Programme «Awrach» : la création d’emplois sera orientée vers les zones sinistrées par le séisme ; Encore trop de défaillances d’entreprises ; Cosumar dévoile son nouveau plan agricole ; Gaza: la Chambre des représentants salue les efforts menés par la diplomatie marocaine ; Baraka : 45 sources d’eau ont repris leur débit en raison du séisme… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi:

Le Matin

Programme «Awrach» : la création d’emplois sera orientée vers les zones sinistrées par le séisme

Les efforts de création d’emplois dans le cadre du programme « Awrach » seront orientés vers les zones sinistrées par le séisme d’Al Haouz, a indiqué le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri. En réponse à une question sur « la promotion des activités économiques et de l’emploi dans les zones sinistrées par le séisme d’Al Haouz » posée lors d’une session de questions orales à la Chambre des représentants, Sekkouri a fait état de près de 20.000 postes d’emplois à l’échelle nationale, précisant que la part de la préfecture de Marrakech a été fixée à 2.000 chantiers, Al Haouz (1.248 chantiers), Chichaoua (1.053), Taroudant (1.574) et Ouarzazate (957).

L’Economiste

Encore trop de défaillances d’entreprises

Commerce, immobilier et BTP. C’est le top trois des secteurs où les entreprises ont connu le plus de difficultés à fin septembre. Elles ont fini par mettre à plat de nombreuses structures. A fin septembre, 9.380 défaillances d’entreprises ont été recensées par Inforisk. Un chiffre en hausse de 13% comparativement à la même période de l’année dernière. Et au cours du troisième trimestre 2.709 cas ont été enregistrés en hausse de 1%. «C’est surtout durant le dernier trimestre de l’année que les défaillances s’accélèrent. L’année pourrait se terminer sur 14.400 défaillances», soutient Amine Diouri, directeur des études et communication du cabinet Inforisk. La très petite entreprise reste exposée: 98,6% des défaillances la concernent contre 1,3% pour les PME et 0,1% pour les grandes entreprises.

L’Economiste

Cosumar dévoile son nouveau plan agricole

Malgré une conjoncture difficile, le groupe Cosumar maintient le cap. Il vient de dévoiler un ambitieux programme agricole. Le sucrier aborde cette nouvelle campagne avec «une ambition renouvelée axée sur un programme de 57.000 hectares de plantes sucrières pour une production cible de 487.000 tonnes de sucre blanc pour l’année prochaine». Cet objectif vise l’augmentation de la production nationale de sucre. Cependant, sa réalisation reste tributaire de certains facteurs. «Ce programme atteste de l’engagement résolu de la filière sucrière marocaine, pour l’augmentation de la production nationale de sucre, tout en restant conscient que la réalisation de ces objectifs dépend essentiellement de la disponibilité continue de l’eau d’irrigation», souligne le sucrier.

L’Opinion

Fautes médicales: comment protéger les patients sans lyncher le corps médical ?

Plusieurs patients auraient perdu la vue suite à une injection à l’hôpital 20 Août de Casablanca. Une enquête a été initiée par les autorités concernées, remettant ainsi en lumière le sujet épineux du droit des patients en cas de faute médicale. En l’absence d’associations spécialisées, et surtout actives, les juristes pointent un déséquilibre de la relation médecin-patient. Les praticiens de la Santé évoquent, pour leur part, les particularités de leur métier où le risque est souvent permanent et où les conditions de travail ne sont pas toujours idéales. « Le patient est le plus souvent confronté à la complexité et à la protection insuffisante du droit de la responsabilité. Il est le maillon faible dans un contexte où subsiste un décalage entre la réalité et la réglementation au niveau de l’application », explique Leila Ben Sedrine, Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. “Beaucoup reste à faire afin de parvenir à une harmonisation et un équilibre dans les obligations et les droits des praticiens de la santé et des patients”, ajoute Ben Sedrine, juriste ayant travaillé durant des années sur la médicale au Maroc.

