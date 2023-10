Le Conseil de la Concurrence veut clarifier les règles du jeu, forsa 2: la moitié des projets déjà financés, 10.000 visés d’ici fin 2023, le Maroc est-il menacé par ces parasites venus de France?…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 4 octobre 2023:

L’Economiste

Le Conseil de la Concurrence veut clarifier les règles du jeu

Le Conseil de la concurrence vient de mettre fin à une attente qui n’a que trop duré dans le monde économique et juridique. L’instance que dirige Ahmed Rahhou vient de diffuser un projet des lignes directrices pour l’examen des concentrations économiques. Ce document «explique et détaille les modalités d’application de certaines dispositions légales et réglementaires régissant la concurrence», indique le régulateur. Objectif, «améliorer la transparence sur le marché en fournissant aux entreprises ainsi qu’aux parties intéressées (les conseils juridiques surtout)” des informations précises. En effet, ces lignes directrices renseignent sur «le contrôle exercé par le Conseil de la concurrence, le déroulement de la procédure et droits des parties ainsi que la grille d’analyse concurrentielle” de l’opération envisagée et du marché dans lequel elle intervient.

Le Matin

Forsa 2: la moitié des projets déjà financés, 10.000 visés d’ici fin 2023

Le programme « Forsa » a réussi, dans le cadre de la deuxième édition, à financer pas moins de 5.000 porteurs de projets, atteignant ainsi 50% de son objectif, selon le ministère du Tourisme de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire. Ce chiffre témoigne de la mobilisation exceptionnelle ainsi que la progression rapide du programme dans ses diverses étapes clés, notamment, l’avancement de deux mois et demi par rapport au planning prévisionnel de la phase de signature des contrats, avec environ 9.000 contrats signés, indique un communiqué du ministère.

L’Opinion

Le Maroc est-il menacé par ces parasites venus de France?

Les punaises de lit sévissent depuis plus d’une semaine en France, inquiétant le grand public et les autorités de l’Hexagone. Bien que la prolifération de ces parasites ne soit pas liée à l’hygiène, mais plutôt à la mobilité des personnes, les autorités marocaines resserrent le contrôle sanitaire aux frontières afin d’éviter une potentielle propagation de ces bestioles. Nécrophages nocturnes qui peuvent facilement être confondus avec d’autres bébêtes domestiques, les punaises de lit n’ont pas manqué d’inquiéter au Maroc puisque les sociétés de désinsectisation enregistrent une augmentation significative des demandes de traitement. Ceci dit et « contrairement aux moustiques et aux puces, les punaises de lit ne sont pas susceptibles de propager des maladies. Leur impact négatif est surtout lié à la nuisance que leurs morsures peuvent causer », explique Khalid Bourouisse, expert en hygiène du milieu et en lutte contre les nuisibles, qui précise cependant que la nécessité de traiter s’impose afin de limiter l’ampleur des infestations et le potentiel de propagation de ces insectes friands de sang humain.

Al Bayane

La BEI ambitionne de soutenir des projets à fort impact socio-économique et environnemental au Maroc

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) ambitionne de soutenir des projets à fort impact socio-économique et environnemental au Maroc, a affirmé le nouveau représentant de cette institution financière dans le Royaume, Adrien de Bassompierre. « Grâce à BEI Monde, notre nouvelle branche dédiée au financement du développement, la Banque vise à renforcer encore plus ses partenariats locaux, régionaux et internationaux. L’objectif est de soutenir des projets à fort impact socio-économique et environnemental », a-t-il dit dans une interview à la presse. Il a précisé que « plutôt que de déplacer les priorités de l’UE, la crise migratoire et le conflit russo-ukrainien ont souligné l’importance de soutenir la résilience au sud de la Méditerranée, à travers des investissements publics et privés de qualité ».

Libération

IDE : un flux net de 10,05 MMDH à fin août 2023

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s’est établi à 10,05 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, en repli de 49,6% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes. Les recettes des IDE ont baissé de 23,4% à près de 21,24 MMDH, alors que les dépenses ont augmenté de 44% à 11,18 MMDH, indique l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs. Au titre des huit premiers mois de l’année 2023, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont situés à 18,21 MMDH, contre 11,8 MMDH à fin août 2022.

Al Alam

Marrakech: Mezzour plaide en faveur de la complémentarité commerciale entre les pays arabes

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a plaidé, à Marrakech, en faveur de la complémentarité commerciale entre les pays arabes. « L’intégration commerciale arabe requiert plusieurs volets fondamentaux, dont l’harmonisation des normes », a ajouté Mezzour qui intervenait lors d’une conférence sur la sécurité alimentaire arabe, organisée sous le thème « Les industries agro-alimentaires et leur rôle dans la réalisation de la sécurité alimentaire ». Dans le même sillage, le ministre a mis l’accent sur l’importance de la convergence des chaînes de distribution et de la coopération dans le domaine de l’industrie et de la transformation.