visant à sensibiliser sur les dangers du mariage des mineurs et le changement des idées encourageantes à son égard”.

L’Opinion

Le nouveau plan d’aménagement de la capitale enfin révélé

L’Agence urbaine de Rabat-Salé a finalement révélé le projet de réaménagement de la capitale, un projet qui devrait bientôt être soumis au Conseil communal. Ce plan d’aménagement, conçu pour promouvoir le rayonnement international et national de la ville, cible les quartiers de Yaâcoub El-Mansour, Agdal-Ryad, Hassan, Youssoufia et Souissi. En plus de l’amélioration des conditions de vie locales, ce plan s’assigne neuf objectifs majeurs. Ces objectifs englobent le renforcement des secteurs administratif, culturel, touristique, tertiaire, commercial, de recherche, d’innovation et de connaissance, ainsi que la préservation du patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine mondial et de sa zone tampon.

L’Opinion

INDH à Marrakech: lancement de projets socioculturels

L’offre socioculturelle dans la ville de Marrakech s’est renforcée avec le lancement de deux nouveaux projets dans le cadre l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et ce, à l’occasion de la célébration de la Fête de la Jeunesse. Ainsi, le Wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a lancé les travaux de construction et d’équipement de la bibliothèque de proximité dans le quartier Kasbah, un projet visant à renforcer les services sociaux de base dans l’arrondissement du Mechouar-Kasbah, à appuyer l’animation culturelle de proximité et à faciliter l’accès des jeunes à la lecture. Au quartier Abouab Marrakech, Kassi-Lahlou a donné le coup d’envoi des travaux pour la construction et l’équipement d’un centre dédié aux enfants atteints de de la trisomie 21 (T21).

Al Bayane

L’aéroport Mohammed V dans le top 10 africain

L’aéroport Mohammed V de Casablanca figure parmi les 10 structures qui se partagent la plus grande part des recettes issues du fret aérien sur le continent. D’après les données de l’International Air Transport Association (IATA), les aéroports africains ont totalisé 210 milliards de dollars de revenus du fret en 2022. L’aéroport marocain se positionne à la 7e place du classement. En 2022, l’IATA indique que 64.573 tonnes de fret ont transité via l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Cela a porté principalement sur des produits agricoles, de l’équipement industriel, du textile, du phosphate et des produits phosphatés.

Libération

Ligue arabe: participation du Maroc à la réunion du groupe chargé des négociations avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique

Le groupe de la Ligue des Etats arabes chargé de mener des négociations avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique a entamé, mardi à Amman, les travaux de sa première réunion, avec la participation du Maroc. La réunion intervient en application de la Résolution n°533 du Conseil des ministres arabes de l’Information, réuni pour sa 53ème Session en juin dernier à Rabat, relative à l’adoption des procédures exécutives de la Stratégie arabe unifiée pour traiter avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique.

Libération

Agadir: hausse de 0,3% de l’IPC en juillet dernier

L’Indice des Prix à la Consommation (IPC) dans la ville d’Agadir a enregistré, au cours du mois de juillet dernier, une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent. Entre juin et juillet 2023, l’IPC a passé de 115,5 à 115,9, a indiqué la Direction Régionale du Haut Commissariat au Plan (HCP) à Souss-Massa dans sa note de synthèse sur l’évolution de l’IPC dans la ville d’Agadir . L’IPC des sept premiers mois de l’année en cours a connu, de son côté, une hausse de 7,4% par rapport à la même période de 2022, en passant de 108,9 à 117, précise la même source.

Assahra almaghribia

Sahara marocain: les BRICS soutiennent la position du Maroc et infligent un coup fatal à l’Algérie

Les dirigeants des pays des BRICS, réunis récemment à Johannesburg, ont asséné un coup fatal à l’Algérie et au «polisario» en soutenant la position du Maroc au sujet de la question du Sahara et en réaffirmant leur attachement à la légalité internationale, souligne, lundi, le magazine espagnol «Atalayar». «La Déclaration sanctionnant la réunion des BRICS soutient incontestablement la position marocaine, qui a toujours insisté sur la nécessité de respecter et de contribuer positivement au processus mené exclusivement par les Nations Unies», indique la revue spécialisée dans les affaires maghrébines et arabes.

Assahra almaghribia

Shows « Constellations » inédits du 30 août au 02 septembre sur l’esplanade de Bouregreg

Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication organise du 30 août au 2 septembre, en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme, des shows « Constellations » inédits sur l’esplanade de Bouregreg, entre les villes de Rabat et Salé. Ces spectacles auront lieu à partir de mercredi 30 août à 21h, a précisé le ministère. Les constellations sont un groupe d’étoiles présentant des figures et des formes. Les civilisations anciennes les imaginaient différemment et leur attribuaient des significations spirituelles et théologiques avant que l’Union Astronomique Internationale ne procède en 1930 à leur classification, en définissant leurs formes et en établissant leur nombre à 88, a indiqué la même source.