L’Opinion

Figuig à l’heure de la 2ème Rencontre internationale des Arts rupestres

La Deuxième édition de la Rencontre internationale des arts rupestres au Maroc se tiendra du 19 au 21 octobre à Figuig, sous le thème « Valorisation du patrimoine culturel et enjeux de développement local », avec la participation de conférenciers et de spécialistes marocains et étrangers. Organisée conjointement par l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda et le Centre national du patrimoine rupestre (CNPR), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette édition se veut une occasion de découvrir les arts rupestres de la province de Figuig, à même de mettre en avant la diversité archéologique et géologique, qui nourrissent la richesse du patrimoine naturelle de la région.

Al Ahdath almaghribia

Gaza: la Chambre des représentants salue les efforts menés par la diplomatie marocaine conformément aux Hautes Orientations Royales

Les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du chantier global de reconstruction et de réhabilitation des zones affectées par le séisme d’Al Haouz, en exécution des Hautes Instructions Royales, ont été au centre de la séance des questions orales à la Chambre des représentants. Au début de cette séance, une lecture a été donnée à un communiqué de la Chambre des représentants sur la détérioration de la situation, le déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et les attaques contre les civils. Dans ce communiqué, la Chambre des représentants a salué les efforts menés par la diplomatie marocaine conformément aux Hautes Orientations Royales pour un retour à l’apaisement et la fin de l’effusion du sang en vue d’ouvrir la voie à l’action diplomatique et politique.

Al Ahdath almaghribia

Baraka : 45 sources d’eau ont repris leur débit en raison du séisme

Le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, a affirmé à Rabat, que son département a mobilisé tous les moyens humains et logistiques pour fournir de l’eau potable aux régions touchées par le séisme d’Al-Haouz. En réponse à une question orale à la Chambre des représentants portant sur « l’approvisionnement en eau potable des zones affectées par le séisme », Baraka a relevé que le ministère avait agi immédiatement dans ce sens, en transportant l’eau par des camions-citernes, puis en reconstruisant les ponts relevant de l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) pour acheminer l’eau vers les zones sinistrées. Dans le même contexte, le ministre a souligné que 45 sources d’eau ont repris leur débit en raison du séisme, relevant que le ministère s’attèle sur l’examen de la durabilité de ces ressources en procédant à un inventaire complet dans ce sens sur le terrain et à l’aide de satellites.

Assahra almaghribia

Signature d’une déclaration d’intention sur l’autonomisation économique des femmes

Une déclaration d’intention sur l’autonomisation économique des femmes a été signée entre le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, le Programme du Golfe arabe pour le développement (AGFUND), le Bureau de la Coordinatrice résidente du système des Nations unies pour le développement au Maroc et Al Barid Bank. Cette déclaration d’intention vise à soutenir l’intégration des catégories vulnérables, en particulier les femmes en situation difficile, pour consacrer les fondements de l’État social, notamment à travers les grands chantiers ouverts, qui comprennent notamment la généralisation de la protection sociale à tous les citoyens, ainsi que la mise en place de réformes significatives dans les secteurs de la santé et de l’éducation, outre le Code de la famille.

Assahra almaghribia

Aït Taleb: 302 établissements de santé endommagés suite au séisme d’Al Haouz

S’exprimant lors d’une séance consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants, le ministre de la Santé et de la protection Sociale Khalid Aït Taleb a indiqué que 302 établissements de santé relevant de son département ont été endommagés à des degrés divers suite au séisme d’Al Haouz dont certains ont été totalement ou partiellement effondrés et d’autres ont connu des petites fissures, précisant que 65% de ces établissements endommagés se situent en milieu rural. Il a souligné que 195 établissements ont été inscrits au programme d’urgence de restauration parallèlement au plan visant la réalisation de nombre de projets de construction, d’élargissement et de réhabilitation dans les zones affectées avec une enveloppe estimée à 1,3 milliard de dirhams.